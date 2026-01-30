Η προανάκριση στο εργοστάσιο Βιολάντα στα Τρίκαλα γεννά πολλά ερωτήματα για το πώς λειτουργούσε η μπισκοτοβιομηχανία: γιατί δεν εντοπίστηκε εγκαίρως η διαρροή, γιατί δεν διερευνήθηκε επαρκώς η μυρωδιά του αερίου και τι είδους έλεγχοι και πιστοποιήσεις είχαν πραγματοποιηθεί.

Σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής ευρήματα της Πυροσβεστικής, στο εργοστάσιο Βιολάντα, διαπιστώθηκε εκτεταμένη και πολύμηνη διαρροή προπανίου από δύο μεγάλες δεξαμενές, η οποία φαίνεται να προερχόταν από υπόγειες σωληνώσεις.

Ένα από τα σενάρια που εξετάζονται είναι ότι κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού πραγματοποιήθηκαν εργασίες ασφαλτόστρωσης στον χώρο και ενδεχομένως η διέλευση βαρέων οχημάτων πάνω από το έδαφος όπου βρίσκονταν οι σωληνώσεις να προκάλεσε φθορά ή θραύση, με αποτέλεσμα τη διαρροή.

Αυτό που εξετάζεται είναι αν οι σωλήνες που υπογειοποιήθηκαν είχαν αδειοδότηση, αν υπήρχε διάβρωση ή αν έσπασε ο σωλήνας στα δύο από ένα κομμάτι που αποκολλήθηκε. Επίσης, θα εξεταστεί αν υπήρχε άδεια εγκατάστασης των δύο υπέργειων δεξαμενών των 9.000 και 5000 λίτρων προπανίου αντίστοιχα, αν ήταν καταγεγραμμένες, αν είχαν σκοπό να τις υπογειοποιήσουν ή αν θα έμεναν εκεί.

Επίσης, σύμφωνα με την ΕΡΤ, το υπόγειο, όπου σημειώθηκε η έκρηξη, φέρεται να ήταν «αδήλωτο» και δεν υπήρχαν αισθητήρες αερίων.

Στο μικροσκόπιο οι άδειες

Παράλληλα, στο μικροσκόπιο των Αρχών μπαίνουν όλες οι άδειες της επιχείρησης, τόσο οι οικοδομικές όσο και εκείνες που αφορούν την πυρασφάλεια. Εξετάζεται αν είχαν ληφθεί όλα τα προβλεπόμενα μέτρα ασφαλείας, με ιδιαίτερη έμφαση στους ανιχνευτές αερίων. Σύμφωνα με τα έγγραφα που έχουν κατατεθεί, η επιχείρηση διέθετε ανιχνευτές. Ωστόσο, όπως μετέδωσε το ΕΡΤnews, μέχρι στιγμής δεν έχουν εντοπιστεί στον χώρο οι ανιχνευτές.

Οι έρευνες συνεχίζονται, καθώς στα συντρίμμια υπάρχουν ακόμη μεταλλικά τμήματα και υλικά που δεν έχουν απομακρυνθεί πλήρως.

Τα στελέχη της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού συνέλεξαν στοιχεία με βάση την προκαταρκτική εξέταση που διέταξε η προϊσταμένη της Εισαγγελίας Τρικάλων, προκειμένου να διερευνήσουν αν οι δεξαμενές και η υπογειοποίηση των σωληνώσεων έγιναν με τις απαραίτητες προδιαγραφές και αν συνοδεύονται από τα απαραίτητα σχέδια.

Το πόρισμα των πυροτεχνουργών

Στο πόρισμά τους οι πυροτεχνουργοί της αστυνομίας αναφέρουν ότι το μηχάνημα ανίχνευσης εκρηκτικών υλών και αερίων έδειξε μείξη εκρηκτικών αερίων με χώμα.

Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις, το προπάνιο διοχετεύτηκε στο έδαφος μέσω των όμβριων υδάτων και αποθηκεύτηκε στο υπόγειο.

Πληροφορίες αναφέρουν ότι ο σπινθήρας προκλήθηκε από την αντλία πίεσης νερού που λειτουργεί 24 ώρες. Όταν έγινε η έκρηξη δεν υπήρξε κάποια βάνα για να σταματήσει η διαρροή, προκαλώντας την ολοκληρωτική καταστροφή του κτηρίου.

Τελευταίος αποχαιρετισμός

Βαρύς και ανείπωτος ήταν ο πόνος στις ιδιαίτερες πατρίδες τριών εκ των πέντε γυναικών που έχασαν με τραγικό τρόπο τη ζωή τους στην έκρηξη.

Στο Γριζάνιο, το Μεγαλοχώρι Τρικάλων και στο Προάστιο της Καρδίτσας παίχτηκε η τελευταία πράξη του δράματος, με τη Σταυρούλα, την Αναστασία και την Αγάπη να κηδεύονται μέσα σε κλίμα έντονης συναισθηματικής φόρτισης.

Συγκλονιστικά ήταν τα λόγια του γιου της Αγάπης στον επικήδειο λόγο του, ο οποίος τόνισε πως «δεν ήταν ατύχημα, ήταν αμέλεια», υπογραμμίζοντας ότι η μητέρα του έχασε τη ζωή της επειδή «κάποιοι δεν έκαναν αυτό που έπρεπε».

Ένα στοιχείο που θεωρείται πλέον βέβαιο είναι ότι η διαρροή προπανίου υπήρχε για μεγάλο χρονικό διάστημα, ενώ εργαζόμενοι φέρονται να είχαν εκφράσει ανησυχίες, αναφέροντας ότι στον χώρο υπήρχε έντονη οσμή.

Σήμερα είναι το τελευταίο αντίο στα Τρίκαλα στη Βασιλική και την Ελένη.