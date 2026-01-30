ΑΡΡΥΘΜΙΕΣ Εγώ θέλω ν’ αγιάσω, μα δεν μ’ αφήνουν οι διαβόλοι. Και εν προκειμένω, δεν μ’ αφήνουν κάποιοι υπουργοί. Είναι ορισμένοι πολιτικοί που ενοχλούνται όταν υπάρχουν επικριτικές αναφορές γι’ αυτούς και διαμαρτύρονται. Και, αν και δεν θα έπρεπε, αυτό τους ωφελεί συχνά. Επειδή κατά κανόνα αυτής της κατηγορίας οι πολιτικοί δίνουν συνεχώς αφορμές για επικρίσεις, διστάζει κάποιος να σχολιάζει κάθε φορά γιατί λέει «άσε καλύτερα, θα φωνάζει πάλι ότι τον στοχοποιείς και θα σου λένε γιατί ασχολείσαι συνεχώς μαζί του». Κι έτσι γλυτώνουν αρκετές φορές. Είναι όμως και μερικοί που, όσο και αν θέλεις να αποφύγεις την ψυχοφθόρα γκρίνια τους ή να κάθεσαι να εξηγείς ότι δεν ασχολείσαι εσύ συνεχώς μαζί τους, αυτοί συνεχώς λένε ανοησίες, δεν γίνεται να μην τους κράξεις. Σε αναγκάζουν. Η πιο κραυγαλέα τέτοια περίπτωση είναι ο Άδωνις Γεωργιάδης. Δεν υπάρχει ζήτημα για το οποίο να μην ανοίξει το στόμα του και να μην πει κάτι εξωφρενικό, κάθε μέρα σχεδόν. Από ζητήματα που λόγω αρμοδιότητας θα έπρεπε να προσέχει τι λέει, όπως για παράδειγμα όταν πρόσφατα διατύπωσε στα καλά καθούμενα υπόνοιες κατά των εμβολίων mRNA ή για ζητήματα εντελώς εκτός της αρμοδιότητας του, όταν έβγαλε άχρηστο το Διεθνές Δίκαιο και τα Διεθνή Δικαστήριο, κακοποιώντας τον Θουκυδίδη και στρεφόμενος ουσιαστικά εναντίον της πάγιας πολιτικής της χώρας μας. Από ζητήματα σοβαρά, όπως τα παραπάνω, ως φαιδρά, όταν π.χ. ανέλαβε ως κριτικός κινηματογράφου να προμοτάρει την ταινία του Σμαραγδή. Είχα πει, ασ’ τον, τον κράζουν άλλοι, μην ασχολείσαι. Αλλά προχθές ξεπέρασε πάλι τα όρια και για θέμα που δεν μπορεί να μείνει ασχολίαστο. Για το τραγικό ατύχημα στην βιομηχανία Βιολάντα, με το οποίο θα ασχοληθώ και αύριο. Πετάχτηκε, πριν ακόμη μιλήσουν οι αρμόδιες υπηρεσίες και αρχές, να «καταθέσει» υπέρ του επιχειρηματία, λέγοντας ότι «επί των ημερών του το εργοστάσιο ήταν μια χαρά». Φαίνεται ότι το κέντρο ομιλίας του εγκεφάλου του έχει πια αυτονομηθεί από τις άλλες λειτουργίες και μιλάει συνεχώς, για τα πάντα και χωρίς να έχει και καμιά δουλειά να ανοίξει το στόμα του. Πρώτον, ως τι «απάλλαξε» την εταιρεία από τυχόν ευθύνες της που εξετάζονται από τους πραγματικά αρμόδιους; Κι έπειτα, τι εννοεί με τη διευκρίνιση για τις «μέρες του». Ότι αν υπάρχει κάτι επιλήψιμο φταίνε οι διάδοχοί του στο υπουργείο; Και επιτέλους γιατί δεν συναισθάνεται ότι είναι υπουργός, ότι αυτά που λέει, όσο ελαφρολαϊκά κι αν είναι, παίρνουν βάρος λόγω της ιδιότητας του και ότι εμμέσως έχουν συνέπειες όταν υπάρχουν νεκροί, χαροκαμένες οικογένειες, έρευνες των διωκτικών αρχών και της Δικαιοσύνης σε εξέλιξη, ώστε να κάνει και καμιά παύση; Newsletter Η ιστορική στήλη του Βήματος στο inbox σου Γίνε μέλος του καθημερινού newsletter που αποκαλύπτει όσα συμβαίνουν στο πολιτικό παρασκήνιο και απόκτησε πρόσβαση σε αποκλειστικό περιεχόμενο. ΕΓΓΡΑΦΗ Και βέβαια, παραμένει και η απορία, γιατί, αφού αποδεδειγμένα πια ο ίδιος δεν είναι ικανός να αυτοσυγκρατηθεί, δεν τον συγκρατεί κανένας άλλος. Μ’ αυτό όμως, όπως και με άλλους υπουργούς που αγωνίζονται να μοιάσουν στον υπουργό Υγείας και με την στάση της κυβέρνησης στο τραγικό ατύχημα, θα συνεχίσω αύριο. ***

To webex ζει και βασιλεύει στο Κοινοβούλιο!

