Νέα διάσταση στην ήδη εύθραυστη διπλωματική κινητικότητα γύρω από τον πόλεμο στην Ουκρανία έδωσε ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, δηλώνοντας ανοιχτός σε συνάντηση με τον Βλαντιμίρ Πούτιν, υπό έναν σαφή όρο: αυτή να μην πραγματοποιηθεί στη Μόσχα, αλλά στο Κίεβο. «Τον προσκαλώ δημόσια να έρθει στο Κίεβο, αν τολμά», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Ουκρανός πρόεδρος την Παρασκευή.

Η δήλωση ήρθε μία ημέρα αφότου το Κρεμλίνο επανέλαβε την πρόσκλησή του προς τον Ζελένσκι να μεταβεί στη ρωσική πρωτεύουσα για ειρηνευτικές συνομιλίες, την ώρα που εντείνονται οι αμερικανικές πρωτοβουλίες για την επίτευξη συμφωνίας που θα μπορούσε να οδηγήσει στον τερματισμό του πολέμου, ο οποίος διανύει πλέον τον τέταρτο χρόνο του.

Ο Ζελένσκι ξεκαθάρισε ότι θεωρεί αδύνατη οποιαδήποτε συνάντηση στη Μόσχα, υπογραμμίζοντας πως μια τέτοια επιλογή δεν είναι πολιτικά ούτε θεσμικά αποδεκτή για την ουκρανική πλευρά. Αντιθέτως, έθεσε το Κίεβο ως μοναδικό αποδεκτό τόπο για μια ενδεχόμενη απευθείας συνάντηση με τον Ρώσο πρόεδρο.

Ρευστό το πλαίσιο των συνομιλιών

Παράλληλα, ο Ουκρανός πρόεδρος άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο αλλαγής τόσο της ημερομηνίας όσο και του τόπου διεξαγωγής του επόμενου γύρου των συνομιλιών που διεξάγονται με τη μεσολάβηση των Ηνωμένων Πολιτειών. Όπως ανέφερε, ο νέος γύρος επαφών επρόκειτο να πραγματοποιηθεί στο Άμπου Ντάμπι την Κυριακή, ωστόσο ο ίδιος δήλωσε ότι δεν είναι πλέον σαφές πότε και πού θα γίνει η συνάντηση.

«Είναι πολύ σημαντικό για εμάς να είναι παρόντες όλοι όσοι έχουμε συμφωνήσει», δήλωσε ο Ζελένσκι σε δημοσιογράφους, σύμφωνα με ανακοίνωση του γραφείου του.

Σημειώνεται ότι ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών, Μάρκο Ρούμπιο, είχε δηλώσει πως οι κορυφαίοι απεσταλμένοι του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, Στιβ Γουίτκοφ και Τζάρεντ Κούσνερ, οι οποίοι είχαν συμμετάσχει στον προηγούμενο γύρο συνομιλιών, δεν επρόκειτο να λάβουν μέρος στη συνάντηση του Σαββατοκύριακου στο Άμπου Ντάμπι.

Παράγοντας Ιράν και διεθνείς εξελίξεις

Ο Ζελένσκι άφησε επίσης να εννοηθεί ότι οι εξελίξεις στις σχέσεις Ηνωμένων Πολιτειών – Ιράν ενδέχεται να επηρεάσουν το χρονοδιάγραμμα των διαβουλεύσεων. «Κατά την άποψή μας αυτό που συμβαίνει μεταξύ των ΗΠΑ και του Ιράν και αυτές οι εξελίξεις θα μπορούσαν να επηρεάσουν τον χρόνο διεξαγωγής των συνομιλιών», ανέφερε.