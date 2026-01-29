Εντυπωσιακό φίνις στο 2025 έκαναν οι καταθέσεις στις ελληνικές τράπεζες, με την άνοδό τους το Δεκέμβριο για νοικοκυριά και επιχειρήσεις να φτάνει τα 6,23 δισ. ευρώ.

Η επίδοση αυτή προήλθε τόσο από τα νομικά (+4,04 δισ. ευρώ), όσο και από τα φυσικά πρόσωπα (2,36 δισ ευρώ).

Αναλυτικότερα, στο τέλος της περυσινής χρονιάς τα υπόλοιπα στις τράπεζες διαμορφώθηκαν στα ακόλουθα επίπεδα:

Επιχειρήσεις και νοικοκυριά: 213,2 δισ. ευρώ με ετήσια άνοδο 9,44 δισ. ευρώ

Μη χρηματοπιστωτικές επιχειρήσεις: 54,32 δισ. ευρώ, με ετήσια άνοδο 5,18 δισ. ευρώ

Νοικοκυριά: 152,55 δισ. ευρώ, με ετήσια άνοδο 4,3 δισ. ευρώ.

Συμπληρώθηκαν με τον τρόπο αυτό εννέα σερί χρονιές ενίσχυσης της καταθετικής βάσης, με την αύξησή της σε αυτό το διάστημα να προσεγγίζει τα 92 δισ. ευρώ.

Κατά την περυσινή χρονιά, η διαμόρφωση των μεγεθών σε νέα πολυετή υψηλά ήταν αποτέλεσμα κυρίως των εξής παραγόντων:

Θετικό μακροοικονομικό περιβάλλον

Αύξηση μισθών και συντάξεων

Ενίσχυση κερδοφορίας σε δυναμικούς κλάδους της οικονομίας

Καταβολές επιδομάτων

Πιστωτική επέκταση

Η χρηματοδότηση

Πράγματι, σύμφωνα με τα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος, ο ρυθμός αύξησης των δανειακών υπολοίπων επιταχύνθηκε πέρυσι.

Αναλυτικότερα, η μηνιαία καθαρή ροή της συνολικής χρηματοδότησης ήταν θετική κατά 4.632 εκατ. ευρώ, τον Δεκέμβριο του 2025, έναντι θετικής καθαρής ροής 1.827 εκατ. ευρώ τον προηγούμενο μήνα.

Τα επιμέρους στοιχεία έχουν ως εξής:

Ι.1 Χρηματοδότηση της γενικής κυβέρνησης

Η μηνιαία καθαρή ροή της χρηματοδότησης προς τη γενική κυβέρνηση, τον Δεκέμβριο του 2025, ήταν θετική κατά 756 εκατ. ευρώ, έναντι θετικής καθαρής ροής 524 εκατ. ευρώ τον προηγούμενο μήνα. Ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής της χρηματοδότησης της γενικής κυβέρνησης διαμορφώθηκε στο 1,6% από 1,4% τον προηγούμενο μήνα.

Ι.2 Χρηματοδότηση του ιδιωτικού τομέα

Τον Δεκέμβριο του 2025, o ετήσιος ρυθμός μεταβολής της συνολικής χρηματοδότησης του ιδιωτικού τομέα αυξήθηκε στο 7,9% από 7,2% τον προηγούμενο μήνα.

Η μηνιαία καθαρή ροή της συνολικής χρηματοδότησης προς τον ιδιωτικό τομέα ήταν θετική κατά 3.876 εκατ. ευρώ, έναντι θετικής καθαρής ροής 1.303 εκατ. ευρώ τον προηγούμενο μήνα.

Ι.2.1 Χρηματοδότηση των επιχειρήσεων

Η μηνιαία καθαρή ροή της χρηματοδότησης προς τις επιχειρήσεις, τον Δεκέμβριο του 2025, ήταν θετική κατά 3.672 εκατ. ευρώ, έναντι θετικής καθαρής ροής 1.167 εκατ. ευρώ τον προηγούμενο μήνα, ενώ ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής αυξήθηκε στο 10,7% από 9,9% τον προηγούμενο μήνα. Ειδικότερα, ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής της χρηματοδότησης των μη χρηματοπιστωτικών επιχειρήσεων (ΜΧΕ) αυξήθηκε στο 11,3% από 9,6% τον προηγούμενο μήνα. Η μηνιαία καθαρή ροή της χρηματοδότησής τους ήταν θετική κατά 3.298 εκατ. ευρώ, έναντι θετικής καθαρής ροής 697 εκατ. ευρώ τον προηγούμενο μήνα.

Ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής της χρηματοδότησης των ασφαλιστικών επιχειρήσεων και των λοιπών χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων μειώθηκε στο 6,6% από 12,3% τον προηγούμενο μήνα. Η μηνιαία καθαρή ροή της χρηματοδότησής τους ήταν θετική κατά 373 εκατ. ευρώ, έναντι θετικής καθαρής ροής 470 εκατ. ευρώ τον προηγούμενο μήνα.

Ι.2.2 Χρηματοδότηση των ελεύθερων επαγγελματιών, αγροτών και ατομικών επιχειρήσεων

Τον Δεκέμβριο του 2025, η μηνιαία καθαρή ροή της χρηματοδότησης προς τους ελεύθερους επαγγελματίες, αγρότες και ατομικές επιχειρήσεις ήταν θετική κατά 87 εκατ. ευρώ, έναντι αρνητικής καθαρής ροής 3 εκατ. ευρώ τον προηγούμενο μήνα. Ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής της χρηματοδότησής τους διαμορφώθηκε στο -1,2%, από -0,8% τον προηγούμενο μήνα.

Ι.2.3 Χρηματοδότηση των ιδιωτών και ιδιωτικών μη κερδοσκοπικών ιδρυμάτων

Θετική κατά 118 εκατ. ευρώ ήταν η μηνιαία καθαρή ροή της χρηματοδότησης προς τους ιδιώτες και τα ιδιωτικά μη κερδοσκοπικά ιδρύματα, τον Δεκέμβριο του 2025, έναντι θετικής καθαρής ροής 139 εκατ. ευρώ τον προηγούμενο μήνα. Ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής της χρηματοδότησής τους διαμορφώθηκε στο 2,2% από 2,0% τον προηγούμενο μήνα.

Πηγή: ot.gr