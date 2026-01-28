Πολλές καλές στιγμές είχε το πρώτο ημίχρονο της αναμέτρησης ανάμεσα στον Ολυμπιακό και τον Άγιαξ. Οι κυριότερες για τους ερυθρόλευκους ήρθαν στην αρχή και το τέλος του πρώτου 45λεπτου.

H πρώτη μεγάλη στιγμή του ματς ανήκε στον Ολυμπιακό. Στο 13ο λεπτό μετά από εκτέλεση κόρνερ του Ροντινέι ο Κοστίνια πήρε την κεφαλιά με τον Γιάρος να μπλοκάρει.

Η επόμενη μεγάλη στιγμή του Ολυμπιακού ήρθε στο 43′. Οι ερυθρόλευκοι έκλεψαν ψηλά την μπάλα, ο Ροντινέι γύρισε στον Ταρέμι, όμως το σουτ του σταμάτησε πάνω στα σώματα των αμυνόμενων.