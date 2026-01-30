Την Μπάγερ Λεβερκούζεν θα αντιμετωπίσει ο Ολυμπιακός για τη φάση των playoffs του Champions League. Υπενθυμίζουμε ότι οι δύο ομάδες είχαν τεθεί αντιμέτωπες και στη League Phase με τους ερυθρόλευκους να επικρατούν 2-0.

Λίγο αργότερα η UEFA έκανε γνωστές τις ακριβείς ημερομηνίες και τις ώρες των αγώνων ανάμεσα στις δύο ομάδες, με έπαθλο μία θέση ανάμεσα στους «16» καλύτερους συλλόγους της κορυφαίας ευρωπαϊκής διασυλλογικής διοργάνωσης.

Συγκεκριμένα, το πρώτο ματς θα διεξαχθεί στο «Γ. Καραϊσκάκης», την Τετάρτη 18 Φεβρουαρίου στις 22:00 ώρα Ελλάδας. Όσον αφορά τη ρεβάνς, αυτή θα γίνει την Τρίτη 24 του μηνός στην «Bay Arena», επίσης στις 22:00 ώρα Ελλάδας.

