Βρισκόμαστε στην καρδιά της χειμερινής περιόδου, με πολλά κρούσματα γρίπης τύπου Α και άλλων ιώσεων, όπως ο RSV.

Η παιδίατρος Κατερίνα Κατσιμπαρδή επισήμανε τη διφασική πορεία της γρίπης και την ανάγκη επανεξέτασης παιδιών όταν ο πυρετός επιμένει, λόγω κινδύνου επιπλοκών. Υπογράμμισε τη σημασία του αντιγριπικού εμβολιασμού, της αποφυγής συγχρωτισμού και της παραμονής στο σπίτι ακόμη και μετά την υποχώρηση των συμπτωμάτων, καθώς η μετάδοση μπορεί να συνεχιστεί για ημέρες.

«Σε αυτές τις περιπτώσεις το παιδί θα πρέπει και να επανεξετάζεται. Διότι η γρίπη έχει ένα χαρακτηριστικό. Έχει μια συγκεκριμένη θορυβώδη πορεία στην αρχή, δύο με τρεις μέρες, μετά μπορεί να έχουμε ύφεση του πυρετού για περίπου ένα 24ωρο και λίγο λιγότερο και εκεί νομίζουμε ότι τελείωσε και μετά να έρθει το δεύτερο κύμα. Κάνει διφασική πορεία δηλαδή, που εκεί όταν έχουμε πυρετό ή δέκατα για λίγο είμαστε εντάξει. Όταν αυτό όμως παραμένει πάνω από μία ημέρα, χρειάζεται επανεξέταση, γιατί εκεί φοβόμαστε τις πιθανές επιπλοκές της γρίπης. Δηλαδή και από το δεύτερο, τρίτο 24ωρο του πυρετού, οι οποίες μπορεί να είναι ωτίτιδα, βρογχίτιδα, πνευμονία ή και εγκεφαλίτιδα πολύ πιο σπάνια», είπε αρχικά.

Ο υφυπουργός Υγείας Μάριος Θεμιστοκλέους, μιλώντας στο MEGA, ανέφερε ότι στα νοσοκομεία υπάρχει αυξημένη προσέλευση, αλλά χωρίς λόγο πανικού, καθώς η γρίπη εμφανίζεται κάθε χρόνο. Τόνισε ότι έχουν εμβολιαστεί περίπου 2,8 εκατ. πολίτες, αριθμός ελαφρώς αυξημένος σε σχέση με προηγούμενες χρονιές, ενώ υπάρχει επάρκεια τόσο σε εμβόλια όσο και σε αντιικά φάρμακα. Επισήμανε ότι οι πολίτες με συμπτώματα πρέπει να επικοινωνούν με γιατρό και να παραμένουν στο σπίτι.

Η κατάσταση στα νοσοκομεία

«Δε χρειάζεται ούτε να προκαλείται πανικός ούτε οτιδήποτε. Η γρίπη είναι κάθε χρόνο εδώ, κάθε χειμώνα. Είναι η περίοδος που περιμένουμε να κάνει την κορύφωση και να αυξηθούν τα περιστατικά. Στα νοσοκομεία έχουμε αυξημένη προσέλευση. Έχουμε πίεση στα μέτρα τα οποία το αναμένουμε και το παρακολουθούμε» είπε.

«Δίνω λίγο στοιχεία. Έχουμε εμβολιαστεί αυτή τη στιγμή γύρω στα δύο κόμμα οχτώ εκατομμύρια πολίτες. Είναι και λίγο πιο υψηλά από τις προηγούμενες χρονιές. Είμαστε εκεί που ήμασταν τις προηγούμενες χρονιές. Ένας καλός αριθμός πολιτών που έχουν εμβολιαστεί στα νοσοκομεία. Το θετικό είναι ότι αυτή την εβδομάδα έχουμε λίγο μικρότερη προσέλευση σε σχέση με την προηγούμενη και στην κοινότητα. Το θετικό αυτό δεν σημαίνει ότι μπορεί να πέσει η θερμοκρασία τις επόμενες μέρες, γιατί το κύμα μπορεί να ήταν αυτό. Μπορεί όμως να έχουμε κορύφωση τις επόμενες μέρες, ειδικά αν έχουμε χαμηλότερες θερμοκρασίες. Αυτό που είναι σίγουρο ότι στα παιδιά είναι πιο επικίνδυνη η γρίπη. Δεν τρομάζουμε όμως. Η γρίπη είναι κάθε χρόνο, είναι, είναι κάθε χρόνο εδώ» ανέφερε ο υφυπουργός.

