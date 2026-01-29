Την άμεση ανάγκη να αλλάξει το παραγωγικό μοντέλο της ελληνικής οικονομίας τονίζει ο Γιάννης Μπρατάκος, πρόεδρος του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου της Αθήνας (ΕΒΕΑ).

Οι εμπορικές και βιομηχανικές επιχειρήσεις, μέλη του ΕΒΕΑ εκπροσωπούν το 50% του ΑΕΠ και πρόεδρος του Επιμελητηρίου επισημαίνει τους κινδύνους που έχει μπροστά της η ελληνική οικονομία, «παρά το γεγονός πώς οι επιδόσεις της και συνολικά η κατάσταση της δεν συγκρίνονται με την περίοδο πριν από επτά χρόνια», όπως υπογραμμίζει. «Οι ρυθμοί ανάπτυξης κινούνται θετικά, το Χρηματιστήριο Αθηνών πάει καλύτερα και συνολικά οι αξίες της ελληνικής οικονομίας είναι υψηλότερες», συμπλήρωσε.

Ο Γιάννης Μπρατάκος στη διάρκεια ενημερωτικής συνάντησης με τους δημοσιογράφους εντόπισε τους κινδύνους της ελληνικής οικονομίας στις γεωπολιτικές προκλήσεις, στο σπιράλ χρέους σε Ευρώπη και ΗΠΑ, στην κλιματική κρίση και την Τεχνητή Νοημοσύνη σε ό,τι αφορά το σκέλος των υπερτιμημένων αξιών για εταιρείες στην άλλη άκρη του Ατλαντικού. «Και είναι λόγοι για τους οποίους απαιτείται συνολικός σχεδιασμός για το νέο παραγωγικό μοντέλο της χώρας, το οποίο θα τη θωρακίζει απέναντι σε αυτές τις προκλήσεις», εξήγησε παρουσιάζοντας ταυτόχρονα και αιτήματα του επιχειρηματικού κόσμου καθώς και πρωτοβουλίες του ΕΒΕΑ.

Οι γεωπολιτικές προκλήσεις

Ο πρόεδρος του ΕΒΕΑ έθεσε ως υπ’αριθμόν έναν κίνδυνο τις γεωπολιτικές προκλήσεις. «Είναι σε εξέλιξη ο πόλεμος στην Ουκρανία, ενώ και η κατάσταση στη Μέση Ανατολή παραμένει εύθραυστη», σημειώνοντας τη γεωγραφική θέση της Ελλάδας. Ταυτόχρονα πρόσθεσε και τις νέες προκλήσεις της γειτονικής Τουρκίας.

«Οι προκλήσεις αυτές είναι ανησυχητικές και απειλούν με φρένο τις επενδύσεις», τόνισε ο Γιάννης Μπρατάκος.

Κίνδυνος η κλιματική κρίση σύμφωνα με το ΕΒΕΑ

Για το ΕΒΕΑ ο κίνδυνος που θα αντιμετωπίζει η ελληνική οικονομία είναι η κλιματική κρίση. «Οι πλημμύρες που προκάλεσε ο Ντάνιελ κόστισαν 4,5 δισ ευρώ. Το ΙΟΒΕ υπολόγισε σε μελέτη του το κόστος της κλιματικής κρίσης σε 16 δισ. ευρώ ετησίως. Αν λάβουμε υπόψη μας μία πιο συντηρητική εκτίμηση, όπως αυτή του Ντάνιελ, τότε αντιλαμβανόμαστε τις επιπτώσεις στην ελληνική οικονομία», επισήμανε ο Μπρατάκος για να προσθέσει: «Όταν οι ρυθμοί ανάπτυξης θα κινούνται με χαμηλότερους ρυθμούς ένα κόστος της τάξης των 4,5 δισ. ως προς το ΑΕΠ θα είναι πολύ δύσκολο να καλυφθεί», προέβλεψε.

Απειλή το σπιράλ του χρέους λέει το ΕΒΕΑ

Μπορεί το ελληνικό χρέος να έχει ρυθμιστεί και ο λόγος χρέους προς ΑΕΠ να έχει μειωθεί αλλά η αποπληρωμή τόκων από το 2032 και μετά θα είναι δύσκολο να καλυφθούν με ρυθμούς ανάπτυξης της τάξης του 2,1%, υποστήριξε ο πρόεδρος του ΕΒΕΑ.

Την ίδια στιγμή προειδοποίησε για πιθανές επιπτώσεις από το πρόβλημα χρέους που αντιμετωπίζουν για παράδειγμα η Γαλλία, που είναι στο 120% του ΑΕΠ αλλά και οι ΗΠΑ με 36 τρισ. δολάρια. Επιπτώσεις οι οποίες μπορούν να συμπαρασύρουν τη διεθνή και φυσικά και την ελληνική οικονομία αν υπάρχει εκτροχιασμός των προαναφερόμενων μεγεθών ή στο ενδεχόμενο μιας διεθνούς ύφεσης.

