Το μεγάλο ντέρμπι ανάμεσα στην ΑΕΚ και τον Ολυμπιακό ολοκληρώνει το πρόγραμμα της αγωνιστικής στη Super League.

Τόσο ο Μάρκο Νίκολιτς, όσο και ο Χοσέ Λουίς Μενιλίμπαρ προχώρησαν σε αρκετές αλλαγές στις ενδεκάδες τους. Για την ΑΕΚ ο Στρακόσα θα ξεκινήσει στο τέρμα με τους Ρότα, Μουκουντί, Ρέλβας και Πήλιο μπροστά του. Από τη μέση και μπροστά θα αγωνιστούν οι Μαρίν, Πινέδα, Λιούμπισιτς, Γκατσίνοβιτς, Ζίνι και Γιόβιτς.

Στην αντίπερα όχθη ο Ολυμπιακός θα αρχίσει με τον Τζολάκη στην εστία και τους Κοστίνια, Ρέτσο, Μπιανκόν και Ορτέγκα μπροστά του. Σιπιόνι, Έσε και Τσικίνο θα συνθέσουν την τριάδα στα χαφ, στην κορυφή θα είναι ο Ταρέμι και στις πτέρυγες οι Ροντινέι και Ποντένσε.