Σε σταθερή κλινική κατάσταση βρίσκονται οι τρεις τραυματίες του φονικού τροχαίου με φιλάθλους του ΠΑΟΚ στη Ρουμανία, που νοσηλεύονται, οι δύο στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου της Θεσσαλονίκης και ο τρίτος στο πανεπιστημιακό νοσοκομείο της Τιμισοάρα.

Ενημερώνοντας για την κατάσταση των δύο εκ των τριών τραυματιών οπαδών του ΠΑΟΚ – ηλικίας 20 και 28 ετών- που μεταφέρθηκαν με αεροδιακομιδή την Πέμπτη στη Θεσσαλονίκη, ο χειρουργός της Α Χειρουργικής Κλινικής του νοσοκομείου Παπαγεωργίου, διευθυντής ΕΣΥ, Κώστας Φορτούνης, ανέφερε ότι «η βασική είδηση είναι ότι βρίσκονται σε σχετικά καλή κατάσταση. Οι ζωτικές τους λειτουργίες είναι σταθερές και εντός φυσιολογικών ορίων».

Πήρε εξιτήριο ο 28χρονος – Θέλει να πάει στις κηδείες των φίλων του

Ο 28χρονος δεν έχει ουσιαστικές κακώσεις και, με δική του επιθυμία, πήρε εξιτήριο, προκειμένου να παραστεί στις κηδείες των φίλων του που έχασαν τη ζωή τους στο δυστύχημα.

Με βαριές κακώσεις στον εγκέφαλο ο 20χρονος – Δεν έχει ανάμνηση του τροχαίου, δεν ξέρει για τους νεκρούς

Ο 20χρονος φέρει πιο σοβαρές κακώσεις στον εγκέφαλο και νοσηλεύεται στη Νευροχειρουργική Κλινική, ωστόσο μέχρι στιγμής δεν απαιτείται χειρουργική επέμβαση ή νοσηλεία σε ΜΕΘ.

«Χρειάζεται στενή παρακολούθηση και αυξημένη εγρήγορση τις επόμενες ημέρες», τόνισε ο γιατρός.

Ο κ. Φορτούνης αποκάλυψε επίσης ότι ο 20χρονος παρουσιάζει περιτραυματική αμνησία. «Δεν έχει ανάμνηση του ίδιου του συμβάντος. Έχει συναίσθηση του εαυτού του, αλλά εμφανίζει προβλήματα προσανατολισμού σε χώρο και χρόνο», εξήγησε, προσθέτοντας ότι θυμάται μόνο αποσπασματικά γεγονότα, όπως την επίσκεψη των γονιών του στο νοσοκομείο της Ρουμανίας.

Όπως υπογράμμισε, εκτός από τη σωματική αποκατάσταση, ενδέχεται να χρειαστεί και ψυχολογική υποστήριξη, καθώς οι εγκεφαλικές κακώσεις συχνά επηρεάζουν και την ψυχική σφαίρα των τραυματιών για ημέρες ή και εβδομάδες.

Τι είναι η περιτραυματική αμνησία

Αναφερόμενος γενικότερα στην περιτραυματική αμνησία, ο νευροχειρουργός σημείωσε ότι πρόκειται για συχνό κλινικό εύρημα σε περιπτώσεις κρανιοεγκεφαλικών κακώσεων και μπορεί να διαρκέσει αρκετές ημέρες.

«Σε ορισμένες περιπτώσεις, ο εγκέφαλος – ή και η ψυχική άμυνα του τραυματία – ‘σβήνει’ δυσάρεστες μνήμες του γεγονότος. Μακάρι να ισχύει αυτό, γιατί δεν υπάρχει τίποτα ευχάριστο να θυμηθεί κανείς», κατέληξε.

Το «αντίο» στους 7 οπαδούς του ΠΑΟΚ

Σήμερα τελέστηκαν οι δύο πρώτες κηδείες των οπαδών του ΠΑΟΚ που έχασαν τη ζωή τους στο τραγικό τροχαίο. Η μία πραγματοποιήθηκε στον Ιερό Ναό Θεοπατόρων Ιωακείμ και Άννης στην Ευκαρπία Θεσσαλονίκης και η δεύτερη στον Ιερό Ναό Προφήτη Ηλία στον Αρωνά Πιερίας.

Αύριο, Σάββατο (31/1), θα τελεστούν οι κηδείες των τριών νέων που κατάγονταν από την Αλεξάνδρεια Ημαθίας. Η εξόδιος ακολουθία θα ψαλεί στις 13:00, ενώ οι σοροί θα βρίσκονται στον Ιερό Ναό Κοιμήσεως της Θεοτόκου από τις 11:00 το πρωί.

Την ίδια ημέρα, στις 12:00, θα πραγματοποιηθεί ακόμη μία κηδεία στην Ευκαρπία, στον Ιερό Ναό Αγίας Ειρήνης Χρυσοβαλάντου. Στις 13:00 θα τελεστεί η εξόδιος ακολουθία για ένα ακόμη θύμα του δυστυχήματος, στα Στεφανινά του δήμου Βόλβης.