Η φούσκα της Τεχνητής Νοημοσύνης

Στους κινδύνους που μπορεί να προκαλέσουν τριγμούς διεθνώς και στην ελληνική οικονομία, ο Γιάννης Μπρατάκος συμπεριέλαβε και την Τεχνητή Νοημοσύνη. «Και δεν εννοώ ως τεχνολογική εξέλιξη αλλά ως προς τις υπερτιμημένες αξίες που έχουν πυροδοτηθεί», υπογράμμισε ο πρόεδρος του ΕΒΕΑ φέρνοντας το ακόλουθο παράδειγμα: Η αξία της TESLA είχε φτάσει στα 1,7 τρισ. δολ. και τώρα έχει υποχωρήσει στο 1 τρισ. δολ. Όταν όλες μαζί οι υπόλοιπες μεγάλες αυτοκινητοβιομηχανίες αθροίζουν μία αξία 450 δισ. δολ. Αυτά όπως αντιλαμβάνεστε δεν είναι πραγματικά μεγέθη.

Ο πρόεδρος του ΕΒΕΑ επικαλέστηκε δε, και τις προβλέψεις οίκων που διαπιστώνουν ότι το AI θα είναι η επόμενη φούσκα μετά από εκείνη των «dot com».

Πολιτική σταθερότητα

Ο ίδιος τόνισε την ανάγκη της πολιτικής σταθερότητας και της αλλαγής του παραγωγικού μοντέλου της χώρας: «Όλοι οι κίνδυνοι συνηγορούν αφενός στην ανάγκη για πολιτική σταθερότητα στη χώρας μας. Όποια κι αν είναι η κυβέρνηση. Στην Ελλάδα δεν υπάρχει η κουλτούρα της συνεργασίας», υπογράμμισε.

Ο πρόεδρος του ΕΒΕΑ επισήμανε δε, τη σημασία που έχει η άμεση αλλαγή του παραγωγικού μοντέλου της ελληνικής οικονομίας μέσα από έναν κεντρικό σχεδιασμό και στοχευμένες πολιτικές.

Προϋπόθεση για μία ανθεκτική οικονομία, σύμφωνα με τον Μπρατάκο, είναι οι υγιείς επιχειρήσεις και με δυνατότητα πρόσβασης στα χρηματοδοτικά εργαλεία.

Το αίτημα του ΕΒΕΑ για 120 δόσεις

Ο πρόεδρος του ΕΒΕΑ μίλησε και για τη «θηλειά» των επιχειρήσεων και ιδίως των μικρότερων που είναι οι οφειλές, τα χρέη καθώς και για τη μείωση της φορολογικής επιβάρυνσης.

Όπως εξήγησε οι 24 δόσεις δεν διευκολύνουν στην αποπληρωμή των χρεών των επιχειρήσεων προς το δημόσιο και άλλους φορείς. «Σε μία περίοδο κατά την οποία οι επιχειρήσεις έχουν την ανάγκη της συνέχισης της αναπτυξιακής τους τροχιάς, θεωρούμε ότι η δυνατότητα της ρύθμισης των οφειλών σε 120 δόσεις αποτελεί τη μόνη ενδεικνυόμενη λύση. Η ελληνική οικονομία έχει πλεονάσματα μπορεί να καλύψει το κόστος μίας τέτοιας λύσης», είπε για να προτείνει ακόμη και τη δυνατότητα η ρύθμιση των οφειλών σε 120 δόσεις να είναι πάγια.

Η χρηματοδότηση και η πρωτοβουλία του ΕΒΕΑ

Ένα από τα μεγάλα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι μικρότερες επιχειρήσεις είναι και η πρόσβαση στη χρηματοδότηση των τραπεζών: «Οι μικρές επιχειρήσεις με βάση τους δείκτες που έχουν οι τράπεζες είναι unbankable…», υποστήριξε ο Γιάννης Μπρατάκος.

Το ΕΒΕΑ προχωρά σε μία πρωτοβουλία ώστε να διευκολύνει την πρόσβαση των επιχειρήσεων στις τράπεζες. «Ετοιμάζουμε μία πλατφόρμα, στην οποία οι επιχειρήσεις θα μπορούν να υποβάλλουν το επιχειρηματικό τους σχέδιο, ένα επενδυτικό σχέδιο και το ΕΒΕΑ με τη συνδρομή ειδικών θα προχωρά στην αξιολόγηση του. Στη συνέχεια το Επιμελητήριο θα εκδίδει ένα πιστοποιητικό πιστοληπτικής αξιολόγησης. Με αυτό οι επιχειρήσεις θα μπορούν να αιτούνται τη χρηματοδότηση των τραπεζών», εξήγησε ο Μπρατάκος.

Το ενεργειακό κόστος

Ο πρόεδρος του ΕΒΕΑ κλήθηκε να σχολιάσει και το υψηλό ενεργειακό κόστος που αντιμετωπίζουν οι ελληνικές βιομηχανίες και επιχειρήσεις.

Ο ίδιος ζήτησε κρατική παρέμβαση για την ελάφρυνση των επιχειρήσεων, δείχνοντας πιθανές πρωτοβουλίες από τη ΔΕΗ, ώστε στη συνέχεια να ακολουθήσει και ο ανταγωνισμός. Ο πρόεδρος του ΕΒΕΑ χαρακτήρισε σύνθετο το ζήτημα του ενεργειακού κόστους, ενώ τόνισε τη σημασία της δρομολόγησης των ηλεκτρικών διασυνδέσεων και ιδίως των διεθνών. Μάλιστα πρότεινε την ανάγκη υλοποίησης της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας – Αιγύπτου.

