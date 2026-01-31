Με μηνύματα από το 112 ξεκίνησε η νέα σφοδρή κακοκαιρία, η οποία αναμένεται να επηρεάσει σταδιακά το σύνολο της χώρας έως και τη Δευτέρα. Ισχυρές βροχές, καταιγίδες μεγάλης έντασης και διάρκειας, θυελλώδεις άνεμοι, χαλαζοπτώσεις και χιονοπτώσεις συνθέτουν το σκηνικό, με τη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας να θέτει μεγάλο μέρος της Μακεδονίας, της Θεσσαλίας και της Πελοποννήσου σε κατάσταση «κόκκινου συναγερμού».

Έκτακτο δελτίο της ΕΜΥ και προειδοποιήσεις για επικίνδυνα φαινόμενα

Το μεσημέρι του Σαββάτου η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία εξέδωσε έκτακτο δελτίο επικίνδυνων καιρικών φαινομένων, προειδοποιώντας για βροχοπτώσεις μεγάλης έντασης που θα συνοδεύονται από ισχυρούς ανέμους έως 8 και 9 μποφόρ και, κατά τόπους, από χαλαζοπτώσεις. Χιονοπτώσεις προβλέπονται στα ορεινά της ηπειρωτικής χώρας, καθώς και στα βόρεια ορεινά και ημιορεινά, ενώ από το απόγευμα της Κυριακής χιόνια αναμένονται και σε περιοχές χαμηλού υψομέτρου στην ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη.

Ο μετεωρολόγος Θοδωρής Κολυδάς δημοσίευσε εικονοποιημένη πρόγνωση με την πορεία της κακοκαιρίας από το πρωί της Κυριακής έως και τη Δευτέρα, οπότε και αναμένεται σταδιακή ύφεση των φαινομένων.

Τα πρώτα μηνύματα από το 112 και οι περιοχές που επηρεάζονται

Το πρώτο προειδοποιητικό μήνυμα από το 112 εστάλη σε κατοίκους της Αχαΐας, της Ηλείας, της Ζακύνθου και της Κεφαλονιάς, καλώντας τους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους έως τα ξημερώματα της Κυριακής. Ακολούθησε νέο μήνυμα για την Πελοπόννησο, καθώς τα φαινόμενα εντάθηκαν.

Πού αναμένονται ισχυρές βροχές και καταιγίδες την Κυριακή

Σύμφωνα με την ΕΜΥ, κατά τόπους ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται στην Πελοπόννησο από τις πρώτες πρωινές ώρες έως αργά το απόγευμα. Στην ανατολική Θεσσαλία, συμπεριλαμβανομένων της Λάρισας, της Μαγνησίας και των Σποράδων, καθώς και σε Πιερία, Ημαθία και Χαλκιδική, τα φαινόμενα θα διαρκέσουν από το πρωί μέχρι το απόγευμα. Στην Κρήτη, κυρίως στα δυτικά και νότια, η κακοκαιρία θα ξεκινήσει από τις πρωινές ώρες, ενώ στα νησιά του Ιονίου –Λευκάδα, Κεφαλονιά, Ιθάκη και Ζάκυνθο– τα έντονα φαινόμενα θα επιμείνουν έως αργά.

Ισχυρές βροχές αναμένονται επίσης στην Ήπειρο και τη δυτική Στερεά μέχρι το μεσημέρι, στη δυτική Θεσσαλία έως το απόγευμα, στις υπόλοιπες περιοχές της Κεντρικής Μακεδονίας, στην ανατολική Στερεά και την Εύβοια –συμπεριλαμβανομένης της Αττικής– καθώς και στο ανατολικό Αιγαίο και τα Δωδεκάνησα από τις μεσημβρινές ώρες.

Η εξέλιξη της κακοκαιρίας τη Δευτέρα

Τη Δευτέρα τα φαινόμενα θα κινηθούν νοτιότερα και νοτιοανατολικά, επηρεάζοντας κυρίως τα Δωδεκάνησα και την Κρήτη έως τις πρωινές ώρες, πριν αρχίσει η σταδιακή εξασθένησή τους.

Κατά την έκτακτη συνεδρίαση της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, παρουσία του υφυπουργού Γιάννη Κεφαλογιάννη, αποφασίστηκε η ενεργοποίηση του red code για τις περιοχές που αναμένεται να πληγούν περισσότερο. Σε κατάσταση αυξημένης ετοιμότητας τίθενται η Περιφέρεια Πελοποννήσου, η Περιφέρεια Θεσσαλίας μαζί με τις Σποράδες, οι Περιφερειακές Ενότητες Αχαΐας και Ηλείας της Δυτικής Ελλάδας, καθώς και οι Περιφερειακές Ενότητες Πιερίας, Ημαθίας και Χαλκιδικής της Κεντρικής Μακεδονίας.

Αττική: Δύο κύματα κακοκαιρίας και αυξημένος κίνδυνος πλημμυρών

Για την Αττική, οι μετεωρολόγοι προειδοποιούν για κατά περιόδους ισχυρές βροχές και καταιγίδες την Κυριακή, με αυξημένο κίνδυνο πλημμυρικών φαινομένων. Οι εκτιμήσεις κάνουν λόγο για ύψη βροχής που ενδέχεται να ξεπεράσουν τα 15 χιλιοστά της προηγούμενης κακοκαιρίας, η οποία είχε προκαλέσει σοβαρά προβλήματα.

Σύμφωνα με τον Θοδωρή Κολυδά, η κακοκαιρία θα πλήξει την Αττική σε δύο φάσεις: το πρώτο κύμα από τις 6.00 έως περίπου τις 10.00 το πρωί, με έντονα αλλά σύντομα φαινόμενα, και το δεύτερο από το απόγευμα έως το βράδυ, μικρότερης διάρκειας. Ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται σε ευπαθείς περιοχές, όπως τα νότια προάστια και ειδικά η Γλυφάδα, το κέντρο της Αθήνας, καθώς και τα δυτικά και βόρεια τμήματα του λεκανοπεδίου.

Συστάσεις αυτοπροστασίας προς τους πολίτες

Η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας καλεί τους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να λαμβάνουν μέτρα αυτοπροστασίας. Συνιστάται η ασφάλιση αντικειμένων που μπορεί να παρασυρθούν από τους ανέμους, ο έλεγχος υδρορροών και λουκιών, η αποφυγή διέλευσης από χειμάρρους και ρέματα, καθώς και ο περιορισμός υπαίθριων δραστηριοτήτων και θαλάσσιων μετακινήσεων.

Ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται κατά τη διάρκεια έντονης κεραυνικής δραστηριότητας, τόσο σε εσωτερικούς όσο και σε εξωτερικούς χώρους, ενώ σε περιοχές με χιονοπτώσεις και παγετό οι μετακινήσεις θα πρέπει να γίνονται μόνο εφόσον είναι απολύτως αναγκαίες και με τον κατάλληλο εξοπλισμό.

Οι πολίτες καλούνται να ακολουθούν πιστά τις οδηγίες των αρμόδιων αρχών και να ενημερώνονται για την κατάσταση του οδικού δικτύου μέσω των επίσημων ανακοινώσεων, καθώς και από την ιστοσελίδα της Ελληνικής Αστυνομίας. Σε περιοχές με ιστορικό κατολισθήσεων, συνιστάται αυξημένη επαγρύπνηση και αποφυγή άσκοπων μετακινήσεων.