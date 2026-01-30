Σοκαριστικές αποκαλύψεις και ανατριχιαστικά στοιχεία έρχονται στο «Φως στο Τούνελ». Απόψε στις 23:20, στο MEGA, η έρευνα της Αγγελικής Νικολούλη αποκαλύπτει το σκοτεινό παρασκήνιο δύο συνταρακτικών υποθέσεων και φέρνει στην επιφάνεια ντοκουμέντα που αλλάζουν τα δεδομένα.
Έγκλημα που σοκάρει: Πέταξε στα σκουπίδια τη Μαρία και έκρυβε τη σορό της Βίκυς
- Όλο το παρασκήνιο της φρικιαστικής υπόθεσης.
- Η εκπομπή είχε εντοπίσει τον δράστη στο πλαίσιο της έρευνας για τις αγνοούμενες γυναίκες.
- Τι έλεγε στην Αγγελική Νικολούλη δήθεν για να βοηθήσει;
- Το «Τούνελ» στο υπόγειο της φρίκης. Νέα στοιχεία και μαρτυρίες έρχονται στο φως.
Εξαφάνιση Λόρας
- Μια συγκλονιστική αποκάλυψη για τη Λόρα, φέρνει την μεγάλη ανατροπή.
- Το καθοριστικό ντοκουμέντο που εντόπισε η έρευνα της εκπομπής.
Φως στο Τούνελ, Παρασκευή 30/1 στις 23:20