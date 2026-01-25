Με τη συμμετοχή πολλών μελών και φίλων της Ανανεωτικής Αριστεράς και των Κινήσεων Πολιτών για την Σοσιαλδημοκρατία, που συμμετέχουν στο ΠαΣοΚ Κίνημα Αλλαγής, πραγματοποιήθηκε το πρωί της Κυριακής στο κέντρο της Αθήνας εκδήλωση για την κοπή βασιλόπιτας.

Στον χαιρετισμό του ο γραμματέας της Ανανεωτικής Αριστεράς Θόδωρος Μαργαρίτης τόνισε ότι η προσπάθεια για την διεύρυνση του ΠαΣοΚ ξεκινά από την στήριξη των δυνάμεων και των προσώπων τα οποία βοήθησαν το ΠΑΣΟΚ στα δύσκολα χρόνια και είναι παρόντες στην κοινή προσπάθεια για μια μεγάλη κεντροαριστερή παράταξη.

Ο γραμματέας των Κινήσεων Πολιτών για την Σοσιαλδημοκρατία Μιχάλης Χάλαρης υπογράμμισε ότι η Ελλάδα χρειάζεται μια ενωτική, προοδευτική απάντηση στην αυταρχική, ταξικά μεροληπτική και αναποτελεσματική διακυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Ένα ανοιχτό, συμμετοχικό συνέδριο που δεν αναπαράγει μηχανισμούς, αλλά καλεί κάθε δημοκρατική και προοδευτική δύναμη της κοινωνίας να συμπορευτεί. Εγγυητής αυτής της νέας πορείας, το εναλλακτικό πρόγραμμα διακυβέρνησης που συνδιαμορφώνουμε με την κοινωνία και εγκρίνεται με δημοκρατική νομιμοποίηση.

Ο επικεφαλής της επιτροπής διεύρυνσης του ΠαΣοΚ Κώστας Σκανδαλίδης τόνισε, μεταξύ άλλων, ότι οι σχέσεις συνεργασίας του ΠαΣοΚ με την Ανανεωτική Αριστερά και τις Κινήσεις Πολιτών για την Σοσιαλδημοκρατία θα συνεχιστούν όπως έχουν διαμορφωθεί από την αρχή της κοινής πορείας. Το συνέδριο θα διαμορφώσει εθνική στρατηγική για την πολιτική αλλαγή. Η πολιτική αλλαγή πρέπει να είναι μια δομική αλλαγή, μια δημοκρατική ανατροπή, μια ριζικά διαφορετική πρόταση.

Παρευρέθηκαν, ανάμεσα σε άλλους, ο Δήμαρχος Αθηναίων Χ. Δούκας, ο διευθυντής της ΚΟ Γιαν. Κουτσούκος που εκπροσώπησε τον πρόεδρο Ν. Ανδρουλάκη, ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος Δ. Μάντζος, ο εκπρόσωπος τύπου του κόμματος Κ. Τσουκαλάς, ο γραμματέας οργανωτικού Ηρ. Δρούλιας, ο τομεάρχης Ανάπτυξης Κ. Γάτσιος, η αναπλ. τομέαρχης δικαιοσύνης Α. Παπαδοπούλου, ο Χρ. Πρωτόπαππας, ενώ μήνυμα απέστειλε ο Παύλος Γερουλάνος.

Επίσης, οι καθηγητές πανεπιστημίου Ε. Μπουρνόβα, Σ. Τσιτήλου και Κ. Χλωμούδης, ο π. Δήμαρχος Καισαριανής Χρ. Βοσκόπουλος, οι Αντιδήμαρχοι Αθηναίων Ε. Ζωντήρου, Μ. Στρατηγάκη, Β. Μπάρκα, Μ. Ευαγγελίδου, Ζ. Αγρογιάννη και η γεν. Γραμματέας Δήμου Βύρωνα Ν. Παπαχελά.