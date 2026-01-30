Με εισαγγελική παραγγελία συνεχίζεται η έρευνα για τις ευθύνες της τραγωδίας στα Τρίκαλα.

Διευρυμένη εντολή της εισαγγελέως Τρικάλων για λεπτομερή έρευνα σχετικά με το πολύνεκρο δυστύχημα στην μπισκοτοβιομηχανία «Βιολάντα» στα Τρίκαλα, που στοίχισε τη ζωή σε πέντε γυναίκες εργαζόμενες της νυχτερινής βάρδιας τα ξημερώματα της περασμένης Δευτέρας, 26-1-2026, έχει στα χέρια της η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού του Πυροσβεστικού Σώματος, προκειμένου να συντάξει το πόρισμά της με τις λεπτομέρειες της τραγωδίας.

Στο πλαίσιο αυτό στο μικροσκόπιο των αξιωματικών της ΔΑΕΕ, σε εκτέλεση της εισαγγελικής παραγγελίας, εκτός από τις ευθύνες ή παρανομίες της επιχείρησης, μπαίνουν και όλες οι υπηρεσίες και φορείς που εμπλέκονται στις άδειες κατασκευής και λειτουργίας του εργοστασίου.

Ειδικότερα, η ΔΑΕΕ παρέλαβε την εισαγγελική παραγγελία για προκαταρκτική εξέταση χτες και ήδη έχει ξεκινήσει τη διαδικασία για την πλήρη διαλεύκανση της τραγικής υπόθεσης.

Η έρευνα στρέφεται σε δύο κατευθύνσεις:

1. Στο τεχνικό κομμάτι, που αφορά στην διάτρηση των σωληνώσεων και τις αιτίες που την προκάλεσαν, με αποτέλεσμα την πολύμηνη και εκτεταμένη διαρροή προπανίου και τη φονική έκρηξη και

2. Στη διερεύνηση των ενεργειών των αρμόδιων υπηρεσιών, σχετικά με τις προϋποθέσεις λειτουργίας της επιχείρησης, ώστε να διευκρινιστεί αν κάτι δεν έγινε σωστά και να καταλογιστούν οι ευθύνες αν και όπου εντοπιστούν.

Τα αίτια, οι έρευνες και τα «τρύπια» μέτρα ασφαλείας

Τα ερωτήματα πληθαίνουν για το τι συνέβη τη μοιραία νύχτα. Το Live News κάνει αυτοψία στο σημείο μηδέν, εκεί απ’ όπου ξεκίνησε η αντίστροφη μέτρηση.

H Εισαγγελία κατάσχεσε 6 φακέλους με τις άδειες της Bιολάντα. Στο πεδίο αξιωματικοί της Πυροσβεστικής κάνουν τη δική τους έρευνα.

Οι φωτογραφίες ντοκουμέντο κάνουν τους πάντες να αναρωτηθούν πως μπορούσαν να περάσουν αυτές οι τρύπες απαρατήρητες.

Από έξω το σημείο παραμένει βομβαρδισμένο. Η κάμερα σε ένα οδοιπορικό που θυμίζει πόλεμο θα καταγράψει το εργοστάσιο ακόμα να αχνίζει. Είναι άγνωστο εάν το ποτισμένο με προπάνιο έδαφος ευθύνεται γι’ αυτό.

Οι ειδικοί έχουν αναλάβει να βγάλουν άμεσα πόρισμα. Θα εξεταστεί εάν η προ ολίγων μηνών ασφαλτόστρωση έσκισε τους σωλήνες και οδήγησε στη διαρροή.

Την ίδια ώρα ανοίγει και άλλο μεγάλο κεφάλαιο, το ποιος έλεγχε την Βιολάντα. Το Newsit θα αποκαλύψει την απόφαση για της Περιφέρειας για τις δεξαμενές προπανίου του εργοστασίου και έγγραφα για το αδήλωτο υπόγειο. Συγκεκριμένα, αναφέρεται πως οι 4 δεξαμενές προπανίου του μοιραίου εργοστασίου τοποθετήθηκαν σε λάθος σημείο.

«Στα στοιχεία διαγράμματος της δόμησης του κτιρίου που αποτυπώνονται στο συγκεκριμένο έγγραφο, η Βιολάντα δηλώνει τόσο το εμβαδόν του οικοπέδου όσο και τα τετραγωνικά που ήταν έως εκείνη τη στιγμή χτισμένα. Αναφέρει ότι η προσθήκη θα είναι της τάξης των 1.934 τμ, ενώ ταυτόχρονα δεν γίνεται καμία αναφορά ότι το υπάρχον κτίριο διαθέτει και υπόγειο. Μάλιστα, αναφέρει ότι υπάρχει ένας όροφος, το ισόγειο, το οποίο θα χρησιμοποιηθεί για την παραγωγή των προϊόντων.