Aπό την εποχή της πανδημίας όταν καθιερώθηκαν οι συνεδριάσεις μέσω Webex, έχει περάσει αρκετός καιρός. Όμως οι κακές συνήθειες μένουν. Το Webex ζει και βασιλεύει. Έτσι πολλοί είναι οι βουλευτές που προτιμούν να συμμετέχουν στις συνεδριάσεις των κοινοβουλευτικών επιτροπών –για τις οποίες πληρώνονται προς 75 ευρώ την συνεδρίαση- μέσω τηλεδιάσκεψης.

Έτσι, οι αίθουσες που διαβουλεύονται τα μέλη των διαρκών και ειδικών επιτροπών συχνά είναι σχεδόν άδειες, όπως χθες, η Επιτροπή Δημόσιας Διοίκησης, Δημόσιας Τάξης και Δικαιοσύνης, όπου συζητείτο το νομοσχέδιο Πλεύρη για την «Προώθηση πολιτικών νόμιμης μετανάστευσης, ενσωμάτωση της Οδηγίας (ΕΕ) 2024/1233 σχετικά με ενιαία διαδικασία υποβολής αίτησης για τη χορήγηση στους υπηκόους τρίτων χωρών, ενιαίας άδειας διαμονής και εργασίας στην επικράτεια κράτους μέλους και σχετικά με κοινό σύνολο δικαιωμάτων για τους εργαζομένους από τρίτες χώρες που διαμένουν νομίμως σε κράτος μέλος».

Όπως μου έλεγε βουλευτής της αντιπολίτευσης από αυτούς που έχουν καθημερινή παρουσία στο Κοινοβούλιο, «δεν ήταν ούτε οι …εισηγητές όλων των κομμάτων». Μήπως ήρθε η ώρα να κοπεί το Webex ή τουλάχιστον για όσους συμμετέχουν διαδικτυακά να κοπεί το 75άρι;

Κούνησε μαντήλι ο Αυλωνίτης στον Κασσελάκη

Η παραίτηση του Αλέξανδρου Αυλωνίτη από το Κίνημα Δημοκρατίας του Στέφανου Κασσελάκη, σε συνέχεια της αποχώρησης της Κυριακής Μάλαμα, δεν εξέπληξε τους παροικούντες το Κοινοβούλιο, καθώς εδώ και καιρό είναι εμφανές το ψυχολογικό χάσμα που χωρίζει κάποιους βουλευτές από την ηγεσία.

Τα πράγματα θα ξεκαθαρίσουν έτσι κι αλλιώς στο έκτακτο συνέδριο του Φεβρουαρίου (7-8) όπου όλα τα ενδεχόμενα είναι ανοιχτά για το αμφιλεγόμενο κομματικό εγχείρημα του Κασσελάκη (ο Αυλωνίτης μιλά για «διολίσθηση από τη δημοκρατική Αριστερά στο αποκαλούμενο εσχάτως “πολιτικό κέντρο”» και «απόπειρα δημιουργίας συμπληρωματικού χώρου στα πολιτικά πράγματα με όρους παρασκηνίου και συναλλαγής».

Που θα πάει ο Αυλωνίτης;

Η παραίτησή πυροδότησε, πάντως, διάφορες συζητήσεις στους διαδρόμους της Βουλής σχετικά με τις προθέσεις του Αυλωνίτη, αν και ο ίδιος στη δήλωσή του αναφέρει ότι «το αξίωμα του βουλευτή δεν είναι να πολιτεύεσαι με το μυαλό σου στις πιθανότητες επανεκλογής σου, να μένεις σε ένα κόμμα στο οποίο δεν χωράς ή να διαπραγματεύεσαι με ένα άλλο κόμμα στο οποίο περισσεύεις». Αυτοί που αρέσκονται να ψάχνουν πίσω από τις γραμμές, έλεγαν ότι με την τελευταία αιχμηρή αναφορά του –για το «κόμμα στο οποίο περισσεύει»- μπορεί ο «ποιητής» να υπονοεί το κόμμα Καρυστιανού (για το κόμμα Τσίπρα ούτε λόγος…). Άλλοι, πάλι, δεν απέκλειαν να …πλεύσει σε άλλες θάλασσες ο βουλευτής Κέρκυρας. Θα δείξει…

«Άνοιγμα» στους καραμανλικούς;

Η απόφαση του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη να είναι ο Θοδωρής Ρουσόπουλος πρόεδρος της οργανωτικής επιτροπής του 16ου τακτικού συνεδρίου της Νέας Δημοκρατίας, δεν πέρασε απαρατήρητη ή και ασχολίαστη. Κανείς δεν μπορεί να αμφισβητήσει ότι ως Πρόεδρος του Συμβουλίου της Ευρώπης είχε μία πολύ επιτυχημένη πορεία και είχε μάλιστα εκλεγεί με μεγάλη πλειοψηφία.

