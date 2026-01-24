Ο επόμενος γύρος των συνομιλιών μεταξύ Ουκρανίας και Ρωσίας, υπό την αιγίδα των ΗΠΑ, θα γίνει την επόμενη Κυριακή στο Αμπού Ντάμπι, ανέφερε σήμερα ένας Αμερικανός αξιωματούχος, χαιρετίζοντας την πρόοδο που επιτεύχθηκε στις διήμερες συνομιλίες, χθες και σήμερα, οι οποίες ολοκληρώθηκαν χωρίς να υπάρξει κάποια συμφωνία.

«Είδαμε πολύ σεβασμό την αίθουσα μεταξύ των (δύο) πλευρών, επειδή πραγματικά αναζητούσαν λύσεις», είπε ο αξιωματούχος αυτός στους δημοσιογράφους, ζητώντας να μην κατονομαστεί.

«Φτάσαμε σε πραγματικά ουσιαστικές λεπτομέρειες και την επόμενη Κυριακή, Θεού θέλοντος, θα γίνει άλλη μια συνάντηση στην οποία θα προωθήσουμε αυτή τη συμφωνία προς την τελική έγκρισή της», πρόσθεσε.

«Πολλά πράγματα συζητήθηκαν και είναι σημαντικό το γεγονός ότι οι συνομιλίες ήταν εποικοδομητικές», δήλωσε ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι μέσω του X, προσθέτοντας ότι «νέες συναντήσεις θα πραγματοποιηθούν ενδεχομένως ήδη από την ερχόμενη εβδομάδα», καθώς στο Αμπού Ντάμπι ολοκληρώθηκαν σήμερα δύο ημέρες συνομιλιών μεταξύ αντιπροσωπειών της Ουκρανίας, της Ρωσίας και των ΗΠΑ.

Σύμφωνα με τον Αμερικανό αξιωματούχο «δεν είναι πολύ μακριά» μια συνάντηση μεταξύ των προέδρων της Ρωσίας και της Ουκρανίας, Βλαντίμιρ Πούτιν και Βολοντίμιρ Ζελένσκι, δεδομένης της προόδου που έχει επιτευχθεί στις συνομιλίες, ωστόσο θα πρέπει να προηγηθούν άλλες συζητήσεις.

Ουκρανοί και ρώσοι διαπραγματευτές συναντήθηκαν την Παρασκευή και το Σάββατο στο Άμπου Ντάμπι για να συζητήσουν το κρίσιμο ζήτημα των εδαφών, χωρίς να διαφαίνεται κάποιος συμβιβασμός, την ώρα που ρωσικά αεροπορικά πλήγματα βύθισαν την Ουκρανία στη χειρότερη ενεργειακή κρίση του σχεδόν τετραετούς πολέμου.

Το ρωσικό υπουργείο Εξωτερικών, σχολιάζοντας σήμερα τις προοπτικές για επιπλέον συνομιλίες με ουκρανικές αντιπροσωπείες, δήλωσε πως η Μόσχα παραμένει ανοιχτή σε μια συνέχιση του διαλόγου, μετέδωσε το ρωσικό κρατικό πρακτορείο ειδήσεων RIA.

Εξάλλου, ενημερωμένη πηγή δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο ότι νέες συναντήσεις ανάμεσα σε Ουκρανούς, Ρώσους και Αμερικανούς πρόκειται να πραγματοποιηθουν την ερχόμενη εβδομάδα στο Αμπού Ντάμπι για να συνεχισθούν οι τριμερείς διαπραγματεύσεις πάνω στο αμερικανικό σχέδιο που έχει στόχο τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία.

Οι συναντήσεις των τριών αντιπροσωπειών χθες, Παρασκευή, και σήμερα στο Αμπού Ντάμπι διεξήχθησαν «μέσα σε εποικοδομητική και θετική ατμόσφαιρα», δήλωσε εξάλλου εκπρόσωπος της κυβέρνησης των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, ενώ πηγή που ζήτησε να μην κατονομασθεί επιβεβαίωσε ότι νέες συνομιλίες προβλέπονται για την ερχόμενη εβδομάδα.

