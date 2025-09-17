Ο Donald Trump συναντήθηκε με τη βρετανική βασιλική οικογένεια αλλά τις εντυπώσεις έκλεψε το «διαστημικό» καπέλο της Melania

Η άφιξη της Melania Trump στο Κάστρο του Windsor μαζί με τον πρόεδρο των ΗΠΑ, Donald Trump, δεν πέρασε απαρατήρητη, όχι μόνο λόγω του πρωτοκόλλου αλλά κυρίως εξαιτίας του εντυπωσιακού – κι αμφιλεγόμενου – καπέλου της.

Όπως και στην ορκωμοσία του συζύγου της, όταν είχε επιλέξει να κρύψει το πρόσωπό της κάτω από ένα τεράστιο καπέλο με χαμηλό γείσο, έτσι και τώρα, η Πρώτη Κυρία των ΗΠΑ επέλεξε ξανά ένα παρόμοιο καπέλο που κάλυπτε σχεδόν ολοκληρωτικά τα χαρακτηριστικά της. Το αποτέλεσμα; Στις πρώτες εικόνες που μετέδωσε το BBC, η Kate Middleton, πανύψηλη και κομψή όπως πάντα, συνομιλούσε ουσιαστικά με το… καπέλο της Melania, ενώ η βασίλισσα Camilla, λόγω ύψους, κατάφερνε με περισσότερη ευκολία να την κοιτάξει στα μάτια κάτω από το επιβλητικό γείσο.

Η Melania εμφανίστηκε με ένα βαθύ μωβ-μπλε ταγιέρ, που συνδύασε με το καπέλο της σύμφωνα με τις επιταγές του βασιλικού dress code. Μόνο που το «διαστημικό» καπέλο κατάφερε να κλέψει τις εντυπώσεις με αποτέλεσμα να ξαναγίνει viral στα social media.