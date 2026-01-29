Συνέχεια στην αντιπαράθεση που έχει ξεσπάει από χθες μεταξύ της Νέας Δημοκρατίας και του ΠαΣοΚ έδωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος με φόντο την επέτειο των Ιμίων.

Μετά τις «βολές» που αντάλλαξαν χθες τα δυο κόμματα και την παρέμβαση του υπουργού Εξωτερικών, ο Παύλος Μαρινάκης υπογράμμισε ότι ο Γιώργος Γεραπετρίτης δεν «άδειασε» τον Μακάριο Λαζαρίδη.

Στο περιθώριο της ενημέρωσης των πολιτικών συντακτών, έκανε λόγο για παραποίηση, αλλοίωση και αποσπασματική παράθεση όσων είπε ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της ΝΔ. Είναι άλλο πράγμα, όπως εξήγησε, το παράνομο και απαράδεκτο περί «γκριζαρίσματος» στο Αιγαίο και άλλο το χρονικό σημείο κατά το οποίο ξεκίνησαν οι Τούρκοι παρανόμως και εκτός κάθε λογικής να μιλούν για «γκρίζες ζώνες».

Μαρινάκης καλύπτει Λαζαρίδη για τα Ιμια – «Μην μας κουνά το δάχτυλο το ΠαΣοΚ»

Στη συνέχεια επιτέθηκε στο ΠαΣοΚ λέγοντας ότι «είναι και λάθος – για να μην πω κάτι πιο χοντρό – ειδικά τέλος Ιανουαρίου να βγάζει ανακοινώσεις για τα Ίμια το ΠαΣοΚ. Ας δουν τα ντοκιμαντέρ του Αλέξη Παπαχελά κι ας μην κουνούν το δάχτυλο για τα Ίμια», είπε.

Newsletter Η ιστορική στήλη του Βήματος στο inbox σου Γίνε μέλος του καθημερινού newsletter που αποκαλύπτει όσα συμβαίνουν στο πολιτικό παρασκήνιο και απόκτησε πρόσβαση σε αποκλειστικό περιεχόμενο. ΕΓΓΡΑΦΗ

Η απάντηση του ΠαΣοΚ

Αμεση ήταν η απάντηση του ΠαΣοΚ στον κυβερνητικό εκπρόσωπο.

«Την ώρα που εδώ και ημέρες η Τουρκία έχει εκδώσει NAVTEX δεσμεύοντας περιοχές του Αιγαίου, την ώρα που το τουρκικό Υπουργείο Άμυνας φέρεται ότι δηλώνει σήμερα ρητώς ότι τα τεχνικά του διαβήματα εναντίον της χώρας μας έχουν αόριστη -και όχι διετή- διάρκεια και την ώρα που εκκρεμεί η συνάντηση του Έλληνα Πρωθυπουργού με τον Τούρκο Πρόεδρο, η Νέα Δημοκρατία επιλέγει να ανοίξει στη Βουλή και τον δημόσιο λόγο ζητήματα περί «γκρίζων ζωνών» στο Αιγαίο, δίνοντας χώρο στην Άγκυρα για τις παράνομες αναθεωρητικές της διεκδικήσεις» αναφέρει η Χαριλάου Τρικούπη σε ανακοίνωσή της.

Και προσθέτει: «Η τυχοδιωκτική προσέγγιση της Νέας Δημοκρατίας στα ζητήματα εξωτερικής πολιτικής θέτει σε άμεσο και σοβαρό κίνδυνο τα εθνικά μας συμφέροντα. Οι διεθνείς σχέσεις της χώρας είναι πολύ σοβαρή υπόθεση για να γίνονται αντικείμενο εσωτερικής κατανάλωσης με μόνο κριτήριο το «τυφλό» κομματικό συμφέρον της Νέας Δημοκρατίας.

»Σχεδόν είκοσι τέσσερις ώρες μετά τις διχαστικές δηλώσεις του και τη σαφή αποδοκιμασία του από τον Υπουργό Εξωτερικών, ο κ. Μακάριος Λαζαρίδης όχι μόνο παραμένει Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας αλλά τον υπερασπίζεται δημόσια ο κ. Μαρινάκης. Ο Πρωθυπουργός και η Κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας έχουν επιλέξει πλευρά: συμφωνούν με τις εθνικά επικίνδυνες τοποθετήσεις του εκπροσώπου τους στη Βουλή. Άραγε, ο λαλίστατος κ. Μαρινάκης θέλει να μας εξηγήσει γιατί ο Υπουργός Εξωτερικών αισθάνθηκε την ανάγκη να κάνει δημόσια δήλωση και να «μαζέψει» τις επικίνδυνες δηλώσεις του κ. Λαζαρίδη εφόσον «διαστρεβλώθηκαν» τα λεγόμενά του; Δεν απευθύνεστε σε Λωτοφάγους. Συνέλθετε, εκπροσωπείτε την Ελληνική Κυβέρνηση».

Τι είπε για εργατικά δυστυχήματα

Αιχμές άφησε και για όσους μιλούν για τα εργατικά δυστυχήματα κατηγορώντας την κυβέρνηση, λέγοντας ότι επενδύουν στον πόνο και στη δυστυχία, για να αποκομίσουν πολιτικά οφέλη. Όπως είπε με αυστηρό ύφος, «σε κάθε τραγωδία σε αυτήν τη χώρα, οι γνωστοί – άγνωστοι, το κίνημα των τυμβωρύχων, παίζουν τα ρέστα τους, εκμεταλλευόμενοι τον πόνο των συγγενών των θυμάτων και της ελληνικής κοινωνίας».

Απαντώντας σε σχετική ερώτηση, ο κ. Μαρινάκης κάλεσε τους εργαζόμενους στο εργοστάσιο «Βιολάντα» να καταθέσουν ό,τι γνωρίζουν. «H Επιθεώρηση Εργασίας ελέγχει την τήρηση της εργασιακής νομοθεσίας. Επίσης ελέγχει τα βιβλία και τα μητρώα ασφάλειας σε σχέση με τα απαραίτητα πιστοποιητικά, αλλά δεν είναι στις αρμοδιότητές της ο σχετικός έλεγχος αυτών» σημείωσε.

Το σχόλιο για Κεφαλογιάννη

Ο κ. Μαρινάκης, κλήθηκε να σχολιάσει και την υπόθεση της Όλγας Κεφαλογιάννης ξεκαθαρίζοντας ότι δεν τίθεται πολιτικό θέμα. Όπως είπε η υπουργός Τουρισμού, έκανε χρήση της διάταξης ως μητέρα και διάδικος όχι ως υπουργός της κυβέρνησης και υπογράμμισε ότι δεν πρέπει μια δικαστική διαμάχη να γίνει πολιτική διαμάχη, υπενθυμίζοντας ότι υπάρχουν και δυο μικρά παιδιά.

Για τη διάταξη, είπε ότι ήταν μια νομοθετική διάταξη μαζί με άλλες σε ένα πολυνομοσχέδιο που πέρασε από τις αρμόδιες επιτροπές και ψηφίστηκε από 180 βουλευτές. Όπως είπε, δεν αλλάζει τις ουσιαστικές διατάξεις και καλύπτει ένα νομικό κενό. Στη συνέχεια, όμως, πρόσθεσε ότι ακούει με σεβασμό τις νομικές αντιρρήσεις του νομικού κόσμου αλλά και των πολιτών όμως θέλησε να υπογραμμίσει ότι δεν είναι φωτογραφική ρύθμιση, ούτε ήρθε νύχτα.