Όταν η Marie Chantal ζήτησε από τον Valentino Garavani να σχεδιάσει το εμβληματικό νυφικό της

Ήταν καλοκαίρι του 1995 και το Λονδίνο ετοιμαζόταν να φιλοξενήσει έναν από τους πιο λαμπερούς βασιλικούς γάμους του τέλους του 20ού αιώνα. Η Marie Chantal Miller, κόρη του δισεκατομμυριούχου Robert Miller, επρόκειτο να παντρευτεί τον Παύλο, πρωτότοκο γιο του τελευταίου βασιλιά της Ελλάδας. Ένας γάμος που από την πρώτη στιγμή δεν στόχευε απλώς στην κομψότητα, αλλά στην απόλυτη μεγαλοπρέπεια. Και όταν ήρθε η ώρα για το νυφικό, η επιλογή δεν θα μπορούσε να είναι άλλη: Valentino Garavani.

Η Marie Chantal δεν αναζητούσε απλώς ένα όμορφο φόρεμα. Αναζητούσε ένα ένδυμα αντάξιο της στιγμής, της ιστορίας και του ρόλου που θα αναλάμβανε. Ο Valentino, ήδη τότε θρύλος της υψηλής ραπτικής, ήταν ο μόνος που μπορούσε να μεταφράσει αυτή την απαίτηση σε ύφασμα. Ο σχεδιαστής που έντυνε βασίλισσες, πρώτες κυρίες και κινηματογραφικές θεότητες, κλήθηκε να δημιουργήσει ένα νυφικό που θα έγραφε ιστορία.

Ο γάμος τελέστηκε την 1η Ιουλίου 1995 στον Καθεδρικό Ναό της Αγίας Σοφίας στο Λονδίνο και ακολούθησε δεξίωση στο Hampton Court Palace. Ήταν μια τελετή που συγκέντρωσε τη μεγαλύτερη συνάθροιση βασιλικών οίκων που είχε δει η πόλη εδώ και δεκαετίες. Όμως, το βλέμμα όλων ήταν στραμμένο στη νύφη.

Photo by Martin Keene – PA Images/PA Images via Getty Images

Το νυφικό της Marie Chantal ήταν η επιτομή της couture μεγαλοπρέπειας. Από φίνο ιβουάρ μεταξωτό ύφασμα, με ψηλό λαιμό, εφαρμοστό μπούστο, τονισμένη μέση και μακριά μανίκια από δαντέλα, κατέληγε σε μια πλούσια φούστα στολισμένη με κεντημένα λουλουδένια απλικέ. Η ουρά, μήκους περίπου 4,5 μέτρων, ήταν κατασκευασμένη από Chantilly lace με σκαλιστό τελείωμα και συγκρατούνταν από διαμαντένια τιάρα που δανείστηκε από τη βασίλισσα Άννα-Μαρία.