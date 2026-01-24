Άφαντη παραμένει από τις 8 Ιανουαρίου η 16χρονη Λόρα, που εξαφανίστηκε από την Πάτρα. Η μητέρα της απηύθυνε έκκληση στην κόρη της, μέσα από την εκπομπή «Φως στο Τούνελ», να δώσει ένα σημάδι ζωής ότι είναι καλά.

Υπενθυμίζουμε ότι η 16χρονη μετακινήθηκε μόνη της από το Ρίο στην Αθήνα με ραδιοταξί, πληρώνοντας 320 ευρώ. Η τελευταία επιβεβαιωμένη εμφάνισή της ήταν στον Ζωγράφο, όπου την κατέγραψαν κάμερες να ψωνίζει και να ζητά WIFI.

«Δεν της έκανα έλεγχο»

Η μητέρα της περιγράφει την αγωνία της. «Δεν έχει πάρει μαζί της τίποτα από τα πράγματά της Αγωνιούμε για τη Λόρα μας κάθε λεπτό. Το μόνο που ζητάμε είναι ένα σημάδι ότι είναι καλά, ότι είναι ζωντανή» λέει

«Δυστυχώς, δεν είχε κάποιο ημερολόγιο για να έχει σημειώσει κάτι… Υπήρχαν φίλοι και συμμαθητές από το σχολείο, με τους οποίους έκανε παρέα, μιλούσε, αντάλλασσαν μηνύματα, συζητούσαν. Δεν της έκανα ποτέ έλεγχο. Δεν μπορούμε, όμως, να επικοινωνήσουμε μαζί τους, γιατί δεν γνωρίζουμε ελληνικά. Τα έχουμε αφήσει όλα στην αστυνομία…» αναφέρει.

«Όλα όσα ακούγονται δεν έχουν καμία σχέση με την πραγματικότητα. Δεν της έκανα ποτέ έλεγχο. Δεν υπήρχε βία. Θέλουμε μόνο να ξέρουμε ότι είναι καλά».

Το μήνυμα στη Λόρα

«Θέλω να σου πω πως σε αγαπάμε πάρα πολύ. Αγωνιούμε για σένα κάθε λεπτό. Δώσε μας ένα σημάδι ότι είσαι καλά… ότι είσαι ζωντανή. Είμαστε στο πλευρό σου. Ό,τι κι αν έχει συμβεί, όποιο κι αν είναι το πρόβλημα, μπορούμε να το λύσουμε μαζί. Να στηριχτείς πάνω μας, σε όλα. Το μόνο που ζητάμε είναι ένα σημάδι… Να ξέρουμε ότι είσαι καλά, ότι είσαι υγιής, ότι ζεις…» λέει συγκινημένη.

«Η Λόρα αγαπούσε πάρα πολύ τα ζώα… Έχουμε στο σπίτι ένα σκυλάκι, τη Σανέλ. Της λείπει πολύ… Και η σκυλίτσα της γειτόνισσας έκανε πέντε κουταβάκια…»