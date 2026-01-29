Ερωτήματα προκύπτουν από τον θάνατο του επτά ημερών βρέφους που άφησε τα ξημερώματα της Τετάρτης 28/1 την τελευταία του πνοή.

Υπενθυμίζεται ότι χθες το πρωί έφτασε στο Νοσοκομείο Παίδων «Αγία Σοφία» ένα βρέφος ηλικίας μόλις 7 ημερών, το οποίο είχε μεταφερθεί νωρίτερα χωρίς τις αισθήσεις του από την περιοχή της Καλλιθέας.

Το κοριτσάκι μεταφέρθηκε αρχικά από τον πατέρα και τη θεία του σε κτηνιατρείο επί της λεωφόρου Συγγρού, καθώς βρισκόταν σε κοντινή απόσταση. Εκεί διαπιστώθηκε ότι δεν είχε σφυγμό και κρίθηκε απαραίτητη η άμεση μεταφορά του με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Νοσοκομείο Παίδων.

Στο «Αγία Σοφία», οι γιατροί κατέβαλαν προσπάθειες επί 40 λεπτά για να το επαναφέρουν. Παρά τις εντατικές προσπάθειες, το βρέφος κατέληξε.

Νεκροψία για τα αίτια θανάτου

Το βρέφος αναμένεται να υποβληθεί τις επόμενες ώρες σε νεκροψία – νεκροτομή, προκειμένου να εξακριβωθούν τα ακριβή αίτια του θανάτου του. Παράλληλα, έχουν ληφθεί καταθέσεις από τους γονείς, σχετικά με τις συνθήκες υπό τις οποίες το παιδί έχασε αρχικά τον σφυγμό του και στη συνέχεια κατέληξε αναφέρει η ΕΡΤ.

Χωρίς ίχνη κακοποίησης το σώμα του βρέφους

Μέχρι στιγμής, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, δεν υπάρχουν ίχνη τραυματισμού ή κακοποίησης στο σώμα του βρέφους. Το κοριτσάκι φέρεται να αντιμετώπιζε σοβαρά καρδιολογικά προβλήματα.

Τι αναφέρουν οι γονείς για την αρχική μεταφορά

Οι γονείς του παιδιού, αλλοδαποί σύμφωνα με τις πληροφορίες, φέρονται να κατέθεσαν ότι πανικοβλήθηκαν όταν διαπίστωσαν πως το βρέφος, μόλις 7 ημερών, είχε χάσει τον σφυγμό του και δεν είχε τις αισθήσεις του.

Όπως ανέφεραν, απευθύνθηκαν στο πλησιέστερο σημείο όπου πίστευαν ότι μπορούσαν να λάβουν άμεση ιατρική βοήθεια, μέχρι να κληθεί ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.

Ο Μιχάλης Γιαννάκος, πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ, μιλώντας στο ΕΡΤnews, επιβεβαίωσε το ρεπορτάζ τονίζοντας τις υπεράνθρωπες προσπάθειες των γιατρών του νοσοκομείου να επαναφέρουν το βρέφος στη ζωή, δυστυχώς χωρίς αποτέλεσμα.

Επιπλέον, ο κ. Γιαννάκος σημείωσε πως όλες οι απαντήσεις θα δοθούν με τα αποτελέσματα της νεκροψίας – νεκροτομής, ενώ υπογράμμισε τη σοβαρότητα της κατάστασης με την έξαρση της γρίπης.