Αυξάνονται οι πιέσεις των ΗΠΑ προς το Κίεβο για συμφωνία

Το Κίεβο δέχεται αυξανόμενες πιέσεις από τις Ηνωμένες Πολιτείες να καταλήξει σε ειρηνευτική συμφωνία στον πόλεμο που πυροδοτήθηκε από την πλήρους κλίμακας ρωσική εισβολή τον Φεβρουάριο του 2022, με τη Μόσχα να απαιτεί από την Ουκρανία να παραχωρήσει ολόκληρη την ανατολική βιομηχανική περιοχή του Ντονμπάς προτού σταματήσει τις εχθροπραξίες.

Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε ότι το ζήτημα των εδαφών βρίσκεται στο επίκεντρο των τριμερών συνομιλιών με τη συμμετοχή Ουκρανών, Ρώσων και Αμερικανών αξιωματούχων, οι οποίες επρόκειτο να ολοκληρωθούν το Σάββατο.

Σε ανάρτησή του στην εφαρμογή Telegram, ο Ζελένσκι υπογράμμισε ότι «το πιο σημαντικό είναι η Ρωσία να είναι έτοιμη να τερματίσει αυτόν τον πόλεμο, τον οποίο η ίδια ξεκίνησε», προσθέτοντας ότι βρίσκεται σε διαρκή επικοινωνία με τους Ουκρανούς διαπραγματευτές. Τόνισε, ωστόσο, πως είναι ακόμη πρόωρο να εξαχθούν συμπεράσματα από τις συνομιλίες της Παρασκευής. «Θα δούμε πώς θα εξελιχθεί η συζήτηση αύριο και ποιο θα είναι το αποτέλεσμα», ανέφερε.

Από την πλευρά του, ο Ρουστέμ Ουμέροφ, γραμματέας του Συμβουλίου Εθνικής Ασφάλειας και Άμυνας της Ουκρανίας και επικεφαλής της ουκρανικής αντιπροσωπείας, δήλωσε ότι στις συνομιλίες τέθηκαν οι βασικές παράμετροι για τον τερματισμό του πολέμου, καθώς και η «περαιτέρω λογική της διαπραγματευτικής διαδικασίας».

Οι διαπραγματεύσεις διεξάγονται μία ημέρα μετά τη συνάντηση του Ζελένσκι με τον πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, στο Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ στο Νταβός της Ελβετίας.

Σύμφωνα με τον Ουκρανό πρόεδρο, μια συμφωνία για αμερικανικές εγγυήσεις ασφαλείας προς την Ουκρανία είναι έτοιμη και απομένει μόνο ο καθορισμός ημερομηνίας και τόπου για την υπογραφή της από τον Ντόναλντ Τραμπ, όπως μετέδωσε το Reuters.

Η Ουκρανία επιδιώκει ισχυρές εγγυήσεις ασφαλείας από τους δυτικούς συμμάχους της στο ενδεχόμενο ειρηνευτικής συμφωνίας, προκειμένου να αποτραπεί νέα ρωσική εισβολή. Η Μόσχα, πάντως, εμφανίζεται να δείχνει περιορισμένο ενδιαφέρον για τον τερματισμό του πολέμου.

Κλιμάκωση επιθέσεων στις ενεργειακές υποδομές

Οι συνομιλίες πραγματοποιούνται εν μέσω εντατικοποίησης των ρωσικών επιθέσεων στο ενεργειακό σύστημα της Ουκρανίας, οι οποίες έχουν αφήσει χωρίς ρεύμα και θέρμανση μεγάλες πόλεις, όπως το Κίεβο, ενώ οι θερμοκρασίες έχουν πέσει πολύ κάτω από το μηδέν.

