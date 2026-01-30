Ο πρόεδρος Τραμπ ανακοίνωσε νωρίς το πρωί της Παρασκευής ότι προτείνει τον πρώην μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Federal Reserve, Κέβιν Γουόρς, για τη θέση του επόμενου προέδρου της κεντρικής τράπεζας των ΗΠΑ.

«Με χαρά ανακοινώνω ότι προτείνω τον Κέβιν Γουόρς για τη θέση του ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ FEDERAL RESERVE», έγραψε ο Τραμπ στην πλατφόρμα Truth Social.

«Γνωρίζω τον Κέβιν εδώ και πολύ καιρό και δεν έχω καμία αμφιβολία ότι θα μείνει στην ιστορία ως ένας από τους ΜΕΓΑΛΟΥΣ προέδρους της Fed, ίσως ο καλύτερος», πρόσθεσε αργότερα στην ανάρτησή του. «Πέρα από όλα τα άλλα, είναι “central casting” και δεν θα σας απογοητεύσει ποτέ. Συγχαρητήρια, Κέβιν!»

Ηταν το φαβορί

Ο Γουόρς, πρώην τραπεζίτης της Morgan Stanley και οικονομικός σύμβουλος του πρώην προέδρου Τζορτζ Ου. Μπους, θεωρούνταν εδώ και καιρό ένα από τα φαβορί για την προεδρική υποψηφιότητα. Υπηρέτησε στο Διοικητικό Συμβούλιο της Fed από το 2006 έως το 2011, όπου έγινε ο νεότερος διοικητής στην ιστορία της κεντρικής τράπεζας και είχε τον ρόλο του συνδέσμου με τη Wall Street κατά τη διάρκεια της χρηματοπιστωτικής κρίσης του 2007-2008.

Σταθερός υποψήφιος για κορυφαίες οικονομικές θέσεις σε κυβερνήσεις Τραμπ, ο Γουόρς είχε βρεθεί και στους τελικούς υποψηφίους για την πρώτη επιλογή προέδρου της Fed το 2017. Τελικά, τη θέση κατέλαβε ο νυν πρόεδρος Τζερόμ Πάουελ, τον οποίο ο Γουόρς θα αντικαταστήσει εφόσον η υποψηφιότητά του εγκριθεί από τη Γερουσία.

Η θητεία του Τζερόμ Πάουελ λήγει τον Μάιο.