Για τα αντιικά φάρμακα και τα εμβόλια ανέφερε: «Να πούμε λίγο για τα εμβόλια ότι πήγε κάποιος σε ένα φαρμακείο και δε βρήκε. Αυτή τη στιγμή με βάση τα στοιχεία πρέπει να έχει άλλες 200-300 χιλιάδες εμβόλια στα φαρμακεία. Υπάρχουν. Ίσως δεν υπάρχει καλή κατανομή. Είναι αυτό που προσπαθούμε. Τα φαρμακεία θα πρέπει να ρωτήσει και σε άλλη φαρμακοποθήκη μέχρι να βρουν. Όποιος φοβάται στο φαρμακείο μπορεί να πάει και στο κέντρο υγείας να το κάνει το εμβόλιο. Οι περισσότεροι όμως, όπως είναι και τα στοιχεία στα φαρμακεία, έχουν εμβολιαστεί. Είναι πολύ πιο γρήγορη και πολύ πιο εύκολη και πολύ πιο εύκολη διαδικασία».

Τι είπε για την 6χρονη με την εγκεφαλίτιδα

«Αυτό μπορεί να συμβεί. Δυστυχώς, μπορεί να συμβεί. Είναι από τις σπάνιες αλλά υπαρκτές επιπλοκές μιας ίωσης και ειδικά της γρίπης. Και γι’ αυτό πάντα λέμε ότι η καλύτερη πρόληψη, ειδικά σε αυτές τις περιπτώσεις, είναι ο αντιγριπικός εμβολιασμός, ο οποίος συστήνεται να γίνεται και εγκαίρως».

Και συνέχισε: «Πάντα αποφεύγουμε τους χώρους συγχρωτισμού σε αυτές τις περιπτώσεις. Ανοίγουμε πάρα πολύ συχνά, αερίζουμε, ακόμα κι αν έχουμε πολύ χαμηλές θερμοκρασίες και φυσικά οι ευπαθείς ομάδες όπως είναι μια έγκυος ή κάποιος που έχει υποκείμενο νόσημα, όσο να ναι δεν βρίσκεται σε κλειστούς χώρους ή αν κάποιος είναι άρρωστος αποφεύγει να έρθει σε επαφή για αρκετές μέρες, να το πούμε κι αυτό, γιατί πολλές φορές έχει ένα παιδί πυρετό σήμερα, έχει γρίπη, απυρετεί αύριο και λέει αύριο θα το πάω στη γιαγιά ή στον παππού. Και στο σχολείο φυσικά. Δεν ισχύει αυτό, γιατί θα πρέπει να κρατήσουμε το παιδί και κάποιες μέρες ακόμη στο σπίτι. Μπορεί κάποιος που έχει γρίπη να μεταδίδει ακόμη και πέντε με δέκα μέρες μετά».

Τι γίνεται με τα ράντζα

«Ράντζα που είναι διαφορετικό, έχουν εξαλειφθεί εκτός από τρία νοσοκομεία στην Αθήνα και το Αττικό παραμένει. Το Αττικό παραμένει με τα ράντζα. Το Αττικό που είναι τα ράντζα θα βελτιωθεί σε περίπου δώδεκα μήνες από σήμερα γιατί γίνονται έργα. Επειδή έχει λιγότερες κλίνες απ’ ό,τι πρέπει να έχει, είναι ένα νοσοκομείο. Έχει τις πανεπιστημιακές κλινικές που έχουν πολύ καλή φήμη και ο Ευαγγελισμός είναι περίπου χίλιες κλίνες και το Αττικό είναι εξακόσιες κλίνες που έχει περίπου τους ίδιους γιατρούς» ανέφερε.

«Αυτή τη στιγμή γίνονται δύο πράγματα. Το ένα θα χτιστεί ένα κτίριο δίπλα στο Αττικό, μέσα στο νοσοκομείο, το οποίο θα κοιμούνται οι γιατροί. Γιατί αυτή τη στιγμή οι γιατροί που εφημερεύουν στο νοσοκομείο χρησιμοποιούν τον τελευταίο θάλαμο, οπότε χάνονται κλίνες από τις νοσηλείες και ενεργοποιούμε τις παθολογικές κλινικές στο Αγία Βαρβάρα, έτσι ώστε να μπορεί να αποσυμπιεστεί. Αυτά θα πάρουν κάποιο χρόνο. Το λέμε στο χρονοδιάγραμμα. Είναι το ίδιο που είχαμε στον Ευαγγελισμό. Ο Ευαγγελισμός έβγαζε ράντζα μέχρι πριν από δεκαοχτώ μήνες. Στον Ευαγγελισμό δεν υπάρχουν ράντζα. Ανοίξανε μια επιπλέον κλινική. Έχει μπει το ΝΙΜΤΣ σε βοήθεια του Ευαγγελισμού και δε βγάζει ράντζα. Ράντζα βγάζει το Αττικό σε μόνιμη βάση και κάποια νοσοκομεία Αλεξάνδρα- Γεννήματά για κάποιες ώρες μέχρι να γίνει διευθέτηση των κλινών».