Το ΠαΣοΚ έχει ακυρώσει τις κομματικές εκδηλώσεις μέχρι την Κυριακή, εξαιτίας του τραγικού δυστυχήματος στα Τρίκαλα, αλλά και εκείνου με τους οπαδούς του ΠΑΟΚ στη Ρουμανία. Ωστόσο, η δουλειά του προηγούμενου διαστήματος φαίνεται πως αποδίδει και μάλιστα σε τρία επίπεδα. Κοινοβουλευτικά, κομματικά και σε επίπεδό κοινωνίας, η Χαριλάου Τρικούπη συνεχίζει να κινείται με κεκτημένη ταχύτητα, με στόχο να κερδίσει το χαμένο δημοσκοπικό έδαφος, που κατά διαστήματα δημιουργεί εστίες εσωστρέφειας.

Εντός κοινοβουλίου

Κατά τη διάρκεια της συζήτησης νομοσχεδίου του υπουργείου Πολιτισμού στη Βουλή, ο Νίκος Ανδρουλάκης κάλεσε τον Πρωθυπουργό και τον υπουργό Εξωτερικών να αποδοκιμάσουν τα όσα είπε νωρίτερα ο Μακάριος Λαζαρίδης για τα Ίμια. Ο πρόεδρος του ΠαΣοΚ σήκωσε αρκετά τους τόνους σε αυτό το εθνικό θέμα και τόνισε πως ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος «είχε το θράσος να ξεφύγει από κάθε όριο σεβασμού της πατρίδας, λέγοντας ότι υπάρχει «γκριζάρισμα» στο Αιγαίο Πέλαγος και με αυτόν τον τρόπο αποδέχθηκε και αναπαράγει την προπαγάνδα της Τουρκίας».

Λίγη ώρα αργότερα, και ενώ είχε προηγηθεί η τοποθέτηση του Γιώργου Γεραπετρίτη στην ΕΡΤ, η Χαριλάου Τρικούπη έκανε λόγο για «άδειασμα Λαζαρίδη» και ζήτησε την απομάκρυνση του Κοινοβουλευτικού Εκπροσώπου.

Αυτό όμως δεν είναι το μόνο επεισόδιο των τελευταίων ωρών, μεταξύ ΠαΣοΚ και Νέας Δημοκρατίας, εντός Βουλής. Στην συγκεκριμένη ομιλία του, ο Νίκος Ανδρουλάκης εξαπέλυσε επίθεση στην κυβέρνηση και προανήγγειλε την ανάληψη πρωτοβουλιών, προκειμένου να διεξαχθεί άμεσα συζήτηση στην εθνική αντιπροσωπεία, για την ποιότητα του κράτους Δικαίου, των θεσμών και της λειτουργίας του κοινοβουλίου.

Η πρόταση του αυτή ήρθε μετά την επίθεση που πραγματοποίησε στη Νέα Δημοκρατία, που, όπως τόνισε, «με τα δισεκατομμύρια του ελληνικού λαού, έχει δημιουργήσει έναν στρατό προπαγάνδας στα ΜΜΕ και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Αυτός ο μηχανισμός ευτελίζει τους θεσμούς. Πολεμά την αλήθεια, υποτιμά την ορθή σκέψη και τη λογική και συνεχώς διαστρεβλώνει την πραγματικότητα».

Ο πρόεδρος του ΠαΣοΚ ανέφερε παραδείγματα που έχει χρησιμοποιηθεί ο συγκεκριμένος μηχανισμός, εστιάζοντας κυρίως στην «κατά παραγγελία νομοθέτηση» του υπουργού Δικαιοσύνης Γιώργου Φλωρίδη, στο θέμα της συνεπιμέλειας, την οποία χαρακτήρισε «ντροποδιάταξη».

Να παραιτηθεί ο Φλωρίδης

Υπογράμμισε μάλιστα πως ο Γιώργος Φλωρίδης και σε αυτή την περίπτωση λέει ψέματα και πως πρέπει να παραιτηθεί. «Στα Τέμπη μας έλεγε πως δεν υπάρχουν χαλκευμένες συνομιλίες του σταθμάρχη, ενώ γνώριζε πως άλλες έχουν πάει στη δικαιοσύνη και άλλες στα media, μερικές ώρες μετά την τραγωδία, από ανθρώπους της Νέας Δημοκρατίας», δήλωσε χαρακτηριστικά, απευθυνόμενος στα κυβερνητικά έδρανα. Ενώ αναφέρθηκε και στη δίκη των υποκλοπών και συγκεκριμένα στον μάρτυρα που είπε πως «πριν την εξεταστική επιτροπή, είχε τις ερωτήσεις από τον πρωταγωνιστή των υποκλοπών στα χέρια του και όταν ήρθε εδώ, στο ναό της Δημοκρατίας των Ελλήνων, του κάνατε τις ίδιες ερωτήσεις».

Άρχισαν τα «όργανα», του κόμματος

Η παρουσία του ΠαΣοΚ στη Βουλή χαρακτηρίζεται από το ασφυκτικό μαρκάρισμα στην κυβέρνηση και τους υψηλούς τόνους. Η εσωκομματική δραστηριότητα όμως, επικεντρώνεται, κυρίως σε δύο θέματα που μονοπωλούν τις συζητήσεις μεταξύ του στελεχών του κόμματος.

Το πρώτο αφορά τον δρόμο προς το συνέδριο, που θα διεξαχθεί οριστικά στις 15 Μαρτίου, με ανοιχτό μητρώο, και το δεύτερο σε ότι αφορά τη διεύρυνση.

