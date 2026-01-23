Πλήθος κόσμου λέει σήμερα στη Ρώμη το τελευταίο αντίο στον θρυλικό σχεδιαστή μόδας, Βαλεντίνο που άφησε την τελευταία του πνοή τη Δευτέρα 19 Ιανουαρίου σε ηλικία 93 ετών.

Από την Τετάρτη ο Βαλεντίνο (όπως συχνά αποκαλούνταν μόνο με το μικρό του όνομα) είχε τεθεί σε λαϊκό προσκύνημα στον χώρο PM23, το νέο εκθεσιακό κέντρο τέχνης και πολιτισμού που άνοιξε το 2025 από το Fondazione Valentino Garavani.

Εκεί, ανάμεσα σε λευκούς τοίχους και κάτω από έναν πολυτελή πολυέλαιο από λευκά λουλούδια, βρισκόταν το φέρετρό του. Σήμερα μεταφέρθηκε στη Βασιλική Santa Maria degli Angeli e dei Martiri, έναν ναό που σχεδίασε ο Μιχαήλ Άγγελος τον 16ο αιώνα, για την τελετή στο κέντρο της Ρώμης.

Νωρίς το πρωί, μια αδιάκοπη ροή από στεφάνια λευκών λουλουδιών μεταφερόταν στο εσωτερικό της Βασιλικής. Απλοί άνθρωποι περίμεναν στην ουρά έξω από την εκκλησία, κάποιοι ντυμένοι στα κόκκινα ή κρατώντας κόκκινες τσάντες, πορτοφόλια και κασκόλ, φόρο τιμής στο χαρακτηριστικό κόκκινο χρώμα του σχεδιαστή. Ένας θαυμαστής έξω από τον ναό κρατούσε ένα λαμπερό μαύρο πλακάτ προς την κάμερα, που έγραφε: «Αντίο Valentino. Ο τελευταίος αυτοκράτορας της μόδας.

Στην κηδεία βρίσκονται, μεταξύ άλλων, η Anne Hathaway και η Olivia Palermo, ο Alessandro Michele, νυν καλλιτεχνικός διευθυντής του οίκου Valentino, ο Pierpaolo Piccioli, που ηγήθηκε του ομώνυμου οίκου από το 2008 έως το 2024, η σχεδιάστρια του Fendi, Maria Grazia Chiuri, πρώην καλλιτεχνική διευθύντρια του Dior, η οποία είχε εργαστεί και στον Valentino. Ο Αμερικανός σχεδιαστής Tom Ford, η βρετανίδα δημοσιογράφος μόδας Suzy Menkes και η Anna Wintour έδωσαν επίσης το «παρών», με την τελευταία να καταφθάνει φορώντας γούνα και τα χαρακτηριστικά της στρώματα από πολύχρωμα κολιέ. Ακόμη και οι κάπες των Καραμπινιέρων που φρουρούσαν τον χώρο είχαν σχεδιαστεί από τον Armani.