Από τη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος εξιχνιάστηκε υπόθεση έκρηξης αυτοσχέδιου εκρηκτικού μηχανισμού (Α.Ε.Μ.), η οποία σημειώθηκε την 7η Οκτωβρίου 2025 έξω από κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος στην Αθήνα, προκαλώντας τον ελαφρύ τραυματισμό ενός ατόμου και υλικές ζημιές.

Η έκρηξη είχε σημειωθεί συγκεκριμένα, στις 22:00 το βράδυ της Τρίτης (7/10), στο γνωστό κέντρο διασκέδασης Jacky O, στα Ιλίσια.

Στο πλαίσιο συντονισμένης επιχείρησης που πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 22 Ιανουαρίου 2026 στο Κερατσίνι, συνελήφθησαν δύο αλλοδαποί, ηλικίας 41 και 32 ετών. Οι συλλήψεις έγιναν από την Υποδιεύθυνση Δίωξης Εγκλημάτων κατά Ζωής και Ιδιοκτησίας, με τη συνδρομή αστυνομικών της Υποδιεύθυνσης Πληροφοριών και Ειδικών Δράσεων.

Το κατηγορητήριο, ο ρόλος της 44χρονης και η δράση τους

Σε βάρος των δύο συλληφθέντων σχηματίστηκε δικογραφία –κατά περίπτωση– για εγκληματική οργάνωση, έκρηξη, κατασκευή και κατοχή εκρηκτικών και εμπρηστικών υλών, φθορά ξένης ιδιοκτησίας, βία κατά υπαλλήλων και δικαστικών προσώπων, καθώς και παραβάσεις της νομοθεσίας περί όπλων και αλλοδαπών.

Όπως προέκυψε από την έρευνα, σε βάρος ενός εκ των συλληφθέντων εκκρεμούσε ένταλμα σύλληψης για παραβίαση περιοριστικών όρων διαμονής, ληστεία, καθώς και για παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων.

Σημειώνεται ότι κατά τη διάρκεια της επιχείρησης ο 41χρονος εντοπίστηκε σε εξωτερικό ακάλυπτο χώρο, όπου επιχείρησε να κρυφτεί. Κατά την προσπάθεια των αστυνομικών να τον ακινητοποιήσουν, αντιστάθηκε σθεναρά, χτυπώντας τους με τα χέρια και τα πόδια του, ωστόσο τελικά συνελήφθη.

Οι συλληφθέντες έχουν απασχολήσει στο παρελθόν τις Αρχές για αδικήματα όπως κλοπή, ληστεία, απάτη, επικίνδυνη σωματική βλάβη, πλαστογραφία και παραβάσεις της νομοθεσίας περί ναρκωτικών. Ακολούθως οδηγήθηκαν στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.

Στη δικογραφία περιλαμβάνεται και 44χρονη ημεδαπή, η οποία κατηγορείται για απλή συνέργεια στην έκρηξη, καθώς και για κατασκευή και κατοχή εκρηκτικών και εμπρηστικών υλών, φθορά ξένης ιδιοκτησίας και παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων.

Η εξιχνίαση της υπόθεσης κατέστη δυνατή έπειτα από έρευνα του Τμήματος Δίωξης Εκβιαστών και αξιοποίηση του προανακριτικού υλικού. Σύμφωνα με τα στοιχεία, οι δράστες στάθμευσαν όχημα πλησίον του καταστήματος και ο 32χρονος προσέγγισε πεζός τον χώρο, όπου τοποθέτησε και ενεργοποίησε τον αυτοσχέδιο εκρηκτικό μηχανισμό. Στη συνέχεια επιβιβάστηκε εκ νέου στο όχημα, στο οποίο τον ανέμενε ο 41χρονος, και διέφυγαν.

Από την έρευνα προέκυψε ότι το όχημα που χρησιμοποιήθηκε για την τέλεση της έκρηξης είχε παραχωρηθεί στους δράστες από την 44χρονη κατηγορούμενη.

Τι κατασχέθηκε από τις έρευνες

Κατά τις αστυνομικές έρευνες βρέθηκαν και κατασχέθηκαν, μεταξύ άλλων, αναδιπλούμενο μαχαίρι, οκτώ κινητά τηλέφωνα, συσκευή τηλεχειρισμού με οθόνη, δύο τετράδια με χειρόγραφες σημειώσεις, ρουχισμός που χρησιμοποιήθηκε κατά την τέλεση της έκρηξης, καθώς και το όχημα ως μέσο τέλεσης της πράξης.

Βίντεο από τη στιγμή της έκρηξης