«Σχεδόν 2 χρόνια αργότερα, η Περιφέρεια Θεσσαλίας με αναφορά της, απαντώντας στην εταιρεία, επισημαίνει πως οι 4 δεξαμενές που υπήρχαν εντός του εργοστασίου, ήταν τοποθετημένες σε λανθασμένα σημεία. Η περιφέρεια, μετά την αυτοψία που πραγματοποίησε στους χώρους του εργοστασίου στις 13.12.2019 αλλά και από τη συγκέντρωση των υπόλοιπων δεδομένων, στην απόφασή της, ανέφερε ότι διαπιστώθηκαν τα εξής: 1.”Τη μη συμβατότητα της λειτουργίας της βιοτεχνίας όσον αφορά την τοποθέτηση των δεξαμενών δύο υπόγειων δεξαμενών 9.000 λίτρων σε απόσταση μικρότερη των 3 μέτρων από τα όρια ιδιοκτησίας και την τοποθέτηση δύο υπέργειων δεξαμενών 5.000 λίτρων και 9.000 λίτρων σε απόσταση μικρότερη των 7,5 μέτρων από τα όρια ιδιοκτησίας σύμφωνα με τις αποστάσεις που προβλέπεται στην Υ.Α Αριθμ. Δ3/14858/93 (ΦΕΚ 477 Β’)”».

Σοβαρές παραλείψεις και παρατυπίες στο εργοστάσιο «Βιολάντα»

Όπως επισήμανε ο δημοσιογράφος του MEGA, Δημήτρης Πώποτας, οι παραλείψεις στο εργοστάσιο ήταν σοβαρές και πολλές.

Οι δεξαμενές ήταν σε σημείο πολύ κοντά στις εγκαταστάσεις, κάτι που απαγορεύεται. Αν και από το ’20 είχε επισημανθεί, αυτό δεν έχει αλλάξει.

Δεύτερο σημαντικό σημείο είναι ο αγωγός των 30 μέτρων που μεταφέρει υγροποιημένο αέριο σε μεγάλη πίεση και ο οποίος είναι θαμμένος. Ωστόσο, δεν θα έπρεπε να είναι θαμμένος γιατί στις περιπτώσεις μεταφοράς υγραερίου ή φυσικού αερίου, όλες οι σωληνώσεις πρέπει να είναι ορατές.

Τρίτο κομβικό σημείο είναι η μελέτη που είχε κατατεθεί στην Πυροσβεστική των Τρικάλων τον περασμένο Σεπτέμβριο και η Πυροσβεστική όφειλε μέσα σε 60 ημέρες να απαντήσει. Είτε δηλαδή να εγκρίνει τη μελέτη, είτε να επισημάνει τα προβλήματα που υπάρχουν.

Μετά τα όσα αποκαλύφθηκαν, διατάχθηκε εισαγγελική παραγγελία για έρευνα σε όσους εμπλέκονται στην αδειοδότηση και τη λειτουργία του εργοστασίου. Αίσθηση δημιουργεί και κάτι άλλο, πως η εταιρεία στους σκοπούς της έχει και την εκμετάλλευση ακινήτων.

Οι παρατυπίες με τις δεξαμενές

Το 2020 διαπιστώνεται ότι οι δύο υπόγειες δεξαμενές είναι πιο κοντά από 3μ. στο κτίριο, ενώ οι δύο υπέργειες πιο κοντά από 7,5μ. στο κτίριο.

Το 2017 η Περιφέρεια Θεσσαλίας εισηγείται «Κατά παρέκκλιση»… «για λειτουργικούς λόγους της βιοτεχνίας»… να γίνει αποδεκτό το γεγονός ότι η εταιρεία χρησιμοποιούσε απόσταση από το όριο του οικοπέδου από 10μ. στα 8,79μ. και το ποσοστό κάλυψης είναι από 30% σε 34,94%.

Σοβαρά λάθη και παραλείψεις στο μοιραίο εργοστάσιο

Σύμφωνα με τον αντιστράτηγο του Πυροσβεστικού Σώματος ε.α. Σπύρο Βαρσάμη, δύο είναι οι πιθανές αιτίες που οδήγησαν στην έκρηξη: η διάβρωση του μεταλλικού σωλήνα, διότι παρέμεινε μεγάλο διάστημα κάτω από το έδαφος, ή κάποιο μεγάλο φορτίο που να προκάλεσε τη θραύση του σωλήνα.

Θρήνος στα Τρίκαλα

Στα Τρίκαλα η ατμόσφαιρα βαριά στις κηδείες. Η πόλη πενθεί και θέλει απαντήσεις. Η Βιολάντα στην ιστοσελίδα της δηλώνει πως πενθεί.

Όλη η πόλη μετά τις αποκαλύψεις είναι μουδιασμένη και περιμένει απαντήσεις που να πείθουν και να αποδοθούν οι ευθύνες.

Το δράμα μεγαλώνει και σύμφωνα με τις πληροφορίες, οι πυροτεχνουργοί της ΕΛ.ΑΣ. αναφέρουν ότι το μηχάνημα ανίχνευσης εκρηκτικών υλών και αερίων κατέγραψε μίξη εκρηκτικών αερίων με χώμα.

Την ίδια ώρα η κυβέρνηση απαντά πως για τη την στελέχωση της Ανεξάρτητης Αρχής Επιθεώρησης Εργασίας τόσο πανελλαδικά όσο και στην περιφέρεια Θεσσαλίας, από τις 995 οργανικές θέσεις είναι καλυμμένες 902.