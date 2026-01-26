Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι ανέκτησε την σορό του Ισραηλινού αστυνομικού Ραν Γκβίλι, του τελευταίου ομήρου που είχε απομείνει στη Λωρίδα της Γάζας.

Η επιστροφή όλων των ζωντανών και νεκρών ομήρων από τη Γάζα ολοκληρώνει έναν βασικό όρο της αρχικής φάσης του σχεδίου του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ για τον τερματισμό του πολέμου στη Γάζα και η εξέλιξη αυτή ανοίγει και τυπικά την δεύτερη φάση της εκεχειρίας, με ότι αυτό συνεπάγεται για τις δεσμεύσεις που έχουν αναλάβει εκατέρωθεν Ισραήλ και Χαμάς για την τήρηση της.

Πως σχολίασε ο Νετανιάχου την εξέλιξη

Μιλώντας στα μέσα ενημέρωσης στην Κνεσέτ, ο πρωθυπουργός του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου δήλωσε ότι η επιστροφή της σορού του αρχιλοχία Ραν Γκβίλι «αποτελεί ένα εξαιρετικό επίτευγμα για το Ισραήλ».

«Υποσχεθήκαμε – και εγώ προσωπικά υποσχέθηκα – να τους φέρουμε όλους πίσω, και τους φέραμε όλους πίσω», είπε, «μέχρι και τον τελευταίο».

«Ο Ράν είναι ήρωας του Ισραήλ. Μπήκε πρώτος, βγήκε τελευταίος. Και τώρα επέστρεψε», πρόσθεσε ο Νετανιάχου.

Πως βρήκαν το σώμα του Γκβίλι

Σύμφωνα με τον ισραηλινό στρατό, η σορός του τελευταίου ομήρου που κρατούνταν στη Λωρίδα της Γάζας, ταυτοποιήθηκε επιτόπου από Ισραηλινούς ιατροδικαστές.

Το Σαββατοκύριακο, οι Ισραηλινές Αμυντικές Δυνάμεις (IDF) άρχισαν την εκταφή εκατοντάδων σορών από μουσουλμανικό νεκροταφείο στην ανατολική πόλη της Γάζας και εξέτασαν περίπου 250 από αυτές για ενδεχόμενη ταυτοποίηση με τον Γκβίλι.

Λίγες ώρες πριν την ανακοίνωση, οδοντίατροι που είχαν αναπτυχθεί στο σημείο κατάφεραν να επιβεβαιώσουν ότι η οδοντική δομή μίας σορού ταίριαζε με εκείνη του Γκβίλι. Παράλληλα, πραγματοποιήθηκαν και έλεγχοι δακτυλικών αποτυπωμάτων και άλλες εξετάσεις για την οριστική επιβεβαίωση της ταυτότητάς του, σύμφωνα με τον στρατό.

Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε επίσης ότι όλες οι υπόλοιπες σοροί που εκτάφηκαν θα επιστραφούν στους τάφους τους και ότι το νεκροταφείο θα αποκατασταθεί, «από σεβασμό προς τους νεκρούς».