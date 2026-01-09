Προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις τίθενται σε εφαρμογή στο μετρό, οι οποίες θα εφαρμόζονται τη νύχτα, καθώς είναι σε πλήρη εξέλιξη τα έργα της αντικατάστασης σιδηροτροχιών και της εγκατάστασης δικτύου 5G.

Σύμφωνα με τη ΣΤΑΣΥ οι σταθμοί «Συγγρού Φιξ», «Νέος Κόσμος» και «Άγιος Ιωάννης» από Κυριακή έως Πέμπτη θα κλείνουν στις 21:40, 2μιση ώρες νωρίτερα από την καθορισμένη λήξη κυκλοφορίας.

Οι εργασίες στο συγκεκριμένο τμήμα θα ξεκινήσουν την Κυριακή 11 Ιανουαρίου και θα διαρκέσουν ως τις 21/02.

Η κυκλοφορία στη Γραμμή 2 του Μετρό «Ανθούπολη – Ελληνικό» τις ώρες των εργασιών θα διεξάγεται στα τμήματα «Ανθούπολη – Ακρόπολη» και «Ελληνικό – Δάφνη».

Αναλυτικά, οι τελευταίοι συρμοί, πριν το κλείσιμο των τριών σταθμών, θα αναχωρούν:

από Σύνταγμα προς Ελληνικό στις 21:40,

από Ακρόπολη προς Ελληνικό στις 21:41,

από Ακρόπολη προς Ανθούπολη στις 21:54,

από Δάφνη προς Ελληνικό στις 21:47,

από Δάφνη προς Ανθούπολη στις 21:48,

από Συγγρού Φιξ προς Ελληνικό στις 21:43,

από Συγγρού Φιξ προς Ανθούπολη στις 21:53,

από Αγ. Ιωάννη προς Ελληνικό στις 21:45,

από Αγ. Ιωάννη προς Ανθούπολη στις 21:50,

από Ν. Κόσμο προς Ελληνικό στις 21:44 και

από Ν. Κόσμο προς Ανθούπολη στις 21:51.

Προσωρινή λεωφορειακή γραμμή

Για την εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού στο τμήμα «Συγγρού Φιξ – Νέος Κόσμος – Άγιος Ιωάννης», δρομολογείται από τον ΟΑΣΑ η προσωρινή, κυκλική λεωφορειακή γραμμή Χ10 «Σύνταγμα – Σταθμός Δάφνη», που θα εξυπηρετεί τους κλειστούς σταθμούς μετρό «Συγγρού Φιξ», «Νέο Κόσμο» και «Αγ. Ιωάννη».

Η αφετηρία της ορίζεται επί της οδού Αμαλίας και συγκεκριμένα στην ήδη υπάρχουσα στάση «Ζάππειο».

Η γραμμή θα πραγματοποιεί τις παρακάτω στάσεις:

Στην κατεύθυνση «Σύνταγμα – Σταθμός Δάφνη»:

«ΣΥΝΤΑΓΜΑ» (υπάρχουσα στάση, επί της οδού Βασιλίσσης Αμαλίας ΖΑΠΠΕΙΟ), «ΣΤΑΣΗ ΑΚΡΟΠΟΛΗ» (σε νέα προσωρινή στάση επί της οδού Βασιλίσσης Αμαλίας), «ΣΤΑΣΗ ΦΙΞ» (υπάρχουσα στάση επί της οδού Αθανασίου Διάκου με όνομα ΣΥΓΓΡΟΥ), «ΣΤΑΣΗ ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ» (υπάρχουσα στάση επί της οδού Βουλιαγμένης με όνομα ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗΣ) και «ΣΤΑΣΗ ΔΑΦΝΗ» (στο μεσαίο διάζωμα του διαμορφωμένου χώρου αφετηριών με όνομα ΣΤ. ΔΑΦΝΗ).

Στην κατεύθυνση Σταθμός Δάφνη – Σύνταγμα:

«ΣΤΑΣΗ ΔΑΦΝΗ» (στο μεσαίο διάζωμα του διαμορφωμένου χώρου αφετηριών με όνομα ΣΤ. ΔΑΦΝΗ), «ΣΤΑΣΗ ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ» (υπάρχουσα στάση επί της οδού Βουλιαγμένης με όνομα ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗΣ), «ΣΤΑΣΗ ΦΙΞ» (υπάρχουσα στάση, επί της οδού Αθανασίου Διάκου με όνομα ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗ), «ΣΤΑΣΗ ΑΚΡΟΠΟΛΗ» (υπάρχουσα στάση επί της οδού Συγγρού με όνομα ΑΚΡΟΠΟΛΗ) και «ΣΥΝΤΑΓΜΑ» (υπάρχουσα στάση επί της οδού Βασιλίσσης Αμαλίας ΖΑΠΠΕΙΟ).

Παράλληλα, για την καλύτερη εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού, η ΣΤΑ.ΣΥ ενισχύει τα δρομολόγια της Γραμμής 6 του ΤΡΑΜ στο τμήμα Σύνταγμα – Ν. Κόσμος από τις 21:30 ως τη λήξη κυκλοφορίας.