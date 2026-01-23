Το TikTok αποφεύγει την απαγόρευση που απειλούσε να σβήσει την πλατφόρμα από τις ΗΠΑ. Νέα αμερικανική εταιρεία, αποθήκευση δεδομένων και πλήρης αναδιαμόρφωση του αλγορίθμου, εξασφαλίζουν ότι οι αμερικανοί χρήστες θα συνεχίσουν να βλέπουν τα αγαπημένα τους βίντεο.

Νέα συμφωνία με Oracle, Silver Lake και MGX

Το TikTok ανακοίνωσε την ολοκλήρωση της συμφωνίας για τη δημιουργία μιας αμερικανικής εταιρείας-οχήματος (joint venture), σε συνεργασία με τους μεγάλους επενδυτές Oracle, Silver Lake και την επενδυτική εταιρεία των ΗΑΕ MGX.

Η πλατφόρμα θα λειτουργεί με «ορισμένες εγγυήσεις που προστατεύουν την εθνική ασφάλεια, μέσω ολοκληρωμένης προστασίας δεδομένων, ασφάλειας του αλγορίθμου, εποπτείας περιεχομένου και εγγυήσεων λογισμικού για τους αμερικανούς χρήστες», όπως ανέφερε η εταιρεία. Οι χρήστες στις ΗΠΑ θα συνεχίσουν να χρησιμοποιούν την ίδια εφαρμογή.

Η αντίδραση του Ντόναλντ Τραμπ και της Κίνας

Ο πρώην πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ επαίνεσε τη συμφωνία σε ανάρτησή του στο Truth Social, ευχαριστώντας προσωπικά τον κινέζο ηγέτη Σι Τζινπίνγκ, για τη συνεργασία και την έγκριση της συμφωνίας.



Η κινεζική κυβέρνηση δεν έχει ακόμα σχολιάσει επίσημα την ανακοίνωση, αν και νωρίτερα η κινεζική πρεσβεία στην Ουάσινγκτον τόνισε ότι «η θέση της Κίνας για το TikTok είναι σαφής και σταθερή».

Η νέα εταιρεία θα διευθύνεται από τον Adam Presser, πρώην επικεφαλής λειτουργιών και ασφάλειας του TikTok, σε συνεργασία με ένα επταμελές αμερικανικό Διοικητικό Συμβούλιο, στο οποίο συμμετέχει και ο CEO του TikTok, Shou Chew.

Τέλος στην αβεβαιότητα για το μέλλον του TikTok

Η συμφωνία βάζει τέλος σε χρόνια ανασφάλειας για τη λειτουργία της πλατφόρμας στις ΗΠΑ. Το Κογκρέσο είχε περάσει νόμο που θα απαγόρευε το TikTok, αν δεν μεταβιβαζόταν η ιδιοκτησία του από την κινεζική ByteDance, με την προθεσμία να λήγει τον Ιανουάριο του 2025.

Η νέα συμφωνία προβλέπει αποθήκευση των δεδομένων των αμερικανών χρηστών τοπικά σε σύστημα που διαχειρίζεται η Oracle και αναδιαμόρφωση του αλγορίθμου, για να λειτουργεί αποκλειστικά με δεδομένα των ΗΠΑ.

Ο αλγόριθμος στο επίκεντρο της διαμάχης

Ο αλγόριθμος του TikTok, που επιλέγει τα βίντεο που βλέπει ο χρήστης, ήταν το κεντρικό ζήτημα ασφάλειας. Η νέα νομοθεσία απαιτεί πλήρη αποσύνδεση του αλγορίθμου από την ByteDance, ενώ η ByteDance θα τον παραχωρήσει με άδεια για επανεκπαίδευση στην αμερικανική εταιρεία.

Όπως επισημαίνει ο καθηγητής Anupam Chander από το Georgetown University: «Ποιος ελέγχει το TikTok στις ΗΠΑ έχει μεγάλο αντίκτυπο σε όσα βλέπουν οι Αμερικανοί».

Οι επενδυτές και οι μετοχές

Οι Oracle, Silver Lake και MGX κατέχουν από 15% η κάθε μία, ενώ η επενδυτική εταιρεία του Michael Dell συμμετέχει επίσης. Η ByteDance διατηρεί το 19,9% της νέας εταιρείας.