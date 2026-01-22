Η κυβέρνηση Τραμπ αποκάλυψε νέες εικόνες για τα σχέδιά της για μια «νέα Γάζα», που περιλαμβάνει ένα κέντρο δεδομένων, πολυτελή διαμερίσματα και «παράκτιο τουρισμό». Ο γαμπρός του Ντόναλντ Τραμπ, Τζάρετ Κούσνερ, παρουσίασε τις εικόνες κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου για το Συμβούλιο Ειρήνης.

Οι εικόνες που προβλήθηκαν περιλάμβαναν ουρανοξύστες, κέντρο δεδομένων, οικείες παράκτιου τουρισμού, καθώς και σχέδια για την κατασκευή περισσότερων από 100.000 κατοικιών και 75 ιατρικών εγκαταστάσεων.

Ο Τζάρετ Κούσνερ ανέφερε: «Οι άνθρωποι μας ρωτούν ποιο είναι το σχέδιο Β μας. Δεν έχουμε σχέδιο Β, έχουμε ένα σχέδιο. Υπογράψαμε μια συμφωνία. Είμαστε όλοι αφοσιωμένοι στο να κάνουμε αυτή τη συμφωνία να λειτουργήσει.

Υπάρχει ένα γενικό σχέδιο. Θα το υλοποιήσουμε σταδιακά στη Μέση Ανατολή. Εκεί χτίζουν πόλεις όπως αυτή, για δύο, τρία εκατομμύρια ανθρώπους. Τις χτίζουν σε τρία χρόνια. Οπότε, κάτι τέτοιο είναι πολύ εφικτό αν το κάνουμε να συμβεί».

Ο Κούσνερ ανέφερε ότι παρατηρεί «πολλούς ανθρώπους να προσπαθούν να κλιμακώσουν την κατάσταση. Απλά ηρεμήστε για 30 ημέρες. Πιστεύω ότι ο πόλεμος έχει τελειώσει, ας κάνουμε το καλύτερο δυνατό για να συνεργαστούμε, ο στόχος μας εδώ είναι η ειρήνη μεταξύ του Ισραήλ και του παλαιστινιακού λαού.

Όλοι θέλουν να ζήσουν ειρηνικά, όλοι θέλουν να ζήσουν με αξιοπρέπεια, ας καταβάλουμε προσπάθειες για να προωθήσουμε όσους εργάζονται για να το επιτύχουν αυτό».

Η παρουσίαση για τη Νέα Γάζα

Ποιο είναι το γενικό σχέδιο της κυβέρνησης Τραμπ για τη «Νέα Γάζα»

Το σχέδιο είναι δομημένο γύρω από ένα χρονοδιάγραμμα ανάπτυξης έξι φάσεων που ξεκινά από το νότο και προχωρά προς τα βόρεια. Η φάση Ι επικεντρώνεται στη Ράφα και το Χαν Γιούνις. Η φάση ΙΙ περιλαμβάνει την επέκταση του Χαν Γιούνις. Η φάση ΙΙΙ στοχεύει στην ανάπτυξη των κεντρικών προσφυγικών καταυλισμών, ενώ η φάση ΙΙΙΙ επικεντρώνεται στην ανοικοδόμηση της πόλης της Γάζας.

Ένα μεγάλο τμήμα της ακτογραμμής έχει οριστεί για παράκτιο τουρισμό, με σχέδια για την κατασκευή 180 πύργων μικτής χρήσης. Το εσωτερικό της Λωρίδας έχει χωριστεί σε ζώνες για κατοικημένες γειτονιές και βιομηχανικές ζώνες που καλύπτουν περισσότερα από 25 τετραγωνικά χιλιόμετρα, με σκοπό να φιλοξενήσουν κέντρα δεδομένων και προηγμένες εγκαταστάσεις παραγωγής.

Η πρόταση για τις υποδομές περιλαμβάνει ένα νέο λιμάνι και αεροδρόμιο, μια τριμερή διάβαση στη Ράφα, μια σιδηροδρομική γραμμή μεταφοράς εμπορευμάτων με έναν διαδρόμο logistics backport, καθώς και ένα δίκτυο περιφερειακών και κεντρικών οδών που θα συνδέουν τα αστικά κέντρα της Γάζας.

Το Συμβούλιο Ειρήνης εκτιμά ότι θα χρειαστούν περισσότερα από 25 δισεκατομμύρια δολάρια για την ανάπτυξη σύγχρονων υπηρεσιών κοινής ωφέλειας και δημόσιων υπηρεσιών. Για τη στήριξη της νέας οικονομίας, έχουν διατεθεί 1,5 δισεκατομμύρια δολάρια για προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης και επανεκπαίδευσης. Ο στόχος είναι να δημιουργηθούν περισσότερες από 500.000 νέες θέσεις εργασίας στους τομείς των κατασκευών, της γεωργίας, της μεταποίησης και του ψηφιακού τομέα.

Ένα επιπλέον επενδυτικό ταμείο ύψους 3 δισεκατομμυρίων δολαρίων προορίζεται για εμπορικές ζώνες, επιχειρηματικές περιοχές και μικροεπιχορηγήσεις με σκοπό την τόνωση της τοπικής επιχειρηματικότητας.

Ανοίγει το πέρασμα τη Ράφα

Το συνοριακό πέρασμα της Ράφα, μεταξύ της Λωρίδας της Γάζας και της Αιγύπτου, θα επαναλειτουργήσει την επόμενη εβδομάδα αφού παρέμεινε κλειστό το μεγαλύτερο διάστημα του πολέμου μεταξύ της Χαμάς και του Ισραήλ, ανακοίνωσε σήμερα ο Άλι Σάαθ επικεφαλής της τεχνοκρατικής επιτροπής που θα διοικήσει προσωρινά τον παλαιστινιακό θύλακα.

Ο Σάαθ έκανε την ανακοίνωση αυτή μέσω βιντεοσύνδεσης στη διάρκεια της τελετής που πραγματοποιήθηκε στο Νταβός της Ελβετίας για την υπογραφή του καταστατικού χάρτη του «Συμβουλίου Ειρήνης» του Ντόναλντ Τραμπ.

«Με χαρά ανακοινώνω ότι το πέρασμα της Ράφα θα ανοίξει την επόμενη εβδομάδα και στις δύο κατευθύνσεις. Για τους Παλαιστίνιους στη Γάζα η Ράφα είναι κάτι περισσότερο από ένα πέρασμα. Είναι μια γραμμή ζωής και ένα σύμβολο ευκαιρίας», τόνισε ο Σάαθ.

«Το άνοιγμα της Ράφα σημαίνει ότι η Γάζα δεν είναι πλέον κλειστή στο μέλλον και στον κόσμο», πρόσθεσε.

Ο Σάαθ, πρώην υφυπουργός της Παλαιστινιακής Αρχής, είναι επικεφαλής της 15μελούς επιτροπής τεχνοκρατών που θα διοικήσει προσωρινά τη Γάζα υπό την επίβλεψη του Συμβουλίου Ειρήνης, με στόχο «να εποπτεύσει την αποκατάσταση των βασικών δημόσιων υπηρεσιών, την ανοικοδόμηση των πολιτικών θεσμών και τη σταθεροποίηση της καθημερινής ζωής».

Προς το παρόν το Ισραήλ, που ελέγχει το πέρασμα της Ράφα από το 2024, δεν έχει σχολιάσει τις δηλώσεις Σάαθ.