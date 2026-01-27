Σε μια συγκυρία εσωκομματικών εντάσεων και προσυνεδριακών διαφοροποιήσεων, ο Νίκος Ανδρουλάκης εμφανίζεται αποφασισμένος, να σκληρύνει τη στάση του προς τους εσωτερικούς του αντιπάλους. Κυρίως όμως, απέναντι σε εκείνους που αμφισβητούν την πολιτική γραμμή του κόμματος και εμποδίζουν το ΠαΣοΚ να βρει ενιαίο βηματισμό, στον δρόμο προς την επόμενη εθνική κάλπη. Με συνεργάτες του, να πηγαίνουν την αλλαγή τακτικής του προέδρου του ΠαΣοΚ ένα βήμα πιο κάτω και να αφήνουν ανοιχτό το ενδεχόμενο, ακόμη και για διαγραφές.

Ο στόχος για «πολιτική αλλαγή με σταθερότητα» έχει τεθεί και έχει συμφωνηθεί από όλους και όπως δήλωσε ο πρόεδρος του ΠαΣοΚ «κανείς δεν δικαιούται να τραβά το χαλί την ώρα που δίνεται η μάχη». Μία φράση που αποτελεί μήνυμα προς πάσα κατεύθυνση, καθώς ειπώθηκε από τον ίδιο, και μάλιστα δύο φόρες, σε πρόσφατη τηλεοπτική του παρέμβαση. Ενώ αναφορικά με το επικείμενο συνέδριο, που το έχει χαρακτηρίσει ως βατήρα, επισημαίνει πως δεν θα επιτρέψει να μετατραπεί σε «ηχώ δωματίου».

Σκληρό ροκ από Ανδρουλάκη

Οι απαντήσεις αυτές του Νίκου Ανδρουλάκη αποτελούν δηλωτικό στοιχείο της διάθεσης του για σκληρό ροκ και έρχονται λίγες ημέρες μετά την επεισοδιακή συνεδρίαση της Πολιτικής Γραμματείας της ΚΟΕΣ. Παράλληλα, συνεργάτες του πρόεδρου του ΠαΣοΚ, μιλούν για πρώτη φορά στη θητεία του, για το ενδεχόμενο να υπάρξουν διαγραφές και μάλιστα πρωτοκλασάτων στελεχών. «Αν χρειαστεί θα γίνουν» τονίζουν χαρακτηριστικά και υπογραμμίζουν πως είναι η τελευταία λύση. Σημειώνουν επίσης πως μέχρι στιγμής «ο κάθε ένας αξιολογείται» και πως η βάση του ΠαΣοΚ στέλνει το δικό της μήνυμα για σοβαρότητα, ενότητα και εξωστρέφεια.

Αν σε κάτι συμφωνούν όλοι στη Χαριλάου Τρικούπη είναι στην ανάγκη να υπάρξει εξωστρέφεια, αλλά και πως το ΠαΣοΚ δεν θα συγκυβερνήσει με τη Νέα Δημοκρατία. Έστω και αν υπάρχει σε αυτό διαφορετική προσέγγιση από τον Χάρη Δούκα, και μάλιστα λίγες ώρες μετά την τοποθέτηση του Νίκου Ανδρουλάκη. Ο δήμαρχος Αθηναίων ζητά να αποφασίσει το συνέδριο για τη μη συνεργασία με τη ΝΔ.

Συνεχίζονται οι διαφωνίες Ανδρουλάκη – Δούκα

Το πρωί, ο πρόεδρος του ΠαΣοΚ στο open ξεκαθαρίζει πως «το ΠαΣοΚ θα έχει ένα στόχο: να γίνει η προοδευτική διακυβέρνηση του τόπου. Αυτό με τη Νέα Δημοκρατία στην κυβέρνηση δεν μπορεί να συμβεί. Όποιος ανοίγει αυτό το θέμα, δε βοηθά την παράταξη». Το βράδυ, ο Δήμαρχος Αθηναίων επανέρχεται στο ίδιο θέμα από το action24 και επιμένει στην άποψη του για ψήφισμα στο συνέδριο, ώστε να μην υπάρξει συγκυβέρνηση με τη Νέα Δημοκρατία. Κάνοντας μάλιστα ακόμη πιο καθαρό το δίλημμα που θα θέσει στην κορυφαία αυτή εσωκομματική διαδικασία.

Ο Χάρης Δούκας δήλωσε χαρακτηριστικά, πως αν ο κόσμος του ΠαΣοΚ πει όχι στο ψήφισμά του, τότε θα είναι ναι, στη συγκυβέρνηση με τη Νέα Δημοκρατία. «Νομίζω είναι καθαρό και για αυτό το βάζουμε» ανέφερε κλείνοντας την τοποθέτηση του.

Επίθεση Δούκα σε Διαμαντοπούλου

Παράλληλα, στην ίδια συνέντευξη επανέλαβε τη θέση του για προκριματικές εκλογές για την στελέχωση των ψηφοδελτίων, με την οποία διαφωνεί η ηγεσία του κόμματος. Με αφορμή δε αυτή του την θέση, επιτέθηκε στην Άννα Διαμαντοπούλου που ανακοίνωσε πως θα είναι υποψήφια στο Νότιο Τομέα. «Αυτό δεν είναι εικόνα ή έχουμε επιτροπή ψηφοδελτίων και διαδικασίες και συμμετοχή ή είμαστε ένα κόμμα που δείχνει συνθήκες δύσκολες και στριφνές. Να ανοίξουμε να βάλουμε διαδικασίες, να βάλουμε τη βάση να αποφασίζει και να τηρήσουμε αυτά τα οποία ψηφίσαμε, το καταστατικό».

Σύνεδροι στις 15 Μαρτίου

Υπό αυτές τις συνθήκες της συνεχιζόμενης έντασης, προχωρά το ΠαΣοΚ προς το συνέδριο, με την εκλογή των συνέδρων να διεξάγονται στις 15 Μαρτίου. Όπως συμφωνήθηκε στην οργανωτική της ΚΟΕΣ το μητρώο θα είναι ανοιχτό και όποιος επιθυμεί θα γράφεται και θα ψηφίζει. Ωστόσο, και εδώ υπήρξε διαφωνία, καθώς η ηγετική ομάδα τονίζει πως οι σύνεδροι πρέπει να προκύψουν με βάση το ποσοστό που πήρε το ΠαΣοΚ στις ευρωεκλογές και όχι με βάση το πως ψήφισαν τα μέλη και οι φίλοι στις τελευταίες εσωκομματικές εκλογές. Κάτι που επιθυμεί κομμάτι της αντιπολίτευσης.