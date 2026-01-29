Με την όγδοη αγωνιστική ολοκληρώθηκε η League Phase του Champions League η οποία μας προσέφερε πολλές συγκινήσεις και μια μεγάλη πρόκριση για τον Ολυμπιακό. Οι ερυθρόλευκοι επιβλήθηκαν 2-1 του Άγιαξ και κατέλαβαν την 18η θέση.

Στην κορυφή βρέθηκε η Άρσεναλ, η οποία νίκησε και την Καϊράτ στο «Emirates» με 3-2 και έκανε το 8/8 στη League Phase κι έγινε η πρώτη ομάδα που το καταφέρνει, τερματίζοντας 1η, ενώ στη 2η θέση βρίσκεται η Μπάγερν που νίκησε με 2-1 την Αϊντχόφεν εκτός έδρας.

Αξίζει να σημειωθεί πως ένα από τα πιο θεαματικά παιχνίδια διεξήχθη στο «Καμπ Νου», όπου η Μπαρτσελόνα αν και έχανε με 1-0 έκανε την ανατροπή με την Κοπεγχάγη, επικράτησε με 4-1 και προκρίθηκε απευθείας στους «16», αφού τερμάτισε στην πρώτη οκτάδα.

Μια τεράστια νίκη πήρε στο «Ντιέγκο Μαραντόνα» και η Τσέλσι με ανατροπή, επικρατώντας με 3-2, αφήνοντας εκτός διοργάνωσης την πρωταθλήτρια Ιταλίας Νάπολι, ενώ οι Λονδρέζοι τερμάτισαν στην πρώτη οκτάδα. Εκεί βρίσκονται και οι Μάντσεστερ Σίτι και Τότεναμ, που νίκησαν με 2-0 και οι δύο. Οι πολίτες τη Γαλατασαράι εντός και τα «σπιρούνια» με το ίδιο σκορ εκτός την Άιντραχτ Φρανκφούρτης.

Η Πάφος πανηγύρισε μια τεράστια νίκη στην Κύπρο επί της Σλάβια Πράγας με 4-1, ενώ η πιο ευρεία νίκη της βραδιάς ήρθε από τη Λίβερπουλ που νίκησε στο «Άνφιλντ» την Καραμπάγκ με 6-0, αλλά η ομάδα από το Αζερμπαϊτζάν συνεχίζει στην επόμενη φάση. Μεγάλη έκπληξη σημειώθηκε στην Πορτογαλία, όπου η Ρεάλ ηττήθηκε με 4-2 από την Μπενφίκα του Παυλίδη, που σκόραρε κιόλας, με τους «αετούς» να κάνουν το απόλυτο έπος και να προκρίνονται με γκολ του τερματοφύλακα Τρούμπιν που έκανε το 4-2 και έστειλε την ομάδα του στην 24η θεση και τη Μαρσέιγ εκτός λόγω της διαφοράς τερμάτων.

Ποιοι προκρίθηκαν και η συνέχεια

Μετά από την ολοκλήρωση της League Phase οκτώ ομάδες προκρίθηκαν απευθείας στους 16. Συγκεκριμένα αυτό έκαναν οι Άρσεναλ, Μπαγερν, Λίβερπουλ, Τότεναμ, Μπαρτσελόνα, Τσέλσι, Σπόρτινγκ και Μάντσεστερ Σίτι.

Στην ενδιάμεση φάση θα αγωνιστούν Ρεάλ Μαδρίτης, Ίντερ, Παρί Σεν Ζερμέν, Νιουκάστλ, Γιουβέντους, Ατλέτικο Μαδρίτης, Αταλάντα, Μπάγερ Λεβερκούζεν, Ντόρτμουντ, Ολυμπιακός, Μπριζ, Γαλατασαράι, Μονακό, Καραμπάγκ, Μπόντο-Γκλιμτ και Μπενφίκα.

Οι διασταυρώσεις στα play-offs

Μονακό/Καραμπάγκ – Παρί/Νιούκαστλ

Μπριζ/Γαλατάσαραϊ – Γιουβέντους/Ατλέτικο Μαδρίτης

Μπόντο/Μπενφίκα – Ρεάλ Μαδρίτης/Ίντερ

Ντόρτμουντ/Ολυμπιακός – Αταλάντα/Λεβερκούζεν

* Η κλήρωση Θα γίνει την Παρασκευή (30/1), με τους διπλούς αγώνες να διεξάγονται 17-18 και 24-25 Φεβρουαρίου.