Ο επικεφαλής του μεγαλύτερου ιδιωτικού παραγωγού ηλεκτρικής ενέργειας της χώρας, Μάξιμ Τιμτσένκο, δήλωσε στο Reuters ότι η κατάσταση πλησιάζει σε «ανθρωπιστική καταστροφή» και τόνισε πως η Ουκρανία χρειάζεται άμεσα κατάπαυση του πυρός που θα σταματήσει τις επιθέσεις στις ενεργειακές υποδομές.

Η Ρωσία υποστηρίζει ότι επιθυμεί διπλωματική λύση, ωστόσο ξεκαθαρίζει πως θα συνεχίσει να επιδιώκει τους στόχους της με στρατιωτικά μέσα έως ότου επιτευχθεί συμφωνία.

Το αγκάθι του Ντονμπάς

Σημαντικό εμπόδιο στις διαπραγματεύσεις αποτελεί η απαίτηση του Ρώσου προέδρου Βλαντίμιρ Πούτιν η Ουκρανία να παραδώσει το περίπου 20% της περιφέρειας Ντονέτσκ που εξακολουθεί να ελέγχει, έκταση περίπου 5.000 τετραγωνικών χιλιομέτρων.

Ο Ζελένσκι απορρίπτει κατηγορηματικά οποιαδήποτε παραχώρηση εδαφών που η Ρωσία δεν έχει καταφέρει να καταλάβει έπειτα από τέσσερα χρόνια πολέμου φθοράς. Δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι η ουκρανική κοινωνία εμφανίζεται αντίθετη σε εδαφικές παραχωρήσεις.

Ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου, Ντμίτρι Πεσκόφ, δήλωσε ότι η απαίτηση για παραχώρηση ολόκληρου του Ντονμπάς αποτελεί «πολύ σημαντική προϋπόθεση» για τη Μόσχα.

Πηγή προσκείμενη στο Κρεμλίνο ανέφερε στο Reuters ότι η Ρωσία θεωρεί πως η λεγόμενη «φόρμουλα της Άνκορατζ» —η οποία, σύμφωνα με τη Μόσχα, συμφωνήθηκε μεταξύ Τραμπ και Πούτιν σε σύνοδο στην Αλάσκα τον περασμένο Αύγουστο— θα έδινε στη Ρωσία τον έλεγχο ολόκληρου του Ντονμπάς και θα «πάγωνε» τα μέτωπα σε άλλα σημεία της ανατολικής και νότιας Ουκρανίας.

Το Ντονέτσκ συγκαταλέγεται στις τέσσερις ουκρανικές περιφέρειες που η Ρωσία δήλωσε το 2022 ότι προσάρτησε, έπειτα από δημοψηφίσματα τα οποία το Κίεβο και οι δυτικές χώρες χαρακτήρισαν προσχηματικά. Η διεθνής κοινότητα, ωστόσο, αναγνωρίζει την περιοχή ως τμήμα της Ουκρανίας.

Ρωσική πρόταση για δεσμευμένα περιουσιακά στοιχεία

Η Μόσχα έχει επίσης προτείνει τη χρήση μεγάλου μέρους σχεδόν 5 δισ. δολαρίων ρωσικών περιουσιακών στοιχείων που έχουν δεσμευτεί στις ΗΠΑ για τη χρηματοδότηση της «ανοικοδόμησης» των ρωσοκρατούμενων περιοχών στην Ουκρανία. Το Κίεβο, με τη στήριξη ευρωπαϊκών χωρών, ζητά την καταβολή πολεμικών αποζημιώσεων.

Ο Ζελένσκι απέρριψε την πρόταση, χαρακτηρίζοντάς την «ανοησία».

Ο Ουκρανός πρόεδρος είχε δηλώσει από το Νταβός ότι οι συνομιλίες στο Άμπου Ντάμπι αποτελούν τις πρώτες τριμερείς επαφές με τη συμμετοχή Ουκρανών και Ρώσων απεσταλμένων και Αμερικανών διαμεσολαβητών από την έναρξη του πολέμου.

