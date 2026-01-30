Θετικές προοπτικές ανάπτυξης για την Ελλάδα και την Κύπρο το 2026 διαπιστώνει ο οίκος αξιολόγησης Standard & Poor’s, παρά τις συνεχιζόμενες εξωτερικές ευπάθειες που εξακολουθούν να χαρακτηρίζουν τις δύο οικονομίες.

Τα συμπεράσματα περιλαμβάνονται στην έκθεση της S&P Global Ratings με τίτλο «2026 Greece And Cyprus Economic And Sovereign Rating Outlooks», η οποία δόθηκε σήμερα στη δημοσιότητα.

Όπως δήλωσε ο Samuel Tilleray, associate director στον τομέα των κρατικών αξιολογήσεων, «οι αξιολογήσεις μας για την Ελλάδα και την Κύπρο συγκλίνουν με εκείνες των υπόλοιπων χωρών της ευρωζώνης».

Σύμφωνα με τον οίκο, οι προοπτικές ανάπτυξης για τις δύο χώρες παραμένουν ευνοϊκές, αν και βασικές αδυναμίες εξακολουθούν να σχετίζονται με εξωτερικούς κινδύνους, όπως η σχετικά υψηλή εξάρτηση από τους υδρογονάνθρακες.

Αξιολογήσεις και προοπτικές

, η S&P διατηρεί τη μακροπρόθεσμη πιστοληπτική αξιολόγηση στο επίπεδο «BBB» και τη βραχυπρόθεσμη στο «A-2», με σταθερές προοπτικές (stable outlook). Οι προγραμματισμένες ημερομηνίες επανεξέτασης της αξιολόγησης για το 2026 είναι η 24η Απριλίου και η 23η Οκτωβρίου. Για την Κύπρο, η μακροπρόθεσμη αξιολόγηση διαμορφώνεται στο «A-» και η βραχυπρόθεσμη επίσης στο «A-2», με θετικές προοπτικές (positive outlook). Οι αντίστοιχες ημερομηνίες επανεξέτασης το 2026 είναι η 20ή Μαρτίου και η 18η Σεπτεμβρίου.

Δυνατά και αδύνατα σημεία

Στα θετικά στοιχεία για τις δύο χώρες, η Standard & Poor’s επισημαίνει την ισχυρή αύξηση του ΑΕΠ, η οποία αναμένεται να ξεπεράσει τον μέσο όρο της ευρωζώνης, ιδίως βραχυπρόθεσμα, χάρη και στη στήριξη από τους πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας της ΕΕ. Επιπλέον, καταγράφονται ενθαρρυντικές δημοσιονομικές τάσεις, καθώς και σημαντικά ενισχυμένα «μαξιλάρια» χρέους σε σύγκριση με πριν από πέντε χρόνια.





Από την άλλη πλευρά, ο οίκος εντοπίζει σημαντικές εξωτερικές ανισορροπίες, τη συνεχιζόμενη εξάρτηση από τους υδρογονάνθρακες, καθώς και μακροπρόθεσμες ευπάθειες που σχετίζονται με τις δημογραφικές εξελίξεις και την κλιματική αλλαγή, παράγοντες που εξακολουθούν να αποτελούν πηγές κινδύνου για τη βιωσιμότητα της ανάπτυξης.





Πηγή ΟΤ