Τα ζευγάρια στους 16

Οι νικητές από τα ζευγάρια που θα προκύψουν ανάμεσα σε Μονακό/Καραμπάγκ και Παρί/Νιούκαστλ θα αντιμετωπίσουν μια εκ των Μπαρτσελόνα και Τσέλσι

Οι νικητές από τα ζευγάρια που θα προκύψουν ανάμεσα σε Μπριζ/Γαλατάσαραϊ και Γιουβέντους/Ατλέτικο Μαδρίτης θα αντιμετωπίσουν μια εκ των Λίβερπουλ και Τότεναμ

Οι νικητές από τα ζευγάρια που θα προκύψουν ανάμεσα σε Μπόντο/Μπενφίκα και Ρεάλ Μαδρίτης/Ίντερ θα αντιμετωπίσουν μια εκ των Σπόρτινγκ και Μάντσεστερ Σίτι

Οι νικητές από τα ζευγάρια που θα προκύψουν ανάμεσα σε Ντόρτμουντ/Ολυμπιακός – Αταλάντα/Λεβερκούζεν θα αντιμετωπίσουν μια εκ των Άρσεναλ και Μπάγερν

Τα αποτελέσματα της 8ης αγωνιστικής του Champions League

Άγιαξ – Ολυμπιακός 1-2

Άρσεναλ – Καϊράτ 3-2

Μονακό – Γιουβέντους 0-0

Αθλέτικ Μπιλμπάο – Σπόρτινγκ 2-3

Ατλέτικο – Μπόντο Γκλιμτ 1-2

Μπαρτσελόνα – Κοπεγχάγη 4-1

Λεβερκούζεν – Βιγιαρεάλ 3-0

Μπενφίκα – Ρεάλ Μαδρίτης 4-2

Ντόρτμουντ – Ίντερ 0-2

Κλαμπ Μπριζ – Μαρσέιγ 3-0

Άιντραχτ – Τότεναμ 0-2

Λίβερπουλ – Καραμπάγκ 6-0

Μάντσεστερ Σίτι – Γαλατασαράι 2-0

Νάπολι – Τσέλσι 2-3

Πάφος – Σλάβια Πράγας 4-1

Παρί Σεν Ζερμέν – Νιούκαστλ 1-1

Αϊντχόφεν – Μπάγερν 1-2

Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ – Αταλάντα 1-0

H ΤΕΛΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

1. Άρσεναλ (23-4) 24

2. Μπάγερν Μονάχου (22-8) 21

3. Λίβερπουλ (20-8) 18

4. Τότεναμ (17-7) 17

5. Μπαρτσελόνα (22-15) 16

6. Τσέλσι (17-10) 16

7. Σπόρτινγκ (17-11) 16

8. Μάντσεστερ Σίτι (15-9) 16

9. Ρεάλ Μαδρίτης (21-10) 15

10. Ίντερ (15-7) 15

11. Παρί Σεν Ζερμέν (20-10) 14

12. Νιούκαστλ (17-7) 14

13. Γιουβέντους (14-10) 13

14. Ατλέτικο Μαδρίτης (17-15) 13

15. Αταλάντα (9-10) 13

16. Λεβερκούζεν (13-14) 12

17. Ντόρτμουντ (19-17) 11

18. Ολυμπιακός (10-14) 11

19. Μπριζ (15-17) 10

20. Γαλατάσαραϊ (9-11) 10

21. Μονακό (8-14) 10

22. Καραμπάγκ (13-21) 10

23. Μπόντο Γκλιμτ (14-15) 9

24. Μπενφίκα (10-12) 9

25. Μαρσέιγ (11-14) 9

26. Πάφος (8-11) 9

27. Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ (8-17) 9

28. Αϊντχόφεν (16-16) 8

29. Αθλέτικ Μπλιμπάο (7-11) 8

30. Νάπολι (9-15) 8

31. Κοπεγχάγη (13-21) 8

32. Άγιαξ (8-21) 6

33. Άιντραχτ (10-21) 4

34. Σλάβια Πράγας (5-19) 3

35. Βιγιαρεάλ (5-18) 2

36.Καϊράτ Αλμάτι (7-22) 1

* Οι πρώτες οκτώ ομάδες περνούν απευθείας στους 16

** Οι ομάδες από την 9η μέχρι την 24η θέση οδηγούν στα playoffs.