Κόλαση είχε κάνει για πάνω από 10 χρόνια τη ζωή της πρώην συντρόφου του ένας άνδρας, ο οποίος καταδικάστηκε στο Εφετείο σε 2,5 χρόνια φυλάκιση για παράβαση του νόμου περί προσωπικών δεδομένων και για συκοφαντική δυσφήμιση κατ΄εξακολούθηση.

Η υπόθεση ξεκινά από το 2013. Οι δυο τους είχαν σχέση έως το 2016. Η γυναίκα, φιλόλογος στο επάγγελμα, αποφάσισε να χωρίσει, αλλά εκείνος δεν το δέχτηκε και τότε ξεκίνησε ο Γολγοθάς της.

Μετά τον χωρισμό, ο άνδρας -καθηγητής Χημείας- έστειλε επιστολή με υβριστικούς χαρακτηρισμούς, την οποία και δημοσιοποίησε στους συναδέλφους. Όταν έπειτα από κάποιο διάστημα η γυναίκα έκανε μια καινούρια σχέση με έναν άλλον καθηγητή Φυσικής -ο οποίος δούλευε σε φροντιστήριο της περιοχής- τους πέτυχε στον δρόμο και τότε άρχισε να τους βρίζει. Μάλιστα ένα βράδυ τον περίμενε στο φροντιστήριο που δούλευε και τον χτύπησε με μεταλλικό αντικείμενο.

Γυμνές φωτογραφίες στον γιο και τη μητέρα του θύματος

Δεν αρκέστηκε όμως σε αυτό. Την ίδια βραδιά έστειλε γυμνές φωτογραφίες στο κινητό του γιου της, κάνοντας αναφορές σε υποτιθέμενες σχέσεις της μητέρας του. Σύμφωνα με πληροφορίες ο άνδρας έκανε ιδιαίτερα μαθήματα στον γιο της κατά το παρελθόν, οπότε είχαν μία επαφή αλλά είχε και το κινητό του τηλέφωνο. Αυτά έγιναν μετά τον χωρισμό τους το 2016 και για ένα συνεχές διάστημα που δεν την άφηνε σε ησυχία.

Ο άνδρας, εκτός από τον γιο, έστειλε φωτογραφίες και στη μητέρα της γυναίκας.

Τώρα έφτασε η υπόθεση στο Εφετείο, με τον άνδρα να αρνείται κάθε κατηγορία. Η υπόθεση έφτασε και στον Άρειο Πάγο, ο οποίος επικύρωσε την απόφαση του Εφετείου, καθώς διαπιστώθηκε πως ήταν ο ίδιος άνθρωπος που έστειλε και την επιστολή στη γυναίκα.

Στη συνέχεια έστειλε εκ νέου τρεις φωτογραφίες στον γιο της γυναίκας, ο οποίος είναι χημικός μηχανικός και με αποστολέα τα ΤΕΕ, του έστειλε έναν φάκελο περιλαμβάνοντας τρεις γυμνές φωτογραφίες της γυναίκας και ένα υβριστικό σημείωμα, κάνοντας αναφορές στις διάφορες υποτιθέμενες σχέσεις που είχε η γυναίκα.