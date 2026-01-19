Την έντονη αντίδραση του Ισραήλ προκάλεσε η χθεσινή ανακοίνωση των ΗΠΑ για τη σύνθεση του Συμβουλίου Ειρήνης για τη Γάζα, στο πλαίσιο της εφαρμογής του δευτέρου σταδίου του σχεδίου Τραμπ για τερματισμό του πολέμου.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση στα μέλη του Συμβουλίου Ειρήνης συμπεριλαμβάνονται ο υπουργός εξωτερικών της Τουρκίας Χακάν Φιντάν και το Καταρινός διπλωματής Αλι Θάουαντι.

Η δηκτική ανακοίνωση Νετανιάχου

Μετά την ανακοίνωση της σύνθεσης του Συμβουλίου Ειρήνης για τα Γάζα το ιδιαίτερο γραφείο του ισραηλινού Πρωθυπουργού Μπένιαμιν Νετανιάχου εξέδωσε μια εξαιρετικά ασυνήθιστη σε ένταση ανακοίνωση: «Η ανακοίνωση της σύστασης της Εκτελεστικής Επιτροπής που θα υπάγεται στο Συμβούλιο Ειρήνης δεν αποτέλεσε αντικείμενο συντονισμού με το Ισραήλ και αντίκειται στην πολιτική της χώρας».

Βαρύ το κλίμα

Το κλίμα μεταξύ Ισραήλ και ΗΠΑ αλλά και προσωπικά μεταξύ των Νετανιάχου και Τραμπ κρίνεται ως ιδιαιτέρως βαρύ και αυτό φαίνεται στις λεπτομέρειες της ανακοίνωσης του πρωθυπουργικού γραφείου του Ισραήλ όπου αναφέρεται ότι ο Νετανιάχου «έδωσε την εντολή στον υπουργό Εξωτερικών, Γκιντόν Σάαρ, να επικοινωνήσει με τον Αμερικανό ομόλογό του, Μάρκο Ρούμπιο».

Αντιδράσεις για Τουρκία – Κατάρ

Αντιδράσεις προήλθαν και από την ισραηλινή αντιπολίτευση, με χαρακτηριστικότερη τη δήλωση του πρώην πρωθυπουργού και έντονου επικριτή του Νετανιάχου, Ναφτάλι Μπένετ που κρίνει ότι «η παρουσία της Τουρκίας και του Κατάρ στη Γάζα επιβραβεύει τις σφαγές της Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου και θέτει σε κίνδυνο την ασφάλεια του Ισραήλ».

Οι χθεσινές ισραηλινές αντιδράσεις έρχονται να προστεθούν δημόσιες τοποθετήσεις ανάλογου τόνου όταν προ ημερών ανακοινώθηκε από τον Στίβεν Γουίτκοφ η έναρξη εφαρμογής του δευτέρου σταδίου του σχεδίου Τραμπ και τα ονόματα των Παλαιστινίων τεχνοκρατών που θα μετέχουν στην 15μελή επιτροπή διακυβέρνησης του θύλακα.

Επικρίσεις και κατά Νετανιάχου

Τα ισραηλινά μέσα άφηναν να κυκλοφορήσουν επικρίσεις κατά του κυβερνητικού περιβάλλοντος, που υπενθύμιζαν ότι δεν έχει ακόμα επιστραφεί από τη Γάζα η σορός του τελευταίου ομήρου και ότι μέλη της παλαιστινιακής 15μελούς επιτροπής προέρχονται από το παραταξιακό περιβάλλον της Παλαιστινιακής Αρχής, τη στιγμή που το σχέδιο απαιτεί να έχουν προηγηθεί «θεσμικές μεταρρυθμίσεις» στη διακυβέρνηση της Ραμάλας, προτού δώσει το παρών της στον θύλακα κατά το μελλοντικό, τρίτο στάδιο του ειρηνευτικού σχεδίου.

Οι προσκλήσεις σε Μητσοτάκη και Χριστοδουλίδη

Με την ασυνήθιστα τεταμένη ατμόσφαιρα μεταξύ Ισραήλ και ΗΠΑ να διατηρείται, έγινε γνωστό ότι Πρόεδρος Τραμπ προσκάλεσε τον Έλληνα Πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη και τον Κύπριο Πρόεδρο Νίκο Χριστοδουλίδη, να συμμετάσχουν και εκείνοι στο Συμβούλιο Ειρήνης.

Όπως ανέφεραν καλά πληροφορημένες ισραηλινές πηγές στην ελληνική υπηρεσία της DW, η εξέλιξη αυτή, που συνοδεύθηκε από την πρόσκληση και προς τον φιλοϊσραηλινό Πρόεδρο της Αργεντινής Χαβιέρ Μιλέι, ερμηνεύεται ως μία αμερικανική προσπάθεια “εξισορρόπησης” της σύνθεσης του μελών του Συμβουλίου Ειρήνης έναντι της (ανεπιθύμητης για το Ισραήλ) τουρκικής παρουσίας, προκειμένου να κατευνασθούν οι ισραηλινές αντιδράσεις.

Συμμετοχή και ένα δις δολάρια;

Ωστόσο, και εν αναμονή επισήμων απαντήσεων από Αθήνα και Λευκωσία, εντύπωση προκαλεί αποκλειστικό ρεπορτάζ του δικτύου Bloomberg που φέρει τον Πρόεδρο Τραμπ να απαιτεί από κάθε χώρα που θα συμμετέχει στο Συμβούλιο Ειρήνης να συνεισφέρει από ένα δισεκατομμύριο δολάρια.

Πηγή: DW