Ο Ολυμπιακός δεν σταματάει ποτέ φέτος στη Greek Basket League. Στο πλαίσιο της 17ης αγωνιστικής, οι «ερυθρόλευκοι» επιβεβαίωσαν την κυριαρχία τους στο ΣΕΦ, επικρατώντας του Περιστερίου με 94-71 και διατηρώντας το αήττητο 16-0. Αντίθετα, οι φιλοξενούμενοι είδαν το ρεκόρ τους να υποχωρεί στο 6-9.

Άμυνα – κλειδί για την ανατροπή

Το πρώτο δεκάλεπτο είχε χαρακτήρα αναγνωριστικό (24-27), με το Περιστέρι να κρατάει προσωρινά το προβάδισμα. Ωστόσο, από τη δεύτερη περίοδο, ο Ολυμπιακός ανέβασε κατακόρυφα την άμυνά του, περιορίζοντας τους φιλοξενούμενους στους 11 πόντους και αρχίζοντας να ροκανίζει τη διαφορά. Στο 13΄, με καλάθι του Λαρεντζάκη, οι «ερυθρόλευκοι» πέρασαν μπροστά (31-29) και πήγαν στα αποδυτήρια με προβάδισμα 6 πόντων (44-38), χωρίς να πιέσουν ιδιαίτερα το γκάζι.

Τρίποντα και κυριαρχία στο δεύτερο ημίχρονο

Στην τρίτη περίοδο, η άμυνα διατήρησε τον Ολυμπιακό σε θέση ισχύος, ενώ στο τελευταίο τρίλεπτο η ομάδα βρήκε ρυθμό από τα 6,75 μέτρα. Τέσσερα σερί τρίποντα (1 Ντόρσεϊ, 2 Πίτερς, 1 Τζόσεφ) ανέβασαν τη διαφορά στο μη αναστρέψιμο +22 (67-45) στο 29΄, δίνοντας ουσιαστικά τέλος στις όποιες ελπίδες του Περιστερίου. Το τελικό σκορ 94-71 αντικατοπτρίζει την απόλυτη κυριαρχία των γηπεδούχων μέχρι το φινάλε.

Ατομικές επιδόσεις και απουσίες

Κορυφαίος για τον Ολυμπιακό ήταν ο Άλεκς Πίτερς με 29 πόντους, εκ των οποίων 4/8 τρίποντα, παρά την απουσία του τιμωρημένου Σάσα Βεζένκοφ. Από την πλευρά του Περιστερίου, ξεχώρισε ο Σι Τζέι Χάρις με 16 πόντους.

Δεκάλεπτα και συνθέσεις

Τα δεκάλεπτα του αγώνα ήταν: 24-27, 44-38, 67-48, 94-71.

Ολυμπιακός (Γ. Μπαρτζώκας): Γουόκαπ 9 (2), Γουόρντ 10 (1), Ντόρσεϊ 8 (2), Πίτερς 29 (4), Μιλουτίβοβ 6, Λαρεντζάκης 10 (2), Νετζήπογλου 2, Τζόσεφ 8, Χολ 1, Φουρνιέ 11 (3)

Περιστέρι (Β. Ξανθόπουλος): Νίκολς 6 (1), Καρντένας 7 (1), Ιτούνας 3 (1), Πετράκης 2, Πέιν, Μουράτος 2, Χάρις 16 (2), Παπαδάλης 11 (3), Κάριους 3 (1)

Διαιτητές: Πουρσανίδης, Μηλαπίδης, Βάγγαλης