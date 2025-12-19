Στα χαρτιά, η Ελλάδα, δηλαδή οι έλληνες πολίτες, έχουν καταθέσεις. Στην πράξη όμως, η εικόνα αλλάζει, όταν κανείς κοιτάξει πιο προσεκτικά, ποιοι είναι οι καταθέτες πίσω από τους αριθμούς. Τα στοιχεία του ΤΕΚΕ (Ταμείου Εγγύησης Καταθέσεων και Επενδύσεων), δείχνουν ότι η μεγάλη πλειονότητα των Ελλήνων κινείται σε πολύ χαμηλά επίπεδα αποταμίευσης.

Συγκεκριμένα, το 71% των καταθετών διατηρεί υπόλοιπο έως 1.000 ευρώ στους τραπεζικούς του λογαριασμούς. Πρόκειται για τη μαζική βάση του τραπεζικού συστήματος, η οποία όμως κατέχει μόλις το 1,3% του συνολικού ύψους των καταθέσεων. Είναι οι «μεγαλοκαταθέτες», μόνο κατ’ όνομα στην πραγματικότητα, πρόκειται για λογαριασμούς που λειτουργούν κυρίως ως μέσα διεκπεραίωσης πληρωμών και όχι ως εργαλεία συστηματικής αποταμίευσης.

Ακολουθεί ακόμη ένα 13% καταθετών, με υπόλοιπα από 1.001 έως 5.000 ευρώ, οι οποίοι συγκεντρώνουν περίπου 4,8% των καταθέσεων, ενώ το 13,7% κινείται στο εύρος 5.001 έως 50.000 ευρώ, κατέχοντας 34,1% του συνολικού ποσού. Μαζί, οι τρεις αυτές κατηγορίες συγκεντρώνουν σχεδόν το 90% των καταθετών, αλλά λιγότερο από το ήμισυ των χρημάτων που βρίσκονται στο τραπεζικό σύστημα.

Πόσοι έχουν καταθέσεις πάνω από 50.000 ευρώ

Στον αντίποδα, η εικόνα αλλάζει δραστικά στις υψηλότερες καταθετικές βαθμίδες. Οι καταθέτες με υπόλοιπα από 50.001 έως 100.000 ευρώ αποτελούν μόλις το 1,5%, αλλά κατέχουν 15,3% των καταθέσεων. Ακόμη πιο έντονη είναι η συγκέντρωση στην κορυφή: οι καταθέτες με ποσά άνω των 100.000 ευρώ αντιστοιχούν στο 0,8% του συνόλου, συγκεντρώνοντας 44,3% του συνολικού ύψους των καταθέσεων.

Η αντιπαραβολή αυτών των στοιχείων αποτυπώνει μια σαφή ανισορροπία μεταξύ αριθμού καταθετών και κατανομής του χρήματος. Η μεγάλη πλειονότητα των λογαριασμών αφορά χαμηλά υπόλοιπα, ενώ το μεγαλύτερο μέρος της τραπεζικής ρευστότητας συγκεντρώνεται σε έναν περιορισμένο αριθμό καταθετών. Η εικόνα αυτή βοηθά να εξηγηθεί, γιατί οι μεταβολές στα επιτόκια ή τα κίνητρα αποταμίευσης δεν επηρεάζουν με τον ίδιο τρόπο όλα τα νοικοκυριά.

Αξίζει να σημειωθεί ότι τα στοιχεία του ΤΕΚΕ καταγράφουν καταθέσεις ανά λογαριασμό και ανά τράπεζα, όχι μοναδικά φυσικά πρόσωπα. Ένας καταθέτης μπορεί να εμφανίζεται περισσότερες από μία φορές, εφόσον διατηρεί λογαριασμούς σε διαφορετικά πιστωτικά ιδρύματα. Παρ’ όλα αυτά, ακόμη και με αυτή την επιφύλαξη, η συνολική εικόνα παραμένει σαφής ως προς τη δομή των καταθέσεων στην Ελλάδα.

Σε αυτό το πλαίσιο, οι «μεγαλοκαταθέτες» του χιλιάρικου δεν αποτελούν εξαίρεση, αλλά τον κανόνα.