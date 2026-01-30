Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις στην υπόθεση της εξαφάνισης της Λόρας. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του Βασίλη Λαμπρόπουλοy στο MEGA και στο Live News η 16χρονη βρίσκεται στη Γερμανία και είναι καλά στην υγεία της.

Οι έρευνες έδειξαν ότι η ανήλικη έφυγε από το σπίτι της στην Πάτρα και έφτασε στην Αθήνα. Έπειτα, εκποίησε κάποια κοσμήματα που είχε μαζί της και έβγαλε αεροπορικά εισιτήρια για την Φρανκφούρτη.

Μάλιστα, φαίνεται ότι πέταξε για τη γερμανική πόλη λίγες ώρες αργότερα.Σύμφωνα με τις πληροφορίες του αστυνομικού συντάκτη, παιδιά κάτω των 18 ετών, αλλά πάνω από 16, μπορούν να πετάξουν με γερμανικές εταιρείες και να μπουν στη χώρα.

Στην Φρανκφούρτη φαίνεται να βρίσκεται σε γειτονικές γερμανικές πόλεις, ενώ δεν επιβεβαιώνεται η πληροφορία πως ίσως κάποιος την βοηθούσε.

Οι Αρχές έχουν απευθύνει ερώτηση στην γερμανική αεροπορική εταιρεία για το πώς κατάφερε να ταξιδέψει η ανήλικη. Όπως είπε ο Βασίλης Λαμπρόπουλος, πιθανόν δεν πέρασε από έλεγχο check-in.