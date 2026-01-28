Ακόμα ένα παιδί εισήχθη εσπευσμένα στο νοσοκομείο μετά από επιπλοκές που παρουσίασε από τη γρίπη Α. Σύμφωνα με την ΕΡΤ ένας τετράχρονος μεταφέρθηκε στο Παίδων «Αγία Σοφία» με τους γιατρούς να καταφέρνουν να σταθεροποιήσουν την κατάστασή του.

Το παιδί νοσηλεύεται διασωληνωμένο στη ΜΕΘ. Εκεί παραμένει ένα κορίτσι έξι ετών με επιπλοκές και αυτό από τη γρίπη Α. Οι γιατροί επισημαίνουν ότι οι επιπλοκές δεν είναι συχνό φαινόμενο, ωστόσο πρέπει οι γονείς να επικοινωνούν με τους γιατρούς αφού οι έγκαιρη αξιολόγησή τους είναι σημαντική.

Όπως τονίζουν εάν το παιδί έχει κακή εικόνα όταν υποχωρεί ο πυρετός ή εάν παρατηρούν δύσπνοια τότε θα πρέπει άμεσα να ζητηθεί ιατρική βοήθεια.