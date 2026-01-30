Σήμερα Παρασκευή 30/1 θα ανακοινώσει ο Ντόναλντ Τραμπ τον νέο πρόεδρο της Fed, που θα διαδεχθεί τον Τζερόμ Πάουελ, του οποίου η θητεία λήγει τον Μάιο.

Μιλώντας στην πρεμιέρα της ταινίας «Melania», που είναι αφιερωμένη στην Πρώτη Κυρία Μελάνια Τραμπ, ο πρόεδρος ανέφερε ότι η διαδικασία αναζήτησης του διαδόχου του νυν προέδρου της Fed, Τζερόμ Πάουελ, η οποία ξεκίνησε το περασμένο καλοκαίρι, φτάνει πλέον στο τέλος της.

«Θα ανακοινώσω τον πρόεδρο της Fed αύριο το πρωί (σ.σ. σήμερα)», είπε ο Τραμπ. Όταν ρωτήθηκε αν έχει ήδη καταλήξει στην επιλογή του, απάντησε: «Έχω, και καλύτερα έτσι, αλλιώς θα πρέπει να πιάσω δουλειά πολύ γρήγορα».

Στην τελική λίστα φέρονται να βρίσκονται ο πρώην διοικητής της Fed Κέβιν Γουόρς, ο επικεφαλής του Εθνικού Οικονομικού Συμβουλίου Κέβιν Χάσετ, ο νυν διοικητής της Fed Κρίστοφερ Γουόλερ και ο επικεφαλής επενδύσεων σταθερού εισοδήματος της BlackRock, Ρικ Ρίντερ.

Για μεγάλο διάστημα φαβορί ήταν ο Χάσετ, στη συνέχεια ο Γουόρς και τις τελευταίες ημέρες ο Ρίντερ. Ωστόσο, αυτό άλλαξε το βράδυ της Πέμπτης, με την πλατφόρμα Kalshi να δίνει πλέον στον Γουόρς ποσοστό 80%, καθιστώντας τον ξεκάθαρο επικρατέστερο.

Ο Τραμπ άφησε να εννοηθεί ότι πρόκειται για πρόσωπο που είχε εξεταστεί και στο παρελθόν, ενώ πηγές ανέφεραν πως ο Γουόρς βρέθηκε πρόσφατα στον Λευκό Οίκο. Ο Τζερόμ Πάουελ, από την πλευρά του, απέφυγε να απαντήσει αν θα παραμείνει στη Fed μετά τη λήξη της θητείας του ως πρόεδρος, αν και έχει τη δυνατότητα να συνεχίσει ως διοικητής.