Σε εξέλιξη παραμένει η έρευνα για τη φονική έκρηξη και πυρκαγιά στο εργοστάσιο μπισκότων «Βιολάντα» στα Τρίκαλα, που κόστισε τη ζωή σε πέντε εργαζόμενες γυναίκες και άφησε πίσω της έντεκα ορφανά παιδιά, βυθίζοντας στο πένθος τις τοπικές κοινωνίες Τρικάλων και Καρδίτσας.

Σύμφωνα με τα νεότερα στοιχεία της προανάκρισης, οι αρχές συγκλίνουν στο σενάριο ότι η έκρηξη προκλήθηκε από διαρροή προπανίου, το οποίο χρησιμοποιούνταν για τη λειτουργία των φούρνων του εργοστασίου. Το αέριο φαίνεται να διέρρευσε από φθαρμένες υπόγειες σωληνώσεις, συσσωρεύτηκε σε κλειστό χώρο και ανεφλέγη, πιθανότατα από σπινθήρα μηχανήματος.

Οι πραγματογνώμονες εξετάζουν το ενδεχόμενο η διαρροή να ήταν μακροχρόνια, γεγονός που εγείρει σοβαρά ερωτήματα για την κατάσταση των εγκαταστάσεων, τη συντήρηση του εξοπλισμού και την επάρκεια των μέτρων ασφαλείας. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στο αν υπήρχαν – και αν λειτουργούσαν- ανιχνευτές αερίων, καθώς και στο αν είχαν καταγραφεί προειδοποιητικά σημάδια πριν από το δυστύχημα.

Στο πλαίσιο της έρευνας, συνελήφθησαν ο ιδιοκτήτης της επιχείρησης και στελέχη της διοίκησης, ωστόσο αφέθηκαν ελεύθεροι, καθώς η δικογραφία παραμένει ανοιχτή και αναμένεται να συμπληρωθεί με τα πορίσματα των τεχνικών ελέγχων. Η Δικαιοσύνη καλείται πλέον να απαντήσει στο κρίσιμο ερώτημα: επρόκειτο για ένα αναπόφευκτο δυστύχημα ή για αποτέλεσμα σοβαρών παραλείψεων;

Πένθος και οργή στην κηδεία της Σταυρούλας

Σήμερα τελούνται οι πρώτες κηδείες των θυμάτων μέσα σε κλίμα βαθιάς οδύνης.

Συγγενείς, φίλοι και συνάδελφοι αποχαιρετούν τις τρεις από τις πέντε γυναίκες που χάθηκαν τόσο άδικα, με σκηνές που προκάλεσαν συγκίνηση σε όλη τη χώρα. Η κηδεία των δύο άλλων θυμάτων θα τελεστεί αύριο Παρασκευή

Ειδικότερα, σε κλίμα οδύνης τελέστηκε η κηδεία της 47χρονης Σταυρούλας Μπουκουβάλα, μητέρας και εργαζόμενης στη νυχτερινή βάρδια, η οποία εγκλωβίστηκε στο εργοστάσιο τη στιγμή της έκρηξης.

Η άτυχη γυναίκα καταγόταν από την Καρδίτσα και εργαζόταν στην επιχείρηση τα τελευταία δέκα χρόνια. Ήταν μητέρα δύο παιδιών και ιδιαίτερα αγαπητή στην τοπική κοινωνία.

Βουβός πόνος στο Γριζάνο Τρικάλων, το αντίο στην Αναστασία

Βουβός πόνος, οργή και αναπάντητα ερωτήματα και στην κηδεία της Αναστασίας Νάσιου.

Πλήθος κόσμου στην εκκλησία στο Γριζάνο Τρικάλων, αποχαιρετά την 56χρονη γυναίκα που είχε επιστρέψει από τη Γερμανία και τους τελευταίους έξι μήνες εργαζόταν στο εργοστάσιο της «Βιολάντα», όπου έμελλε να βρει τραγικό θάνατο από την έκρηξη, που προκλήθηκε, σύμφωνα με την Πυροσβεστική, από διαρροή προπανίου.

Η Αναστασία αφήνει πίσω της σύζυγο και τρία παιδιά.

«Εδώ ό,τι θέλουν κάνουν, απροστάτευτοι οι εργαζόμενοι»

Το χωριό είναι βυθισμένο στο πένθος, ωστόσο πίσω από τα δάκρυα υπάρχει η απαίτηση για δικαιοσύνη. Στο οδοιπορικό του Orange Press Agency, κάτοικοι του χωριού μίλησαν για την αδικοχαμένη γυναίκα, ενώ δεν έλειψαν και οι καταγγελίες για τις συνθήκες εργασίας και τη στάση της εργοδοσίας απέναντι στους ελεγκτικούς μηχανισμούς και τα σωματεία.

