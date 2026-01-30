Πέντε ημέρες μετά την τραγωδία στο εργοστάσιο Βιολάντα στα Τρίκαλα, το ενδιαφέρον στρέφεται στις άδειες λειτουργίας της μονάδας, καθώς αποκαλύφθηκε ότι με την υπογραφή του Δημήτρη Παπαστεργίου, ηλεκτρολόγου μηχανικού και νυν υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης, είχε λάβει άδεια λειτουργίας.

Η «ΒΙΟΛΑΝΤΑ Α.Ε.» λειτουργούσε με την υπ’ αριθμ. 339 άδεια, αριθμός πρωτοκόλλου 1127, που εκδόθηκε από τη Διεύθυνση Πολεοδομίας της τότε Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Τρικάλων.

Σύμφωνα με την αποκάλυψη του Dnews, ο κ. Δημήτρης Παπαστεργίου, πολύ πριν αναλάβει δήμαρχος στα Τρίκαλα και εν συνεχεία το χαρτοφυλάκιο Ψηφιακής Διακυβέρνησης, ήταν ο ηλεκτρολόγος μηχανικός, ο οποίος το 2007 είχε υπογράψει τις μελέτες για «παθητική και ενεργητική πυροπροστασία καθώς και τις μελέτες ηλεκτρολογικών, θέρμανσης και καύσιμου αερίου», βάσει των οποίων εκδόθηκε η άδεια για το εργοστάσιο «Βιολάντα».

Η απάντηση Παπαστεργίου

Ο Παπαστεργίου, σε δήλωσή του, ανέφερε ότι το 2007 είχε αναλάβει ως ελεύθερος επαγγελματίας ηλεκτρομηχανολογικές μελέτες τμήματος της επιχείρησης, κατά τη φάση της πρώτης εγκατάστασης. Οι μελέτες είχαν εγκριθεί μετά από επιτόπιους ελέγχους της Πυροσβεστικής και του τότε Τμήματος Βιομηχανίας της Περιφέρειας Θεσσαλίας.

Όπως σημείωσε, οι εργασίες συνέχισαν από άλλους μηχανικούς λόγω επεκτάσεων και της μετέπειτα εκλογής του στον Δήμο Τρικκαίων.

«Παρακολουθώ με ενδιαφέρον τη διερεύνηση της υπόθεσης από τη Δικαιοσύνη και την Πυροσβεστική», είπε, «γιατί οφείλουμε να δούμε τι πήγε λάθος, ώστε να μην επαναληφθεί και για να τιμήσουμε τη μνήμη των θυμάτων».

Ολόκληρη η ανάρτηση Παπαστεργίου

«Πέντε μέρες μετά την τραγωδία στην ΒΙΟΛΑΝΤΑ και προφανώς το κλίμα στην πόλη μου, τα Τρίκαλα, συνεχίζει να είναι βαρύ, με τη θεσσαλική γη να υποδέχεται τις γυναίκες που έχασαν τη ζωή τους.

Μια τραγωδία που όλοι ζήσαμε και ζούμε από κοντά, καθώς οι άνθρωποι της Πυροσβεστικής έκαναν γρήγορα και με ακρίβεια τη δουλειά τους.

Ως ελεύθερος επαγγελματίας Ηλεκτρολόγος Μηχανικός, γνωρίζω ένα πρώιμο κομμάτι της ιστορίας αρκετά καλά, αφού το 2007 ασχολήθηκα με τις ηλεκτρομηχανολογικές μελέτες τμήματος της επιχείρησης, ακριβώς στη φάση της πρώτης εγκατάστασης. Μελέτες που εγκρίθηκαν μετά από επιτόπιους ελέγχους, τόσο της Πυροσβεστικής όσο και του τότε Τμήματος Βιομηχανίας της

Περιφέρειας Θεσσαλίας, ενώ συνέχισαν στην πορεία άλλοι συνάδελφοι μηχανικοί, λόγω των συνεχών επεκτάσεων αλλά και της μετέπειτα εκλογής μου στο Δήμο.

Διαβάζω με μεγάλη συγκίνηση τις ιστορίες των γυναικών που χάθηκαν. Είναι χρέος μας να σταθούμε δίπλα στις οικογένειές τους με οποιοδήποτε τρόπο. Στις μικρές κοινωνίες μας, αυτό είναι κάτι που ευτυχώς ακόμη λειτουργεί.

Παρακολουθώ επίσης με ενδιαφέρον την λεπτομερή δουλειά που κάνουν η Δικαιοσύνη και οι αξιωματικοί της Πυροσβεστικής. Γιατί το χρωστάμε στις γυναίκες αυτές και τις οικογένειές τους. Και γιατί πρέπει να δούμε τί πήγε λάθος για να μην επαναληφθεί».

Ανοιχτά κρίσιμα ερωτήματα για τη λειτουργία της Βιολάντα

Στο μεταξύ, η προανάκριση συνεχίζει να ερευνά τη διαρροή προπανίου, την ύπαρξη ή μη αισθητήρων αερίων και τις υπόλοιπες άδειες της επιχείρησης, σε ένα φόντο βαρύ για την τοπική κοινωνία, που θρηνεί πέντε γυναίκες.

Ειδικότερα, η προανάκριση της Πυροσβεστικής αφήνει ανοιχτά κρίσιμα ερωτήματα για τον τρόπο λειτουργίας της μπισκοτοβιομηχανίας: γιατί δεν εντοπίστηκε εγκαίρως η διαρροή προπανίου, γιατί δεν διερευνήθηκε επαρκώς η έντονη οσμή αερίου και τι ελέγχους και πιστοποιήσεις διέθετε η μονάδα.

Σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής ευρήματα, διαπιστώθηκε εκτεταμένη και πολύμηνη διαρροή προπανίου από δύο μεγάλες δεξαμενές, η οποία φαίνεται να προερχόταν από υπόγειες σωληνώσεις.

Στα εξεταζόμενα σενάρια περιλαμβάνεται και το ενδεχόμενο οι εργασίες ασφαλτόστρωσης που έγιναν το καλοκαίρι στον χώρο, σε συνδυασμό με τη διέλευση βαρέων οχημάτων, να προκάλεσαν φθορά ή θραύση των σωληνώσεων.

Παράλληλα, ερευνάται αν οι υπογειοποιημένοι σωλήνες είχαν αδειοδότηση, αν υπήρχε διάβρωση, καθώς και αν οι δύο υπέργειες δεξαμενές προπανίου χωρητικότητας 9.000 και 5.000 λίτρων διέθεταν άδεια εγκατάστασης και ήταν καταγεγραμμένες.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, το υπόγειο όπου σημειώθηκε η έκρηξη φέρεται να ήταν αδήλωτο, ενώ δεν είχαν τοποθετηθεί αισθητήρες αερίων.