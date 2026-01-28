Ανησυχία για την ψυχική κατάσταση του Ντόναλντ Τραμπ εξέφρασε ο πρωθυπουργός της Σλοβακίας Ρόμπερτ Φίτσο. Ο Φίτσο δήλωσε σε ηγέτες της ΕΕ, κατά τη διάρκεια Συνόδου Κορυφής την περασμένη εβδομάδα, ότι μια συνάντησή του με τον Τραμπ τον άφησε σοκαρισμένο από την ψυχική κατάσταση του Αμερικανού προέδρου.

Ο Σλοβάκος πρωθυπουργός, όπως αναφέρει το δημοσίευμα του Politico, χρησιμοποίησε τη λέξη «επικίνδυνος» για να περιγράψει την εικόνα που αποκόμισε από τον πρόεδρο των ΗΠΑ κατά τη διάρκεια της κατ’ ιδίαν συνάντησής τους στο κτήμα του Τραμπ, το Mar-a-Lago στη Φλόριντα, στις 17 Ιανουαρίου.

Τα σχόλια του Φίτσο είναι ιδιαίτερα σημαντικά, καθώς συγκαταλέγεται στους πιο φιλοτραμπικούς πολιτικούς της Ευρώπης. Μετά τη συνάντηση στο Mar-a-Lago εξέφρασε τη στήριξή του στην προσέγγιση της Ουάσιγκτον για τον πόλεμο Ρωσίας-Ουκρανίας. Πριν από έναν χρόνο, ο Φίτσο μίλησε στο Συνέδριο Συντηρητικής Πολιτικής Δράσης (CPAC) και είπε στους Αμερικανούς ότι «ο πρόεδρός σας προσφέρει μεγάλη υπηρεσία στην Ευρώπη».

Η Άννα Κέλι, εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου, δήλωσε: «Πρόκειται για απολύτως ψευδείς ειδήσεις από ανώνυμους Ευρωπαίους διπλωμάτες που προσπαθούν να φανούν σημαντικοί. Η συνάντηση στο Mar-a-Lago ήταν θετική και παραγωγική».

Ανώτερος αξιωματούχος των ΗΠΑ περιέγραψε τη συνάντηση Τραμπ-Φίτσο ως φυσιολογική και ευχάριστη, χωρίς αμήχανες στιγμές, με χαλαρό και χιουμοριστικό κλίμα.

Αντίθετα, Ευρωπαίοι διπλωμάτες ανέφεραν ότι ο Φίτσο βγήκε «τραυματισμένος» από τη συνάντηση, χαρακτηρίζοντας ιδιωτικά τον Τραμπ «εκτός εαυτού», ενώ στην ΕΕ αυξάνονται γενικότερα οι ανησυχίες για την απρόβλεπτη συμπεριφορά του Αμερικανού προέδρου.

Οι ιδιωτικές αυτές ανησυχίες έρχονται σε αντίθεση με τη δημόσια εικόνα που παρουσίασε ο Φίτσο, ο οποίος σε ανάρτησή του στο Facebook μίλησε για σχέση αμοιβαίου σεβασμού και εμπιστοσύνης, εστίασε στις συζητήσεις για την Ουκρανία και την κρίση της ΕΕ, και απέφυγε αναφορές σε αμφιλεγόμενες δηλώσεις ή ενέργειες του Τραμπ.