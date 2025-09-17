ΤΟ ΒΗΜΑ logo

MELANIA TRUMP

Ο Donald Trump συναντήθηκε με τη βρετανική βασιλική οικογένεια αλλά τις εντυπώσεις έκλεψε το «διαστημικό» καπέλο της Melania

Ο Donald Trump συναντήθηκε με τη βρετανική βασιλική οικογένεια αλλά τις εντυπώσεις έκλεψε το «διαστημικό» καπέλο της Melania 1
Getty

Όπως και στην ορκωμοσία του συζύγου της, όταν είχε επιλέξει να κρύψει το πρόσωπό της κάτω από ένα τεράστιο καπέλο με χαμηλό γείσο, έτσι και τώρα, η Πρώτη Κυρία των ΗΠΑ επέλεξε ένα καπέλο που κάλυπτε σχεδόν ολοκληρωτικά τα χαρακτηριστικά της.

ΑΠΟ GRACE TEAM

Η άφιξη της Melania Trump στο Κάστρο του Windsor μαζί με τον πρόεδρο των ΗΠΑ, Donald Trump, δεν πέρασε απαρατήρητη, όχι μόνο λόγω του πρωτοκόλλου αλλά κυρίως εξαιτίας του εντυπωσιακού – κι αμφιλεγόμενου – καπέλου της.

Όπως και στην ορκωμοσία του συζύγου της, όταν είχε επιλέξει να κρύψει το πρόσωπό της κάτω από ένα τεράστιο καπέλο με χαμηλό γείσο, έτσι και τώρα, η Πρώτη Κυρία των ΗΠΑ επέλεξε ξανά ένα παρόμοιο καπέλο που κάλυπτε σχεδόν ολοκληρωτικά τα χαρακτηριστικά της. Το αποτέλεσμα; Στις πρώτες εικόνες που μετέδωσε το BBC, η Kate Middleton, πανύψηλη και κομψή όπως πάντα, συνομιλούσε ουσιαστικά με το… καπέλο της Melania, ενώ η βασίλισσα Camilla, λόγω ύψους, κατάφερνε με περισσότερη ευκολία να την κοιτάξει στα μάτια κάτω από το επιβλητικό γείσο.

Η Melania εμφανίστηκε με ένα βαθύ μωβ-μπλε ταγιέρ, που συνδύασε με το καπέλο της σύμφωνα με τις επιταγές του βασιλικού dress code. Μόνο που το «διαστημικό» καπέλο κατάφερε να κλέψει τις εντυπώσεις με αποτέλεσμα να ξαναγίνει viral στα social media.

Για άλλους σχολιαστές, η επιλογή αυτή αποτελεί ξεκάθαρο statement: ένα σύμβολο μυστικότητας, ένα στιλιστικό τείχος που κρατά αποστάσεις, κρύβοντας τα βλέμματα και μετατρέποντας κάθε δημόσια εμφάνιση της Melania σε ένα μικρό θεατρικό δρώμενο.

RECOMMENDED

PODCAST

Back to school: Πίσω στη ρουτίνα που αγαπάμε να μισούμε

Η αρχή της σχολικής χρονιάς κουβαλάει μαζί της ενθουσιασμό - αλλά και άγχος. Οι γονείς επιστρέφουν στη ρουτίνα των ξυπνητηριών, των ταπερακίων και των δραστηριοτήτων, ενώ τα παιδιά βρίσκονται μπροστά σε νέες προκλήσεις: νέες τάξεις, καινούργιους δασκάλους, διαφορετικούς συμμαθητές.

ΑΚΟΥΣΕ ΤΟ

READ NEXT

NEWS

MORE

LATEST STORIES

READ MORE

CLOSE

©2025 MORE MEDIA. ALL RIGHTS RESERVED.

ΑΠΟΡΡΗΤΟ