Σε μια στρατηγική αναδιάρθρωση του εκπαιδευτικού της προγράμματος προχωρά η Αυστρία, εντάσσοντας την Τεχνητή Νοημοσύνη και τον Γραμματισμό στα Μέσα Ενημέρωσης στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, με ταυτόχρονη μείωση των ωρών διδασκαλίας των κλασικών γλωσσών.

Η νέα δομή του προγράμματος σπουδών

Σύμφωνα με πληροφορίες που δημοσίευσε η εφημερίδα Kronen Zeitung, το ομοσπονδιακό Υπουργείο Παιδείας της Αυστρίας σχεδιάζει την πλήρη εφαρμογή του νέου προγράμματος από το σχολικό έτος 2027/28.

Οι βασικοί πυλώνες της μεταρρύθμισης περιλαμβάνουν:

Μετονομασία και αναβάθμιση: Το μάθημα της «Επιστήμης Υπολογιστών» μετεξελίσσεται σε «Επιστήμη Υπολογιστών και Τεχνητή Νοημοσύνη», με στόχο την καλλιέργεια κριτικής σκέψης γύρω από τη χρήση των νέων ψηφιακών εργαλείων.

Το μάθημα της «Επιστήμης Υπολογιστών» μετεξελίσσεται σε «Επιστήμη Υπολογιστών και Τεχνητή Νοημοσύνη», με στόχο την καλλιέργεια κριτικής σκέψης γύρω από τη χρήση των νέων ψηφιακών εργαλείων. Πολιτική Παιδεία: Εισάγεται το αντικείμενο «Μαζικά Μέσα Ενημέρωσης και Δημοκρατία», επιδιώκοντας τη θωράκιση των μαθητών απέναντι στην παραπληροφόρηση.

Εισάγεται το αντικείμενο «Μαζικά Μέσα Ενημέρωσης και Δημοκρατία», επιδιώκοντας τη θωράκιση των μαθητών απέναντι στην παραπληροφόρηση. Ανακατανομή χρόνου: Για την εξασφάλιση του απαραίτητου διδακτικού χρόνου, οι ώρες των Λατινικών περιορίζονται από 12 σε 8 εβδομαδιαίως.

Η «κρίση» του παραδοσιακού μοντέλου μάθησης

Ο Τόμας Ντρούιεν, καθηγητής στο Ινστιτούτο Ψυχολογίας και Διαχείρισης του Μέλλοντος του Πανεπιστημίου Sigmund Freud της Βιέννης, υπογραμμίζει την ανάγκη για άμεση προσαρμογή.

«Το εκπαιδευτικό μας σύστημα αντιστοιχεί σε έναν κόσμο που δεν υπάρχει πια. Ενώ οι σχολικές εξετάσεις επιμένουν στην απομνημόνευση, οι πραγματικές εξελίξεις και οι αποφάσεις οδηγούνται πλέον από την Τεχνητή Νοημοσύνη», επισημαίνει ο καθηγητής.

Παράλληλα, προειδοποίησε ότι η αποχή από τη διδασκαλία των νέων τεχνολογιών καθιστά τους νέους «ανίκανους να διαχειριστούν την πραγματικότητα».

Προβληματισμός στη Γερμανία και επιστημονικές αντιπαραθέσεις

Σε αντίθεση με την Αυστρία, η Γερμανία εμφανίζεται πιο επιφυλακτική, χωρίς να έχει καταλήξει σε μια ενιαία εθνική στρατηγική. Η επιστημονική κοινότητα παραμένει διχασμένη, με ορισμένους ειδικούς να εκφράζουν σοβαρές επιφυλάξεις για την ηλικία εισαγωγής της ΤΝ στην εκπαίδευση.

Ο νευροεπιστήμονας Μάνφρεντ Σπίτσερ, μιλώντας στην εφημερίδα BILD, εμφανίστηκε επικριτικός:

«Πρώτα πρέπει να αποκτήσεις στέρεες γνώσεις και να μάθεις να σκέφτεσαι αυτόνομα, και στη συνέχεια να χρησιμοποιήσεις την ΤΝ. Η πρόωρη ενσωμάτωσή της στα μαθήματα στερεί από τους μαθητές την ικανότητα να αναπτύσσουν δικές τους ιδέες».