Υπενθυμίζεται ότι το 2024 ρωσικές και ουκρανικές αντιπροσωπείες είχαν πραγματοποιήσει την πρώτη απευθείας τους συνάντηση από το 2022 στην Κωνσταντινούπολη, ενώ τον Νοέμβριο ανώτερος αξιωματούχος των ουκρανικών υπηρεσιών πληροφοριών είχε επαφές με αμερικανικές και ρωσικές αντιπροσωπείες στο Άμπου Ντάμπι.

Το ΝΑΤΟ θέλει να δημιουργήσει μια «αυτοματοποιημένη ζώνη» άμυνας στα σύνορα με τη Ρωσία

Το ΝΑΤΟ προβλέπει να ενισχύσει την άμυνά του στα ευρωπαϊκά σύνορα με τη Ρωσία μέσα στα δύο επόμενα χρόνια, κυρίως δημιουργώντας μια «αυτοματοποιημένη ζώνη» άμυνας η οποία θα έχει εξοπλισμούς που δεν θα χρειάζονται στρατιώτες, δήλωσε σήμερα στον Τύπο ένας γερμανός ανώτατος αξιωματικός.

Το εν λόγω αμυντικό σχέδιο θα περιλαμβάνει μια ζώνη άμυνας την οποία ο εχθρός θα πρέπει να διασχίσει για να προχωρήσει, ένα «είδος θερμής ζώνης», δήλωσε στην κυριακάτικη εφημερίδα Welt am Sonntag ο ταξίαρχος Τόμας Λόβιν, υπαρχηγός του επιχειρησιακού επιτελείου της χερσαίας διοίκησης του ΝΑΤΟ στη Σμύρνη.

Συγκεκριμένα, αισθητήρες θα εντοπίζουν τις εχθρικές δυνάμεις και θα ενεργοποιούν τα αμυντικά συστήματα, όπως οπλισμένα μη επανδρωμένα αεροσκάφη, εν μέρει αυτόνομα οχήματα μάχης, χερσαία ρομπότ χωρίς πληρώματα, καθώς και αυτοματοποιημένους μηχανισμούς αεροπορικής και αντιπυραυλικής άμυνας, διευκρίνισε ο ταξίαρχος.

Πάντως η τελική απόφαση για να χρησιμοποιηθούν αυτά τα όπλα θα παραμένει «πάντα υπό την ευθύνη ανθρώπων».

Οι αισθητήρες, οι οποίοι θα πρέπει να καλύπτουν μια ζώνη χιλιάδων χιλιομέτρων, θα εγκατασταθούν «στο έδαφος, στο διάστημα, στον κυβερνοχώρο ή στους αιθέρες», σύμφωνα με τον Λόβιν.

Θα μπορούν να συγκεντρώνουν δεδομένα για «τις κινήσεις ή τη χρήση όπλων από τον αντίπαλο» ώστε να ενημερώνουν «σε πραγματικό χρόνο όλες τις χώρες του ΝΑΤΟ», εξηγεί.

Επίσης θα ενισχυθούν τα υφιστάμενα αποθέματα όπλων, τα ανεπτυγμένα στρατεύματα θα διατηρηθούν «στο ίδιο επίπεδο» με σήμερα και θα χρησιμοποιηθούν η άυλη πληροφορική (cloud) και η τεχνητή νοημοσύνη για την καθοδήγηση του συστήματος, καταλήγει.

Τα πρώτα στοιχεία δοκιμάζονται ήδη στο πλαίσιο πιλοτικών προγραμμάτων στην Πολωνία και τη Ρουμανία.

Το σύνολο αυτού του μηχανισμού του ΝΑΤΟ πρόκειται να τεθεί σε λειτουργία ει δυνατόν έως το τέλος του 2027, σύμφωνα με τις πληροφορίες της Welt am Sonntag.