Στη ΜΕΘ του Παίδων «Αγία Σοφία» νοσηλεύονται με γρίπη δύο παιδιά ηλικίας 3 και 6 ετών. Το μεγαλύτερο είναι διασωληνωμένο, ενώ το παιδί 3 ετών είναι σε καλύτερη κατάσταση.

Γρίπη: 23 νέες εισαγωγές σε ΜΕΘ και 7 θάνατοι

Εξακολουθεί να δείχνει την επιθετικότητά της η γρίπη στην Ελλάδα, καθώς την εβδομάδα 12 Ιανουαρίου 2026 – 18 Ιανουαρίου 2026 καταγράφηκαν 23 νέα σοβαρά κρούσματα εργαστηριακά επιβεβαιωμένης γρίπης με νοσηλεία σε ΜΕΘ και επτά νέοι θάνατοι από εργαστηριακά επιβεβαιωμένη γρίπη. Η επιδημία δείχνει σταδιακά να περιορίζεται όσον αφορά τις νέες εισαγωγές στα νοσοκομεία οι οποίες μειώθηκαν σημαντικά.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του ΕΟΔΥ, η θετικότητα για γρίπη στην κοινότητα (όπως εκτιμάται από το δίκτυο επιτήρησης Sentinel ΠΦΥ), παρουσίασε περαιτέρω μείωση την εβδομάδα 03/2026, παραμένοντας ωστόσο σε υψηλά επίπεδα. Επίσης, στη δευτεροβάθμια φροντίδα υγείας (όπως εκτιμάται από το δίκτυο επιτήρησης SARI) καταγράφηκε μείωση σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα.

Για την περίοδο επιτήρησης 2025-2026 (από την εβδομάδα 44/2025), ο ΕΟΔΥ εγκατέστησε σύστημα καθημερινής ενεργητικής καταγραφής των νέων εισαγωγών γρίπης από δίκτυο συνολικά 84 νοσοκομείων σε ολόκληρη τη χώρα, με στόχο την παρακολούθηση της διαχρονικής τους τάσης. Αξίζει να σημειωθεί ότι μία εβδομάδα πριν είχαν καταγραφεί 15 νέα σοβαρά κρούσματα εργαστηριακά επιβεβαιωμένης γρίπης με νοσηλεία σε ΜΕΘ και οκτώ νέοι θάνατοι.

Οι νέες εισαγωγές γρίπης παρουσίαζαν ανοδική τάση μετά την εβδομάδα 48/2025, ενώ την εβδομάδα 03/2026 σημειώθηκε μείωση (613 νέες εισαγωγές έναντι 871 την εβδομάδα 02/2026).

Κατά την εβδομάδα 03/2026 καταγράφηκαν 23 νέα σοβαρά κρούσματα εργαστηριακά επιβεβαιωμένης γρίπης με νοσηλεία σε ΜΕΘ και επτά νέοι θάνατοι από εργαστηριακά επιβεβαιωμένη γρίπη. Επιπλέον, δηλώθηκαν αναδρομικά 13 σοβαρά κρούσματα εργαστηριακά επιβεβαιωμένης γρίπης με νοσηλεία σε ΜΕΘ, με ημερομηνίες εισαγωγής εντός των προηγούμενων εβδομάδων καθώς και ένας νέος θάνατος από εργαστηριακά επιβεβαιωμένης γρίπη εντός της εβδομάδας 02/2026.

Συνολικά, από την εβδομάδα 40/2025 έως και την 03/2026 έχουν καταγραφεί 81 κρούσματα εργαστηριακά επιβεβαιωμένης γρίπης με νοσηλεία σε ΜΕΘ και 23 θάνατοι με εργαστηριακά επιβεβαιωμένη γρίπη. Σημειώνεται ότι από την εβδομάδα 1/2024 έως την εβδομάδα 03/2026, οι καταγεγραμμένοι θάνατοι σε σοβαρά περιστατικά με εργαστηριακά επιβεβαιωμένη γρίπη, ανέρχονται σε 170.

Συνολικά, από την εβδομάδα 40/2025 έως και την εβδομάδα 03/2026, μεταξύ 2.758 δειγμάτων (προέλευσης Sentinel κοινότητας, επιτήρησης SARI και νοσοκομείων εκτός δικτύων επιτήρησης), ανευρέθηκαν 485 θετικά δείγματα για ιούς γρίπης, 484 τύπου Α και ένα τύπου Β.

Από τα 323 στελέχη τύπου Α που υποτυποποιήθηκαν, τα 228 ανήκαν στον υπότυπο Α(Η3) και τα 95 ανήκαν στον υπότυπο Α(Η1)pdm09. Το καλύτερο μέτρο πρόληψης παραμένει ο εμβολιασμός. Ο ΕΟΔΥ κάνει ισχυρή σύσταση στις ομάδες υψηλού κινδύνου για εμβολιασμό χωρίς καθυστέρηση κατά της γρίπης, έγκαιρη αναζήτηση ιατρικής φροντίδας επί εμφάνισης συμπτωμάτων συμβατών με γρίπη για χορήγηση αντι-ιϊκής αγωγής, καθώς και για χρήση μάσκας σε κλειστούς χώρους με συνωστισμό. Επιπλέον, συστήνεται στον πληθυσμό η εφαρμογή προστατευτικών μέτρων, που περιλαμβάνουν αναπνευστική υγιεινή, συχνό πλύσιμο των χεριών και καλό αερισμό των χώρων.

Κατά την εβδομάδα 03/2026, το σταθμισμένο ιϊκό φορτίο της γρίπης Α στα αστικά λύματα των ελεγχθεισών περιοχών βρίσκεται σε υψηλά επίπεδα.