Αλλά και όλοι σκέφτηκαν ότι με αυτόν τον τρόπο το Μέγαρο Μαξίμου δείχνει να μην ξεχνά τα στελέχη του καραμανλικού «μπλοκ», ακόμη και αν οι σχέσεις με τον πρώην Πρωθυπουργό δεν είναι οι καλύτερες. Να σας πληροφορήσω επίσης, ότι το πρώτο προσυνέδριο της ΝΔ θα γίνει τελικά στα Ιωάννινα την Τετάρτη 4 Φεβρουαρίου μετά από αρκετές αναβολές.

Η … «αγία γαλάζια τριάδα» στην Καλαμάτα!

Μιλώντας για τον πρώην Πρωθυπουργό Κώστα Καραμανλή, σας θυμίζω ότι την επόμενη Δευτέρα θα βρίσκεται στην Καλαμάτα και θα ανακηρυχθεί επίτιμος δημότης της πόλης. Η πρόταση, έγινε από τον Μητροπολίτη Χρυσόστομο προς το δημοτικό συμβούλιο και έγινε δεκτή- μην με ρωτάτε αν …έβαλε το χεράκι του και ο Αντώνης Σαμαράς– με το σκεπτικό ότι επί Πρωθυπουργίας του έγιναν πολλά για την πόλη, η οποία του οφείλει ένα ευχαριστώ. Το παρών θα δώσει και ο Προκόπης Παυλόπουλος.

Η σχέση Χάρη Θεοχάρη και Τάκη Ζαχαράτου!

Από χθες αναρωτιέμαι ποια μπορεί να είναι η σχέση του Χάρη Θεοχάρη με τον Τάκη Ζαχαράτο; Σίγουρα θα πέφτετε από τα σύννεφα που με «προβληματίζει» κάτι τέτοιο, καθώς οι δύο άνδρες, φαινομενικά, δεν έχουν κάτι κοινό.

Ωστόσο, όσοι βρέθηκαν την Τετάρτη το βράδυ στην παράσταση του καλλιτέχνη, στην οποία μετέχει και η Έλενα Παπαρίζου έχουν την ίδια απορία με εμένα, καθώς είδαν τον υφυπουργό Εξωτερικών να κάθεται στα πρώτα τραπέζια μαζί με την παρέα του και τον Τάκη Ζαχαράτο να είναι όλο αβρότητες και κολακείες. «Υπουργέ μου» και «υπουργέ μου» ήταν όλη την ώρα από την σκηνή ο performer κάπου εκεί ανάμεσα στις μιμήσεις που κάνει με επιτυχία, και o Χάρης Θεοχάρης έδειχνε να το διασκεδάζει.

Μετά από αυτά λογικό είναι να αναρωτιούνται οι παριστάμενοι αν γνωρίζονται και από που. Για την ιστορία θα πω πως ανάμεσα στους θαμώνες βρίσκονταν επίσης, η Έλλη Στάη, η Ταμίλα Κουλίεβα και ο Πάνος Μουζουράκης.

«Πρασινίζει» το Προεδρικό

Τις διαδικασίες για την ενεργειακή αναβάθμιση του Προεδρικού Μεγάρου εκκίνησε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Τασούλα. Μετά από μελέτες, το Προεδρικό (σ.σ. κτίριο του Τσίλερ, που άρχισε να χτίζεται το 1891 και ολοκληρώθηκε το 1897 για να λειτουργήσει ως κατοικία του Διαδόχου και μετέπειτα Βασιλιά Κωνσταντίνου διαθέτει ενεργειακή επάρκεια του 19ου αιώνα) εντάχθηκε στο πρόγραμμα «Περιβάλλον και Κλιματική Αλλαγή 2021-2027».

Σύμφωνα με πληροφορίες θα λάβει περισσότερα από 3 εκατομμύρια ευρώ για να αντικαταστήσει τα κουφώματά του, να μονώσει, και να αλλάξει τα συστήματα ψύξης και θέρμανσης που χρονολογούνται από την εποχή του Τσίλερ. Ο διαγωνισμός για την ανάληψη του έργου θα είναι ανοιχτός, όπως βεβαιώνουν καλά ενημερωμένες πηγές.