​«Δεν μάθαμε τίποτα για την ουσία»

​Ο Θύμιος, δεύτερος ξάδελφος του θύματος, περιγράφει το σοκ της είδησης και το κλίμα που επικρατεί στο χωριό:

«Εγώ το ‘μαθα, τ’ άκουσα απ’ την τηλεόραση. Και μου ήρθε έτσι… ξαφνικά έτσι… Την ξέρω γιατί την έχω δεύτερη ξαδέρφη. Δεύτερη ξαδέρφη. Στεναχωρήθηκα πάρα πολύ. Τόσο πολύ… Πώς είναι το χωριό… είναι έτσι… Δύσκολα με το άγχος, έτσι.Τίποτα δεν έχουμε να πούμε άλλο. Τα ίδια, τα ίδια. Τι να πούμε…»

​Την ίδια ώρα, ο Κοσμάς, κάτοικος της περιοχής, αναφέρεται στην τραγική μοίρα της οικογένειας και τα παιδιά της που βρίσκονται μακριά, εκφράζοντας την αγωνία για τα αίτια:

«Αυτό που μάθαμε. Τι χάλια… Τι να σας πω τώρα ρε παιδιά… Λυπηρό πολύ. Τρία παιδιά έχει. Ένα το ‘χει στην Αθήνα και τα άλλα δύο τα ‘χει στη Γερμανία. Δεν μάθαμε τίποτα, για την ουσία τίποτα. Αν είχε διαρροή ρεύμα, αν είχε διαρροή υγραέριο… Έτσι φαντάζομαι».

​«Εδώ ό,τι θέλουν κάνουν»

​Ιδιαίτερη αίσθηση προκαλεί η μαρτυρία του Τάσου, γείτονα της άτυχης γυναίκας, ο οποίος μιλώντας στην κάμερα κατήγγειλε έλλειψη προστασίας των εργαζομένων, αναφέροντας χαρακτηριστικά πως στο παρελθόν είχε απαγορευτεί η είσοδος στο Εργατικό Κέντρο:

​«Όλο το χωριό… Όλοι θλιμμένοι. Έφυγε η κοπέλα έτσι… Γειτόνισσα. Πέρυσι τον Ιούλιο μήνα, το Εργατικό Κέντρο, πήγε να κάνει παρέμβαση. Από κει και πέρα… Το έλεγξαν; Δεν το έλεγξαν; Δεν γνωρίζει κανένας. Όχι… δούλευε ο γιος μου στο άλλο το εργοστάσιο τώρα. Πώς είναι η ζωή… Δεν υπάρχει προστασία των εργαζομένων, δεν υπάρχει. Με κανέναν τρόπο. Πήγε το Εργατικό Κέντρο και δεν τους άφηναν να μπουν μέσα, να ενημερώσει δηλαδή τον κόσμο. Δεν αφήνουν. Εδώ είναι ‘ό,τι θέλουν κάνουν’».

Δείτε εικόνες από τις κηδείες των άτυχων γυναικών

Τα κρίσιμα ερωτήματα για την ασφάλεια

Καθώς η έρευνα προχωρά, πληθαίνουν τα ερωτήματα:

Υπήρχαν ενδείξεις διαρροής που αγνοήθηκαν;

Είχαν γίνει οι απαραίτητοι έλεγχοι στις υπόγειες εγκαταστάσεις αερίου;

Τηρούνταν πλήρως τα πρωτόκολλα ασφάλειας για εργαζόμενους σε νυχτερινές βάρδιες;

Πόσο συχνά και πόσο ουσιαστικά ελέγχονται αντίστοιχες βιομηχανικές μονάδες στη χώρα;

Εργαζόμενοι και συνδικαλιστικοί φορείς κάνουν λόγο για ένα δυστύχημα που «θα μπορούσε να είχε αποφευχθεί», ζητώντας αυστηρότερη εποπτεία και πραγματική εφαρμογή των κανόνων υγείας και ασφάλειας.

Το χρονικό της τραγωδίας

Η φονική έκρηξη σημειώθηκε τις πρώτες πρωινές ώρες, λίγο πριν από τις 4:00, ενώ στο εργοστάσιο βρίσκονταν εργαζόμενοι της νυχτερινής βάρδιας. Μια ισχυρή έκρηξη συγκλόνισε την περιοχή και ακολούθησε εκτεταμένη πυρκαγιά, με θερμοκρασίες εξαιρετικά υψηλές, οι οποίες ξεπέρασαν τους 1.000 βαθμούς Κελσίου, με αποτέλεσμα να ανοίξει κρατήρας.

Πυροσβεστικές δυνάμεις έσπευσαν άμεσα στο σημείο και έδωσαν μάχη με τις φλόγες για ώρες. Παρά τις προσπάθειες, πέντε γυναίκες εγκλωβίστηκαν και έχασαν τη ζωή τους, ενώ άλλοι εργαζόμενοι και ένας πυροσβέστης τραυματίστηκαν.

Ο τραγικός απολογισμός άφησε πίσω του 11 παιδιά ορφανά, βυθίζοντας στο πένθος τις οικογένειες και την τοπική κοινωνία. «Ήταν μια καλή μάνα, έχει δύο παιδάκια μικρά. Όλοι είναι συγκλονισμένοι στο χωριό, από έναν τόσο άδικο χαμό δικού μας ανθρώπου. Πιστεύω θέλουν όλοι στήριξη, γιατί μετά από αυτά έχουν μείνει 11 παιδιά ορφανά», δήλωσε ο πρόεδρος της κοινότητας Φιλύρας Τρικάλων, Ηλίας Κουκουτσέλος, αναφερόμενος στη Βάσω Σκαμπαρδώνη, μία από τις άτυχες εργάτριες.

Μια υπόθεση που δεν έχει κλείσει

Η τραγωδία στη «Βιολάντα» δεν αποτελεί απλώς ένα ακόμη εργατικό δυστύχημα. Έχει εξελιχθεί σε σύμβολο των χρόνιων προβλημάτων ασφάλειας στους χώρους εργασίας, με την κοινωνία να αναμένει απαντήσεις, ευθύνες και –κυρίως– αλλαγές, ώστε να μη θρηνήσουμε ξανά θύματα κάτω από παρόμοιες συνθήκες.