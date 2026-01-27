Ένας άνθρωπος νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση αφού πυροβολήθηκε κατά τη διάρκεια ενός συμβάντος στο οποίο ενεπλάκησαν μέλη της Συνοριοφυλακής των ΗΠΑ, στην Αριζόνα, μετέδωσε το ειδησεογραφικό δίκτυο NBC News, επικαλούμενο την εκπρόσωπο του σερίφη της κομητείας Πίμα.

Το συμβάν διερευνάται από τις υπηρεσίες επιβολής του νόμου, ανέφερε το NBC News επικαλούμενο την πυροσβεστική.

Το γραφείο του σερίφη ανέφερε ότι βρίσκονται στο σημείο και συνεργάζονται με το FBI. Το Υπουργείο Εσωτερικής Ασφάλειας δεν απάντησε αμέσως σε αίτημα για σχόλιο.

Σύμφωνα με το δελτίο τύπου, ομάδες από την Πυροσβεστική Υπηρεσία της Santa Rita και την American Medical Response παρείχαν ιατρική περίθαλψη στο άτομο στο σημείο του συμβάντος.

«Ο ασθενής μεταφέρθηκε με τοπικό ιατρικό ελικόπτερο για ταχεία μεταφορά σε περιφερειακό κέντρο τραυμάτων», ανέφερε η πυροσβεστική υπηρεσία. «Το περιστατικό παραμένει υπό ενεργή έρευνα από τις αρχές επιβολής του νόμου».

Οι πυροβολισμοί έλαβαν χώρα μόλις τρεις ημέρες μετά τον θανάσιμο πυροβολισμό του Άλεξ Πρέτι από την Συνοριακή Φρουρά στη Μινεάπολη και λίγες εβδομάδες μετά τον πυροβολισμό και θάνατο της Ρενέ Γκουντ από έναν αξιωματικό της Υπηρεσίας Μετανάστευσης και Τελωνείων.