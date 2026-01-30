Σε κλίμα ανείπωτης οδύνης τελέστηκε το πρωί της Παρασκευής 30/1 στον Ιερό Ναό Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης στα Τρίκαλα, η κηδεία της Ελένης Κατσαρού, θύματος του εργατικού δυστυχήματος στη «Βιολάντα».

Πλήθος κόσμου, συγγενείς, φίλοι και συνάδελφοι, κατέκλυσαν την εκκλησία για να αποχαιρετήσουν την άτυχη 55χρονη γυναίκα, ένα από τα πέντε θύματα της φονικής έκρηξης στο εργοστάσιο.

Τραγικές φιγούρες η μητέρα και ο ανήλικος γιος της Ελένης

Η Ελένη, η οποία εργαζόταν επί σειρά ετών στην επιχείρηση, έφυγε από τη ζωή άδικα και πρόωρα, αφήνοντας πίσω της ένα 13χρονο παιδί.

Τραγικές φιγούρες οι άνθρωποι της οικογένειάς της, που καλούνται να αντιμετωπίσουν το δυσβάσταχτο κενό, με την τοπική κοινωνία να στέκεται σιωπηλή και συγκλονισμένη στο πλευρό τους, πενθώντας για την εργαζόμενη μητέρα που δεν γύρισε ποτέ στο σπίτι της.

Εικόνες και βίντεο από την κηδεία