Τρία άτομα οδηγήθηκαν στην ασφάλεια για τη βομβιστική επίθεση σε ντισκοτέκ στην οδό Μιχαλακοπούλου, αρχές του περασμένου Οκτωβρίου Πρόκειται για δύο αδέλφια αλβανικής υπηκοότητας, σεσημασμένοι για υποθέσεις ληστειών.

Η έκρηξη είχε σημειωθεί συγκεκριμένα, στις 22:00 το βράδυ της Τρίτης (7/10), στο γνωστό κέντρο διασκέδασης Jacky O, στα Ιλίσια.

Οι αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης Εκβιαστών έφτασαν στα ίχνη των δύο αδελφιών, μέσα από το υλικό καμερών ασφαλείας που είχαν καταγράψει τις κινήσεις τους, εκείνο το βράδυ, αλλά και από μαρτυρίες που έλαβαν το τελευταίο διάστημα. Ο ένας φέρεται να τοποθέτησε τον εκρηκτικό μηχανισμό στην είσοδο του κλαμπ κι ο άλλος να οδηγούσε το όχημα διαφυγής.

Οι Αρχές γνωρίζουν με ποιο αυτοκίνητο ο βομβιστής έφτασε στο κατάστημα, ότι κατέβηκε πλησίασε με καλυμμένα χαρακτηριστικά, άφησε τη βόμβα και εξαφανίστηκε.

Το κίνητρο και το «μήνυμα»

Ως κίνητρο της επίθεσης θεωρείται η άρνηση του ιδιοκτήτη του νυχτερινού κέντρου να ενδώσει σε εκβιασμό να δώσει χρήματα για παροχή «προστασίας». Ο ιδιοκτήτης αρνήθηκε και με αυτό τον τρόπο θέλησαν οι εκβιαστές να του στείλουν ένα «μήνυμα».

«… Τη βόμβα με προσέλαβε ένα ζευγάρι που είχε παλιούς λογαριασμούς, όπως μου είπαν, με τον ιδιοκτήτη του μαγαζιού και μου έδωσαν 5.000 ευρώ για να πάω και να τη βάλω», είπε μόνο ο ένας από τους δύο συλληφθέντες, χωρίς να έχει δώσει μέχρι στιγμής στοιχεία για την ταυτότητα του ζευγαριού που του έδωσε, όπως είπε, την εντολή.

Στα χέρια των αστυνομικών της Διεύθυνσης εκβιαστών βρίσκεται το άτομο, που όπως παραδέχτηκε, για λογαριασμό τρίτου έβαλε τη βόμβα. Ωστόσο, κρατάει το στόμα του ερμητικό κλειστό για την ταυτότητα του ζευγαριού, που του έδωσε την εντολή.

Για τη συγκεκριμένη υπόθεση εξετάστηκε και ο ρόλος μία γυναίκας, επίσης αλβανικής καταγωγής, η οποία καταγράφηκε από κάμερες ασφαλείας να κινείται το βράδυ της βομβιστικής επίθεσης στην ευρύτερη περιοχή. Ωστόσο, όπως διαπιστώθηκε, δεν είχε καμία εμπλοκή με το συγκεκριμένο χτύπημα.