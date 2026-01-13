Ο Γιάννης Μπρατάκος, πρόεδρος του ΕΒΕΑ, προειδοποιεί για τις επιπτώσεις από τη ματαίωση της προγραμματισμένης συνάντησης κυβέρνησης και αγροτών και την επιστροφή των απειλών για νέες κινητοποιήσεις που παραλύουν τη χώρα, υπογραμμίζοντας ότι «η χώρα χρειάζεται λύσεις, όχι νέους κύκλους έντασης που τελικά ζημιώνουν τους πάντες»

Η κατάσταση προκαλεί βαθιά ανησυχία στον επιχειρηματικό κόσμο και την κοινωνία, σε μια περίοδο που η ελληνική οικονομία δοκιμάζεται από διεθνείς αβεβαιότητες, πληθωριστικές πιέσεις και αυξημένο κόστος λειτουργίας, σημειώνει.

«Κάθε ημέρα αποκλεισμών και κάθε απειλή διακοπής της κυκλοφορίας ή της εφοδιαστικής αλυσίδας μεταφράζεται σε πραγματικές απώλειες για χιλιάδες επιχειρήσεις, εργαζόμενους και πολίτες που δεν φταίνε», υπογραμμίζει ο κ. Μπρατάκος.

Παράλληλα, τονίζει ότι ο αγροτικός κόσμος αντιμετωπίζει πραγματικά και διαχρονικά προβλήματα, αλλά αυτά δεν λύνονται με τελεσίγραφα ή πρακτικές που πλήττουν την κοινωνική και οικονομική συνοχή. Από την πλευρά της, η Πολιτεία οφείλει να διασφαλίζει ανοιχτούς και σοβαρούς διαύλους επικοινωνίας, με σαφή χρονοδιαγράμματα και αξιόπιστες απαντήσεις.

Newsletter Η ιστορική στήλη του Βήματος στο inbox σου Γίνε μέλος του καθημερινού newsletter που αποκαλύπτει όσα συμβαίνουν στο πολιτικό παρασκήνιο και απόκτησε πρόσβαση σε αποκλειστικό περιεχόμενο. ΕΓΓΡΑΦΗ

Το ΕΒΕΑ καλεί και τις δύο πλευρές να προσέλθουν άμεσα σε ουσιαστικό, θεσμικό διάλογο, χωρίς επικοινωνιακούς ελιγμούς, ακραίες κινήσεις, εκβιασμούς ή καθυστερήσεις. «Ο διάλογος είναι υποχρέωση σε μια δημοκρατική κοινωνία, όχι παραχώρηση», επισημαίνει ο πρόεδρος του ΕΒΕΑ.

«Η οικονομία και η κοινωνία δεν αντέχουν άλλη αβεβαιότητα. Η ευθύνη είναι συλλογική, αλλά οι αποφάσεις πρέπει να ληφθούν τώρα. Η χώρα χρειάζεται λύσεις, όχι νέους κύκλους έντασης που τελικά ζημιώνουν όλους», καταλήγει ο κ. Μπρατάκος.