Valentino Garavani: Ο τελευταίος «Αυτοκράτορας» της μόδας, η σχέση ζωής με τον Giancarlo Giammetti και η επιθυμία για ομορφιά

Ο Valentino Garavani έφυγε από τη ζωή σήμερα, σε ηλικία 93 ετών, στο σπίτι του στη Ρώμη. Μαζί του δεν έσβησε απλώς ένας σπουδαίος σχεδιαστής. Έκλεισε οριστικά ένα κεφάλαιο της παγκόσμιας μόδας. Πέθανε ο τελευταίος μεγάλος couturier του 20ού αιώνα, ο άνθρωπος που ενσάρκωσε την υψηλή ραπτική όχι μόνο ως τέχνη, αλλά ως στάση ζωής, ως σύστημα αξιών, ως όραμα ομορφιάς.
Ο Valentino Clemente Ludovico Garavani γεννήθηκε στις 11 Μαΐου 1932 στη Voghera της Ιταλίας. Το όνομά του το χρωστούσε στη μητέρα του, Teresa de Biaggi, η οποία τον βάφτισε προς τιμήν του ειδώλου του βωβού κινηματογράφου Rudolph Valentino. Από πολύ μικρή ηλικία έδειξε έφεση στη μόδα. Ως παιδί ακόμη, μαθητεύει δίπλα στη θεία του Rosa και στην τοπική μοδίστρα Ernestina Salvadeo. Οι γονείς του, Teresa και Mauro Garavani, διέκριναν νωρίς το ταλέντο του και τον στήριξαν απόλυτα.
Σε ηλικία 17 ετών μετακομίζει στο Παρίσι, το απόλυτο κέντρο της μόδας εκείνης της εποχής. Σπουδάζει στην École des Beaux-Arts και στη θρυλική Chambre Syndicale de la Couture Parisienne, αποκτώντας αυστηρή ακαδημαϊκή παιδεία στη ραπτική και την κατασκευή. Μαθητεύει δίπλα σε σπουδαίους δημιουργούς, όπως ο Jean Dessès και ο Guy Laroche, ενώ έρχεται σε επαφή με το πνεύμα της γαλλικής υψηλής ραπτικής που θα καθορίσει για πάντα τη δουλειά του: πειθαρχία, τελειότητα, μεγαλοπρέπεια.
Το 1959 επιστρέφει στην Ιταλία και εγκαθίσταται στη Ρώμη. Το 1960 ανοίγει τον πρώτο του οίκο στη Via Condotti. Δεν πρόκειται για ένα απλό ατελιέ, αλλά για μια κανονική maison de couture, με μοντέλα που πετούν από το Παρίσι για τις επιδείξεις του. Από την αρχή, ο Valentino ξεχωρίζει για τη θεατρικότητα, τη φινέτσα και –πάνω απ’ όλα– για το κόκκινο. Το “Valentino Red” δεν είναι απλώς ένα χρώμα. Είναι σύμβολο πάθους, ιταλικής ψυχής, έρωτα, εξουσίας.