Σε κατάσταση εγρήγορσης παραμένουν οι υγειονομικές αρχές της χώρας, καθώς η τελευταία επιδημιολογική έκθεση του ΕΟΔΥ καταγράφει αύξηση στους σκληρούς δείκτες της γρίπης, παρά την οριακή κάμψη της θετικότητας στην κοινότητα.

Παρά την πτωτική τάση της θετικότητας, η πίεση στο σύστημα υγείας αυξήθηκε κατά την τελευταία εβδομάδα αναφοράς. Συγκεκριμένα καταγράφηκαν 12 νέοι θάνατοι και 19 σοβαρά κρούσματα που απαιτούσαν νοσηλεία σε Μονάδες Εντατικής Θεραπείας (ΜΕΘ).

Οι νέες εισαγωγές στα νοσοκομεία ανήλθαν σε 649, παρουσιάζοντας αύξηση σε σύγκριση με τις 613 της προηγούμενης εβδομάδας. Από την αρχή της περιόδου επιτήρησης, η χώρα μετρά 36 θανάτους και 105 νοσηλείες σε ΜΕΘ λόγω εργαστηριακά επιβεβαιωμένης γρίπης.

Η συντριπτική πλειονότητα των δειγμάτων (535 από τα 536) αφορά τον τύπο Α, με τον υπότυπο Α(Η3) να παραμένει κυρίαρχος έναντι του Α(Η1)pdm09.

COVID-19 και RSV: Σταθερότητα και τοπικές αυξήσεις

Σε ό,τι αφορά τον ιό SARS-CoV-2, η κατάσταση παρουσιάζει σχετική σταθεροποίηση. Οι νέες εισαγωγές μειώθηκαν σε 119 (από 138), ενώ καταγράφηκαν 8 θάνατοι και 2 νέες διασωληνώσεις.

Η θετικότητα στην επικράτεια δεν παρουσίασε αξιόλογη μεταβολή.

Αντίθετα, ο ιός RSV εμφανίζει αυξητική τάση θετικότητας, τόσο στην πρωτοβάθμια φροντίδα (Sentinel) όσο και στα νοσοκομεία (SARI), προσθέτοντας επιπλέον βάρος στο εθνικό σύστημα υγείας.

Έμφαση στον εμβολιασμό και τα μέτρα προστασίας

Με δεδομένη τη διασπορά των ιών του αναπνευστικού, ο ΕΟΔΥ απευθύνει ισχυρή σύσταση για άμεσο εμβολιασμό των ευπαθών ομάδων και των ατόμων υψηλού κινδύνου.

Παράλληλα, επισημαίνουν την ανάγκη για έγκαιρη ιατρική συμβουλή για τη χορήγηση αντι-ιϊκής αγωγής με την εμφάνιση των πρώτων συμπτωμάτων. Σύμφωνα με τους ειδικούς σημαντικό ρόλο παίζει και η τήρηση μέτρων υγιεινής.

«Ο εμβολιασμός παραμένει το αποτελεσματικότερο μέσο πρόληψης έναντι της σοβαρής νόσησης», υπογραμμίζουν οι ειδικοί του Οργανισμού.