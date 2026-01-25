Ενα βήμα πριν τις επιπλέον αποδοχές με τις οποίες ισοδυναμεί το μπόνους παραγωγικότητας στο δημόσιο βρίσκονται χιλιάδες δημόσιοι υπάλληλοι, που θα δουν στον λογαριασμό μισθοδοσίας τους επιπλέον χρήματα έως και έναν μηνιαίο μισθό.

Πρόκειται για την ανταμοιβή που συνδέεται με την επίτευξη συγκεκριμένων στόχων και δόθηκε ως οικονομικό κίνητρο στη δημόσια διοίκηση, στο πλαίσιο της αναμόρφωσης της αποδοτικότητας των υπηρεσιών.

Αύξηση από τα 20 στα 40 εκατ. ευρώ

Ας σημειωθεί ότι για το 2026 διπλασιάζεται το διαθέσιμο κονδύλι στον προϋπολογισμό. Ετσι, ενώ για το 2025 το ποσό ανήλθε στα 20 εκατομμύρια ευρώ, οι πόροι που θα διατεθούν την επόμενη χρονιά -με βάση τα αποτελέσματα του 2025- διπλασιάζονται και φτάνουν στα 40 εκατομμύρια ευρώ, γεγονός το οποίο ερμηνεύεται ως πρόθεση της κυβέρνησης να κάνει μόνιμο εργαλείο ανταμοιβής τη στοχοθεσία σε συγκεκριμένους τομείς.

Ο αριθμός των δημοσίων υπαλλήλων που θα επωφεληθούν αναμένεται να ξεπεράσει τις 25.000. Πρόκειται για στελέχη που υπηρετούν σε θέσεις «κλειδιά», οι οποίες συνδέονται άμεσα με μετρήσιμα αποτελέσματα και εγκεκριμένα σχέδια δράσης.

Πρώτη φορά σε δήμους και τους ΟΤΑ

Για πρώτη φορά, στο σύστημα των επιβραβεύσεων εντάσσονται οι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ).

Συνολικά 406 φορείς συμμετέχουν στο πρόγραμμα, με τη μερίδα του λέοντος να ανήκει στους 281 δήμους της χώρας.

Απαραίτητη προϋπόθεση για να λάβουν οι δημοτικοί υπάλληλοι το έξτρα ποσό είναι η πλήρης εφαρμογή του συστήματος αξιολόγησης και στοχοθεσίας στις υπηρεσίες τους. Εκτός από τους ΟΤΑ, το μπόνους καλύπτει:

Νοσοκομεία και το Εθνικό Σύστημα Υγείας (ΕΣΥ).

Υπηρεσίες Πολιτικής Προστασίας και δημόσιας ασφάλειας.

Φορείς ψηφιακής μεταρρύθμισης και απλούστευσης διαδικασιών.

Τομείς έρευνας, καινοτομίας, πολιτισμού και αγροτικής ανάπτυξης.

Πότε θα γίνει η πληρωμή

Το ύψος της ενίσχυσης μπορεί να φτάσει μέχρι το 15% σχεδόν των συνολικών ετήσιων αποδοχών του υπαλλήλου. Για τους χαμηλόμισθους και τα μεσαία κλιμάκια, η παροχή αυτή μεταφράζεται πρακτικά σε έναν 13ο μισθό.

Όσον αφορά το χρονοδιάγραμμα, το επίσημο πλάνο για τη χορήγηση του μπόνους του 2025 αναμένεται να ανακοινωθεί έως το τέλος Ιανουαρίου. Η καταβολή των χρημάτων για τη στοχοθεσία του 2025 προγραμματίζεται για τους πρώτους μήνες του 2026.

Σύμφωνα με στελέχη του υπουργείου Εσωτερικών, το μέτρο δεν είναι μια απλή παροχή, αλλά ένα «εργαλείο μεταρρύθμισης» που συνδέει για πρώτη φορά την αμοιβή με το παραγόμενο αποτέλεσμα.

Πηγή: ot.gr