Όσον αφορά το συνέδριο, «θα γίνει, όπως έχουν διεξαχθεί και όλα τα προηγούμενα», διαμηνύει η ηγετική ομάδα, με την αντιπολίτευση να εκφράζει την αντίθεση της σε διαδικαστικά ζητήματα.

Σύμφωνα με όσα είδαν το φως της δημοσιότητας, μετά την κλειστή και πολύωρη συνεδρίαση της οργανωτικής γραμματείας της ΚΟΕΣ, η κύρια διαφωνία μεταξύ των στελεχών επικεντρώθηκε σε ένα θέμα. Από τη μία, Μιχάλης Καρχιμάκης, Μανώλης Χνάρης, Ηρακλής Δρούλιας, Κώστας Παπαδημήτριου και Θανάσης Γλαβίνας υποστηρίζουν πως το καταστατικό ορίζει πως οι σύνεδροι θα εκλεγούν με βάση το ποσοστό που πήρε το ΠαΣοΚ στις ευρωεκλογές και όχι με βάση το πώς ψήφισαν τα μέλη και οι φίλοι στις τελευταίες εσωκομματικές διαδικασίες. Κάτι που ζήτησαν οι Κώστας Πανταζής, Έφη Χαλάτση και Τόνια Αντωνίου.

Διεύρυνση, από βδομάδα

Η διεύρυνση είναι το δεύτερο θέμα που απασχολεί τη Χαριλάου Τρικούπη και φαίνεται πως προχωρά με γοργούς ρυθμούς. Από την αρχή της επόμενης εβδομάδας μάλιστα, θα επιταχύνει το βήμα της και ο λόγος είναι πως τότε θα ανακοινωθούν τα μέλη της επιτροπής και θα στελεχωθεί το όργανο. Παράλληλα, θα δημιουργηθούν επιτροπές και σε περιφερειακό επίπεδο, κάτι που ενισχύει της αισιοδοξία του επικεφαλής της επιτροπής Κώστα Σκανδαλίδη. Το ιστορικό στέλεχος του ΠαΣοΚ εμφανίζεται αρκετά θετικό και διακρίνει ήδη στελέχη, που ήταν ανενεργά, να επαναδραστηριοποιούνται. Ωστόσο, ξεκαθαρίζει πως ακόμη δεν μπορεί κανένας να πει με βεβαιότητα πόσοι και ποιοι θα έρθουν στο ΠαΣοΚ.

«Αγκάθι» όμως φαίνεται πως αποτελούν για ορισμένους στο ΠαΣοΚ, εκείνοι που επιθυμούν να επιστρέψουν και στο παρελθόν «πλήγωσαν την παράταξη». Ανάμεσα σε αυτούς είναι και ο Φίλιππος Σαχινίδης, ο οποίος κλήθηκε να σχολιάσει το σενάριο ένταξης της Νίνας Κασιμάτη στο ΠαΣοΚ. Ο πρώην υπουργός της κυβέρνησης του Γιώργου Παπανδρέου δήλωσε χαρακτηριστικά πως «όλες οι πόρτες είναι ανοιχτές, αλλά θα πρέπει, άνθρωποι που διατύπωσαν απόψεις για το ΠαΣοΚ στο παρελθόν, να ζητήσουν άφεση αμαρτιών, να εξομολογηθούν και βεβαίως να τους δεχτούμε. Ως χριστιανός ορθόδοξος πιστεύω και στην άφεση των αμαρτιών».

Οι απόψεις αυτές απηχούν και σε αρκετά στελέχη που σήκωσαν το βάρος της διακυβέρνησης, την περίοδο της κρίσης. Όπως σε κάθε περίπτωση όμως, έτσι και εδώ, το νόμισμα έχει δύο όψεις και το τελευταίο διάστημα πληθαίνουν οι φωνές που λένε να μην υπάρξει «face control». Μία θέση που ήδη έχουν εκφράσει ανοιχτά οι Μιχάλης Κατρίνης και Κώστας Τσουκαλάς.

Καμπάνια για το κυκλοφοριακό

Τα θέματα του συνεδρίου και αυτά της διεύρυνσης μπαίνουν σε συζητήσεις και θα λυθούν το επόμενο διάστημα. Αυτά τα θέματα όμως που πρέπει να λυθούν άμεσα, είναι αυτά που αφορούν στην καθημερινότητα και την ποιότητα ζωής στην πόλη.

Η Χαριλάου Τρικούπη επιλέγει να εστιάσει στο λεκανοπέδιο και να πάει σε κάθε σημείο, προκειμένου να επικοινωνήσει το πρόγραμμα της. Παράλληλα, αυτή την εβδομάδα τρέχει ραδιοφωνική καμπάνια και σποτ στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για το κυκλοφοριακό. Η καμπάνια αυτή βασίζεται στα συμπεράσματα της εκδήλωσης που έγινε τον προηγούμενο μήνα, σε συνεργασία με την παράταξη των μηχανικών στο ΤΕΕ. Συγκεκριμένα, το ΠαΣοΚ και η Δημοκρατική Συμπαρατάξη Μηχανικών, με τον επικεφαλής της Νίκο Μήλη, που είχε και την ευθύνη για την εκδήλωση, ζητούν αλλαγές στο κυκλοφοριακό, που μπορούν να γίνουν άμεσα και να ανακουφίσουν εκατοντάδες χιλιάδες οδηγούς της Αττικής: